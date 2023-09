Ce que cela signifie pour d’autres accords pharmaceutiques

La Federal Trade Commission a autorisé la semaine dernière Amgen à aller de l’avant avec son acquisition d’Horizon Therapeutics pour 27,8 milliards de dollars dans le cadre d’un accord entente de règlement – une décision qui pourrait avoir des conséquences sur une série de rachats d’autres industries pharmaceutiques.

Certains analystes de Wall Street ont déclaré que la décision de la FTC permet au secteur de pousser un soupir de soulagement, car elle suggère que d’autres transactions importantes en cours pourraient se dérouler relativement indemnes après examen. Cela comprend l’examen par l’agence de Pfizer Le projet d’achat par 43 milliards de dollars d’un développeur de médicaments contre le cancer Seagen .

« Le règlement atténue sensiblement les obstacles réglementaires » liés à l’accord Pfizer-Seagen, a déclaré vendredi l’analyste de William Blair, Matt Phipps, dans une note de recherche. Il a ajouté que la société s’attend à ce que l’acquisition soit finalisée à la fin de l’année ou au début de 2024.

Plus largement, le règlement est « positif pour le secteur des fusions et acquisitions dans le secteur », a déclaré vendredi l’analyste de Truist, Robyn Karnauskas, dans une note de recherche.

Mais certains analystes et experts en fusions et acquisitions ont déclaré que l’accord de règlement n’empêcherait peut-être pas la FTC de montrer les dents face à d’autres rachats importants dans le secteur. Certains ont également émis l’hypothèse que les restrictions imposées à Amgen dans le cadre du règlement pourraient avoir des implications sur d’autres accords.

« Je pense que d’une manière positive, cela aidera, espérons-le, d’autres entreprises à mesure qu’elles seront évaluées. Mais je pense aussi que nous entendons simplement dire que la FTC est plus encline à être active », a déclaré Nathan Ray, associé chez Healthcare. cabinet de conseil West Monroe qui supervise les fusions et acquisitions.

L’administration Biden a décidé de bloquer toute une série d’acquisitions dans tous les secteurs. après des décennies d’approche légère de la part du gouvernement. Le procès intenté par la FTC contre Amgen en mai était la première contestation judiciaire d’un rachat de produits pharmaceutiques par l’agence en 14 ans.

La poursuite intervient également dans un contexte de rebond des activités de fusions et acquisitions dans le secteur : pharmaceutique les entreprises ont dépensé plus de 80 milliards de dollars en fusions et acquisitions au premier semestre de cette année, selon données d’Evaluate Pharma, plaçant 2023 sur la bonne voie pour être l’année la plus animée en termes de transactions depuis 2019.

L’accord de règlement interdit à Amgen de regrouper l’un de ses produits avec deux des médicaments à succès d’Horizon, entre autres restrictions. Cette pratique consiste à offrir des rabais ou des remises sur ses produits existants pour faire pression sur les assureurs et les gestionnaires de prestations pharmaceutiques afin qu’ils favorisent les produits Horizon.

Evan Seigerman, analyste de BMO Marchés des capitaux, a déclaré que ces conditions de l’accord ne constituaient probablement « pas un facteur » pour Amgen, qui a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de regrouper des produits.

Néanmoins, certains analystes ont déclaré que les restrictions suggèrent que la FTC pourrait appliquer des règles similaires à d’autres rachats à l’avenir.

« Nous pensons également que cela pourrait être un thème dans les futures fusions et acquisitions dans lequel de telles restrictions… s’appliqueront à toutes les transactions futures », a déclaré Karnauskas de Truist dans une note.

Il n’est pas clair si les futures limites imposées à d’autres entreprises dans le cadre de règlements pourraient avoir un effet plus significatif sur leurs activités. Mais les analystes de Wells Fargo, dans une note de recherche publiée vendredi, ont déclaré que les restrictions imposées à Amgen « pourraient constituer un défi pour les transactions futures ».

Ray de West Monroe a ajouté que l’accord de règlement pourrait « ouvrir la voie à d’autres accords pharmaceutiques pour un certain type d’examen » par la FTC.

En effet, l’agence semble se sentir à l’aise pour trouver « des raisons assez précises pour lesquelles elle pourrait avoir des problèmes » avec les accords, même ceux qui ne semblent pas créer de situations anticoncurrentielles, a-t-il déclaré. Ray affirme que l’accord Amgen-Horizon ne réduit pas la concurrence puisque les deux sociétés ont des portefeuilles de médicaments très différents qui ne sont pas en concurrence – un point de vue partagé par de nombreux analystes.

Néanmoins, l’accord de règlement pourrait inciter l’industrie pharmaceutique à « réfléchir davantage » avant de procéder à des fusions et acquisitions, selon les analystes de Wells Fargo.

« Nous pensons que la FTC examine davantage les transactions plus importantes », écrivent les analystes. Ils ont ajouté qu’ils pensaient que les sociétés pharmaceutiques « voudraient rester sous le radar avec des accords inférieurs à 10-15 milliards de dollars ».

Dans un déclaration Vendredi, la présidente de la FTC, Lina Khan, a signalé que l’agence n’allait pas relâcher son contrôle antitrust dans l’industrie pharmaceutique.

La FTC « continuera à contester les pratiques illégales qui augmentent les prix des médicaments, entravent l’accès, étouffent l’innovation ou nuisent aux patients », a déclaré Khan.