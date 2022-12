Ce que cela pourrait signifier pour le Michigan de voter tôt dans les primaires démocrates

“C’est tellement logique”

Mais l’étrange trajectoire de Biden n’a fait qu’amplifier une accusation que de nombreux démocrates avaient exprimée pendant des années à propos des deux premiers États du calendrier primaire: qu’ils n’étaient pas seulement grossièrement non représentatifs en termes de diversité raciale – 90% des Iowans sont blancs – mais aussi que les électeurs suréduqués dans ces États avaient développé un goût pour les favoris politiquement exotiques et accueillants des salons de faculté comme Paul Tsongas qui ne pourrait jamais gagner à l’automne.

“Nous devons nous assurer que les électeurs de couleur ont leur mot à dire dans le choix de notre candidat beaucoup plus tôt dans le processus et tout au long de la première fenêtre”, a écrit Biden. “Comme je l’ai dit en février 2020, vous ne pouvez pas être le candidat démocrate et gagner une élection générale à moins d’avoir le soutien écrasant des électeurs de couleur – et cela inclut les électeurs noirs, bruns et asiatiques américains et insulaires du Pacifique.”

Gagner un État primaire démocrate aussi diversifié que le Michigan nécessite un candidat qui peut bien réussir parmi les électeurs noirs dans des villes comme Detroit, mais aussi parmi les fidèles syndicaux et les électeurs diplômés de toutes les races dans les banlieues intérieures, a déclaré Adrian Hemond, un stratège démocrate. basé à Lansing.

Quelqu’un, a-t-il ajouté, comme Joe Biden.