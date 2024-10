Ce que ce médecin a à dire sur la difficulté de trouver des tests rapides pour la COVID-19 à Windsor-Essex

CBC News a appelé les pharmacies de Windsor et a découvert qu’aucune d’entre elles ne disposait de kits de test

Images | Fahad Razak Légende : Le Dr Fahad Razak, qui a grandi à Windsor, affirme que les gens devraient considérer les tests et les vaccins contre la COVID-19 dans le cadre de leur routine habituelle. (CBC) Charger l’image

Alors que l’accès aux tests rapides de dépistage de la COVID-19 devient de plus en plus difficile à Windsor, un ancien directeur de la Table consultative scientifique sur la COVID-19 de l’Ontario conseille aux gens de faire tout ce qu’ils peuvent pour éviter de contracter ou de propager le virus.

Le Dr Fahad Razak, qui a grandi à Windsor, a déclaré que les gens devraient considérer les tests et les vaccins contre la COVID-19 dans le cadre de leur routine habituelle.

« Réagir à une maladie comme celle-ci, c’est être pragmatique… donc si vous pouvez éviter de rendre d’autres personnes malades, si vous pouvez tester et éviter d’exposer des personnes à haut risque, si vous pouvez garder vos enfants à la maison, si vous pouvez faire des choses pour empêcher la propagation, c’est une bonne chose », a déclaré Razak sur Windsor Matin.

« Je pense qu’en tant que médecin, ce qui m’a été renforcé au cours de ma carrière, et ce n’est pas seulement pour le COVID, c’est que prévenir les infections lorsque cela est possible est une bonne chose car elles sont intrinsèquement imprévisibles. »

Images | COVID 19 – Appareil de test rapide Légende : Le bureau de santé de Windsor-Essex affirme que les kits de test rapide d’antigène gratuits ne seront pas réapprovisionnés à l’avenir. (CBC) Charger l’image

Un porte-parole de Santé Canada dit précédemment à CBC qu’elle ne se procure plus en masse des tests rapides. L’agence affirme également qu’il n’est pas prévu de reconstituer le stock fédéral une fois qu’il est épuisé, mais que les provinces peuvent demander des kits de test jusqu’à leur expiration ou jusqu’à épuisement du stock.

Le bureau de santé de Windsor-Essex affirme que les kits de test rapide d’antigène gratuits ne seront pas réapprovisionnés à l’avenir.

CBC News a appelé une poignée de pharmacies à Windsor et a découvert qu’aucune d’entre elles n’avait de kits de test à vendre ni ne savait où les trouver.

Razak s’est dit « surpris » d’apprendre que les tests antigéniques rapides sont apparemment impossibles à trouver à Windsor-Essex.

« L’un des principes de la santé publique s’efforce de permettre aux gens de faire facilement ce dont ils ont besoin pour se protéger, et certainement pour les groupes à risque élevé, en particulier, c’est un test qui a de la valeur », a-t-il déclaré.

Selon Razak, même si le COVID-19 n’a pas eu l’impact qu’il a eu entre 2020 et 2022, « il s’agit toujours d’une maladie qui se propage de manière imprévisible… et vous pourriez donc tomber malade au milieu de l’été. L’idée d’essayer d’aider les gens à se protéger peut toujours faire partie de l’histoire, même si nous reconnaissons que les choses sont bien meilleures qu’elles ne l’étaient autrefois. »

Comment passer un test COVID-19

Le gouvernement provincial déclare que si vous présentez des symptômes de la COVID‑19 et courez un risque plus élevé de maladie grave, vous devriez passer un test de dépistage de la COVID‑19 et consulter dès que possible, car vous pourriez bénéficier des traitements disponibles contre la COVID‑19.

Si vous développez des symptômes et que vous êtes admissible à un test financé par les fonds publics, les autorités sanitaires provinciales vous recommandent de contacter votre fournisseur de soins primaires ou votre pharmacien pour connaître la disponibilité des tests et prendre des dispositions pour passer un test. Si vous ne savez pas si vous êtes éligible à un test PCR, parlez-en à votre prestataire de soins de santé.

Images | Analyse des eaux usées pour le COVID-19 Légende : Un chercheur échantillonne les eaux usées pour détecter le COVID-19. (CBC) Charger l’image

Les dernières données de la province montrent le taux de positivité du COVID-19 à 14,9 pour cent. 89 épidémies ont été signalées au cours de la semaine la plus récente, le taux d’occupation des lits d’hôpital s’élevait à 781 et six décès liés au virus.

Le mois de décembre prochain marquera le cinquième anniversaire de la détection du premier cas de virus.

Pendant ce temps, Razak a déclaré que l’indisponibilité de tests antigéniques rapides et la perte « en grande partie » de la capacité de surveiller la propagation par les eaux usées signifient que les gens doivent être extrêmement vigilants.

Ontario officiellement terminé son programme de surveillance des eaux usées COVID-19 le 31 juillet, mais le directeur exécutif de l’Institut de recherche environnementale des Grands Lacs (GLIER) a déclaré que cela n’avait pas d’impact sur Windsor-Essex.

Mike McKay a déclaré que l’institut avait demandé une subvention fédérale annoncée début mai – dans le cadre du Fonds canadien de recherche biomédicale pour la préparation à une pandémie – et avait reçu une subvention de 15 millions de dollars sur quatre ans.

« Dans cette proposition, nous avions en fait inclus cette zone stratégique, Windsor-Essex, comme l’un des endroits où nous aimerions poursuivre la surveillance des eaux usées », a déclaré McKay à CBC en juin.