Le Dr Matthew Harris, 38 ans, médecin d’urgence à Great Neck, NY, était debout toute la nuit avec de la fièvre, frissonnant sous une couverture, après avoir reçu le premier vaccin. Il avait des douleurs articulaires aux poignets et aux épaules qui ont duré le lendemain.

Et il y avait une variété vertigineuse de bras endoloris. Certains ont comparé la douleur à celle d’un vaccin contre la grippe; pour d’autres, c’était bien pire.

Ils ont raconté un large éventail de réponses, de l’absence de réaction du tout – «Je ne peux même pas dire que j’ai eu la piqûre», a déclaré un employé de l’hôpital de l’Iowa City – à des symptômes comme des frissons incontrôlés et un «brouillard cérébral». Une infirmière assistante à Glendora, en Californie, s’est demandé si la fièvre qu’il avait provoquée était un effet secondaire du vaccin ou un signe qu’il avait été infecté par l’un de ses patients.

Alors que des dizaines de millions d’Américains attendent leur tour pour un tir, beaucoup ont soif de détails sur ce à quoi s’attendre. Certains qui ont participé au plus grand programme de vaccination de l’histoire des États-Unis ont parlé au New York Times.

Le lendemain, il a publié sur sa réaction, avec le hashtag #stillworthit. «Tout le monde a lu:« C’est la lumière au bout du tunnel », a déclaré le Dr Harris dans une interview. «Mais les gens vont-ils se sentir bien 100% du temps après ce vaccin? Non. Et si nous ne sommes pas honnêtes avec eux, comment pouvons-nous nous attendre à ce qu’ils nous fassent confiance? »

La plupart des vaccinés qui ont parlé au Times pour cet article ont souligné qu’ils n’avaient aucun regret d’avoir été vaccinés. La Food and Drug Administration a constaté que les vaccins étaient sûrs et remarquablement efficaces. Et les dirigeants de la santé publique affirment que la vaccination de masse est le seul espoir de contrôler le virus qui fait désormais la mort de près de 3000 Américains par jour.

Mais dans ces premières semaines de vaccination, il y a un élément de suspense incontournable.

Pour les experts en maladies infectieuses, une nation à la traîne avec un malaise post-vaccinal serait la meilleure nouvelle depuis longtemps. Les effets secondaires se dissipent en quelques jours, et ils sont un signal, disent les experts, que le vaccin fonctionne.