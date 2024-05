Ce que ce patient en amélioration veut que vous sachiez

Le genou de Jessica Morris a commencé à se déformer en mars 2022 alors qu’elle jouait avec sa fille au parc. « Eh bien, c’est un peu étrange », pensa-t-elle. Peut-être qu’elle avait besoin d’augmenter sa routine d’exercice. Mais lorsque ses symptômes se sont intensifiés, le jour qu’elle redoutait est arrivé : une visite chez le neurologue de sa famille à l’Université Northwestern.

Un test génétique l’a confirmé en octobre suivant : Morris souffrait de SLA – tout comme 22 autres personnes de sa famille atteintes de la SLA héréditaire. Gène SOD1 SLA. SLA est l’abréviation de la sclérose latérale amyotrophique, une maladie neurodégénérative terminale que vous pourriez connaître sous le nom de maladie de Lou Gehrig. En décembre, elle avait besoin d’un fauteuil roulant mécanique pliable et a dû grimper les escaliers jusqu’à sa chambre.

« À ce moment-là, nous savions à quoi nous avions affaire », explique cet homme de 36 ans originaire d’une petite communauté agricole de l’Illinois. Quand elle avait 6 ans, son père est décédé en août 1994, au début de la trentaine, après une bataille de près d’un an contre la SLA. Près de 5 000 nouveaux patients reçoivent un diagnostic de SLA chaque année, selon le CDC. Mai est le mois de la sensibilisation à la SLA.

Dévastée par son diagnostic, elle a commencé à penser à son avenir à court terme, notamment à une croisière Disney avec son mari et leurs trois enfants. Au moins, elle n’avait pas à s’inquiéter du fait que ses enfants soient porteurs du gène car ils sont adoptés. Comme l’a dit son mari : « Nous ne sommes pas obligés de vivre la SLA tous les jours. Vous souffrez de la SLA, mais vous n’êtes pas obligé de la vivre tous les jours. » Et nous sommes vraiment restés fidèles à cela. Et peut-être que cela ne fonctionnera pas pour tout le monde, mais pour nous, c’est le cas.

Mais, comme l’a dit le médecin de Morris, « ce n’est pas la SLA de ton père ». Les traitements, les études et la recherche donnent de l’espoir aux patients en 2024. Et pour les 2 % de patients porteurs du gène SOD1, un nouveau médicament – ​​Qalsody (tofersen) – offre plus d’espoir que jamais. Cela ralentit en fait la maladie chez certaines personnes comme Morris et, de manière anecdotique, peut même les améliorer.

« C’est extraordinaire, car la plupart des gens dans ce domaine n’ont jamais cru que nous pouvions faire ça », déclare le neurologue. Dr Richard Bedlack de université de Dukechef du Clinique Duke SLA. « Ils pensaient que le mieux que nous puissions faire était de ralentir la maladie. Mais il est désormais clair que cette maladie peut être stoppée, voire inversée, si nous atteignons la bonne cible. »

« Ta jambe est plus forte qu’au début »

Après que Morris ait commencé à recevoir des injections mensuelles de Qalsody en décembre, elle montait à nouveau les escaliers en mai de l’année dernière. Aujourd’hui, elle n’utilise plus du tout de fauteuil roulant. Elle n’en avait même pas besoin lors de cette croisière Disney et a grimpé sur une échelle au milieu de l’océan avec ses enfants.

Son médecin était abasourdi : « Elle a même dit : « Votre jambe est plus forte qu’au début ». Ce qui est tout simplement incroyable. » Ses infirmières aussi : « Ils voient tous ces patients SLA sans pronostic positif. C’est donc agréable de voir quelqu’un qui s’améliore et qui va mieux. »

Les gens associent rarement les patients SLA à des améliorations aussi marquées ; elle appartient à une catégorie similaire à la maladie d’Alzheimer, à la maladie de Parkinson et à la maladie de Huntington, selon Dr Jonathan Verre, directeur du Centre Emory ALS. L’âge moyen d’apparition est d’environ 60 ans et certains reçoivent également un diagnostic concomitant de démence frontotemporale.

Elle se présente différemment chez tous les patients, bien qu’elle se manifeste généralement par une faiblesse des mains et des pieds. Environ un tiers des personnes commencent par avoir des difficultés d’élocution et ont des difficultés à avaler, et un petit pourcentage a des difficultés à respirer. Les patients finissent par mourir de la SLA parce qu’ils ne peuvent plus respirer.

Le pronostic varie également. Vous vivrez probablement environ trois à cinq ans de plus une fois le diagnostic posé, mais certains vivent plus de sept ans et d’autres des décennies. Pourtant, certains ne vivent toujours pas jusqu’à deux ans, comme le père de Morris.

Bien sûr, Morris a encore du mal. « Je n’essaie pas de dire que je n’ai pas de limites parce que j’en ai », explique Morris. « Je marche avec une canne. Les surfaces inégales ne sont pas bonnes pour moi. Je ne me promène pas sur ma pelouse, de peur d’un trou ou autre. Mais sinon, je suis tellement plus indépendant. Je suis allé chez Walmart et Aldi l’autre journée et je les ai parcourus tous les deux tout seul. C’est énorme pour moi.

Comment traite-t-on la SLA ?

Généralement, plusieurs les médicaments traitent la SLAy compris riluzole, ce qui peut augmenter l’espérance de vie de 25 %. Les médecins peuvent également prescrire des médicaments pour traiter des symptômes tels que le gonflement des jambes, la fatigue et la dépression.

De plus, « nous disposons désormais de fauteuils roulants fantastiques qui peuvent être déplacés d’un simple mouvement de la tête », dit Glass, ajoutant toutefois que « nous ne pouvons pas arrêter la maladie à ce stade ».

La seule exception à cela ? Qalsody, mais seulement pour ce petit pourcentage possédant le gène SOD1.

Les spécialistes de la SLA gardent espoir de nouvelles avancées : « Tout ce que nous essayons a juste un peu plus de chances de réussir que ce que nous avons fait un an auparavant ou un peu plus loin », déclare Dr Björn Oskarsson, directeur du Centre d’excellence pour la SLA à la Mayo Clinic de Jacksonville, en Floride. Le Défi du seau de glace à partir de 2014, la sensibilisation a été galvanisée dans tout le pays, ce qui a conduit à des subventions de recherche ; Les sociétés pharmaceutiques ont également réalisé qu’il y avait de l’argent à gagner dans les médicaments contre les maladies rares, selon Dr Shafeeq Ladhaneurologue et professeur au département de neurologie du Barrow Neurological Institute.

« Nous parlons de me sauver la vie »

Seulement 10 % des cas de SLA sont familiaux. C’est par ailleurs sporadique. Dans le cas de Morris, 22 personnes de sa famille (y compris des cousins ​​germains, etc.) possèdent le gène SOD1 ; vous avez 50 % de chances d’avoir le gène si l’un de vos parents l’est. Morris est l’une des six personnes de sa famille qui reçoivent actuellement un traitement.

Même si 22 personnes semblent beaucoup, cela semble correct pour les personnes atteintes d’une forme génétique de SLA. « Si vous êtes porteur d’une de ces mutations hautement pathogènes, vous avez probablement 22 personnes dans votre famille qui en ont été atteintes », explique Glass. « Mais tu ne le sais tout simplement pas. »

Morris recommande de parler à votre médecin pour voir si les tests génétiques vous conviennent si vous souffrez de quelque chose comme la SLA dans vos antécédents. Mais elle sait que tout le monde ne veut pas avoir le fardeau de connaître un diagnostic terminal qui change la vie.

Aujourd’hui, l’optimisme de Morris transparaît à travers un appel vidéo alors qu’elle se souvient des paroles de son médecin : « Elle espère un avenir dans lequel nous ne parlons pas de me faire vivre plus longtemps ou de prolonger ma vie, nous parlons de me sauver la vie. »