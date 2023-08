Ce que cela signifie – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Crédit d’image : Marion Curtis/StarPix pour Focus Features/Shutterstock

Marcus Jordan et Larsa Pippen a répondu aux rumeurs selon lesquelles ils seraient fiancés lors d’un épisode de leur Anxiété de séparation podcast le mardi 22 août. Après que Larsa, 49 ans, ait été aperçue portant une magnifique bague en diamant sur ses histoires Instagram, selon Personnes, le couple a parlé de ses projets futurs et des rumeurs de fiançailles.

Après que les deux hommes aient été interrogés par un paparazzi sur leurs projets de mariage potentiels (via TMZ), Marcus, 32 ans, a expliqué qu’il était simplement « effronté » dans ses réponses. « Le premier sujet est : Marcus recherche un lieu de mariage. Donc, nous étions en train de dîner l’autre soir, et des paparazzi nous ont fait quitter le restaurant et nous ont demandé s’il y avait des projets de mariage en préparation, et donc, je pense avoir répondu de manière effrontée. j’ai dit [them] que nous recherchons un emplacement et que c’est en préparation », a-t-il déclaré.

Larsa a admis que beaucoup de ses amis lui avaient tendu la main pour les féliciter, mais a admis que la bague n’était pas une bague de fiançailles. « J’étais tellement excitée, mais non, nous ne sommes pas fiancés », a-t-elle déclaré. « Tu m’as donné une bague de promesse. »

Même si Les vraies femmes au foyer de Miami La star ne porte pas de bague de fiançailles, le couple a révélé qu’ils avaient parlé des prochaines étapes. « J’avais juste l’impression que c’était une question difficile à répondre. C’est quelque chose dont nous avons beaucoup discuté ces derniers temps, sans nécessairement mettre l’accent ou la priorité sur le lieu et le moment, mais nous avons certainement discuté des lieux et de la période de l’année », a déclaré Marcus. « Avec les photos du ring qui circulaient, il y avait un peu d’huile supplémentaire sur le feu. »

Larsa a admis que le couple voudrait un mariage à destination et ils ont parlé du processus de sélection pour leurs fêtes de mariage. Marcus a également déclaré que ses parents l’avaient contacté après l’annonce de la nouvelle et il a dit à Larsa qu’il avait l’impression d’avoir « une bonne compréhension » d’une potentielle bague de fiançailles qu’elle voudrait. « Il y a certainement des recherches sur certaines pierres qui sont en cours », a-t-il déclaré.

Larsa et Marcus ont déclenché pour la première fois des rumeurs de romance lorsqu’ils ont été aperçus en train de passer du temps ensemble en septembre 2022. Ils ont confirmé leur relation au début de 2023. Les deux partagent cependant des liens avant leur romance. L’ex-mari de Larsa Scottie était un coéquipier du père de Marcus Michael Jordan, quand ils jouaient chacun pour les Chicago Bulls.