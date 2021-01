La 5G étant l’une des technologies grand public les plus importantes à venir pour 2021 et au-delà, l’Inde accélère le rythme dans sa quête de déploiement de la 5G dans le pays. Le plus grand point culminant des préparatifs de l’Inde pour le déploiement de la 5G provient du rapport financier de Reliance Jio Infocomm pour le dernier trimestre terminé en décembre 2020, qui a fait état d’une hausse trimestrielle de 15,5% du bénéfice net et de 5,3% du chiffre d’affaires opérationnel, avec une hausse de 6,4% dans l’EBITDA de l’opérateur (bénéfice avant intérêts, impôts, amortissements). Au cœur de ses perspectives positives pour l’avenir se trouve son prochain service 5G, qui est maintenant à un stade avancé de développement sur tous les fronts.

Confirmant l’état actuel des choses, Reliance Jio a déclaré que son réseau 5G Core et sa radio 5G, développés localement, avaient déjà réussi à atteindre un débit de données ou une bande passante réseau supérieure à 1 Gbit / s – signe de réseaux Internet ultra-rapides de classe gigabit. qui devraient définir la plupart des normes Internet à l’avenir. Cela suggère que son noyau 5G et sa radio 5G sont prêts pour un déploiement commercial. Jio a également confirmé qu’il travaillait actuellement à la fabrication de ses propres équipements Massive-MIMO et 5G Small Cell qui peuvent améliorer les vitesses et la qualité du réseau dans les zones intérieures à faible couverture – généralement appelées « angles morts » dans le langage actuel du réseau. L’équipement du réseau 5G intérieur est «en cours de développement avancé», affirme Jio.

Le travail de Jio sur le développement d’une infrastructure 5G complète en Inde est une initiative positive pour le secteur du réseau 5G indien, promouvant davantage les initiatives « aatmanirbhar » et « make in India » soutenues par le gouvernement central. D’une part, disposer de notre propre pile d’équipements de réseau 5G peut réduire considérablement la dépendance à l’égard d’acteurs étrangers tels que le très controversé chinois Huawei Electronics, ainsi que d’autres contributeurs mondiaux tels que Nokia et Ericsson. Une fois pleinement développée et opérationnelle, l’Inde peut également devenir un centre d’exportation pour fournir à d’autres pays l’infrastructure de réseau 5G requise, ce qui permettra de déployer un ensemble d’équipements de réseau locaux dans le monde entier.

En outre, cette décision peut aider les principaux opérateurs télécoms indiens à configurer sur mesure les qualités et les exigences du réseau en fonction des besoins spécifiques de l’Inde, tels que le renforcement de la qualité du réseau intérieur. Le développement de 5G Small Cell par Reliance Jio peut aider au micro-déploiement de l’infrastructure réseau dans les zones qui ont généralement connu une qualité de service médiocre, améliorant ainsi considérablement la qualité globale à la fois en termes de vitesse et de disponibilité des données et d’appels vocaux. Sans la charge supplémentaire des coûts d’importation, cela peut également permettre aux opérateurs de télécommunications indiens de desservir les réseaux 5G aux utilisateurs à des prix très abordables. L’Inde est déjà l’un des marchés de données les plus abordables au monde, et si les principaux opérateurs du pays peuvent lancer le bal en offrant des services 5G aux mêmes prix très abordables, cette décision peut même créer un solide précédent pour le monde à suivre.

L’Inde a également fait pression pour le développement de villes intelligentes à travers le pays, et l’infrastructure et les services 5G locaux, similaires à ce que Reliance Jio a construit, peuvent aider l’Inde à atteindre cet objectif à un rythme plus rapide – encore une fois en personnalisant les services réseau à la clé. besoins des utilisateurs indiens. Il incombe désormais au gouvernement central de mettre aux enchères les ondes 5G et de mettre un spectre adéquat à la disposition des opérateurs de télécommunications, de tirer le meilleur parti de l’infrastructure réseau 5G locale en Inde et d’apporter la dernière génération de connectivité aux utilisateurs. Beaucoup dépendra désormais de la date à laquelle les enchères pourront avoir lieu et de l’efficacité avec laquelle les opérateurs de télécommunications pourront être aidés à mener des essais de réseau et à ouvrir des services commerciaux 5G pour le pays.

Avec tout cela à portée de main, 2021 s’annonce comme une année critique pour la 5G et les infrastructures de télécommunications en Inde. Avec un déploiement commercial à l’horizon et des pays de premier plan du monde entier développant déjà largement leurs réseaux 5G, l’Inde semble prête à être l’un des plus grands acteurs au monde à mettre en place sa propre infrastructure 5G et à l’utiliser non seulement pour le déploiement national , mais offrant les services à l’échelle mondiale.

