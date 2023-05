Ce que ça fait de se faire enlever un implant cérébral qui change la vie

L’appareil de Burkhart a été implanté dans son cerveau il y a environ neuf ans, quelques années après avoir été incapable de bouger ses membres à la suite d’un accident de plongée. Il s’est porté volontaire pour tester l’appareil, qui lui a permis de bouger sa main et ses doigts. Mais il a dû être retiré sept ans et demi plus tard.

Son implant particulier était un petit ensemble de 100 électrodes, soigneusement insérées dans une partie du cerveau qui aide à contrôler les mouvements. Il fonctionnait en enregistrant l’activité cérébrale et en envoyant ces enregistrements à un ordinateur, où ils étaient traités à l’aide d’un algorithme. Celui-ci était relié à un manchon d’électrodes portées sur le bras. L’idée était de traduire les pensées de mouvement en signaux électriques qui déclencheraient le mouvement.

Burkhart a été le premier à recevoir l’implant, en 2014 ; il avait 24 ans. Après avoir récupéré de l’opération, il a commencé un programme de formation pour apprendre à l’utiliser. Trois fois par semaine pendant environ un an et demi, il a visité un laboratoire où l’implant pouvait être connecté à un ordinateur via un câble sortant de sa tête.

« Cela a très bien fonctionné », déclare Burkhart. « Nous avons commencé par pouvoir ouvrir et fermer ma main, mais après un certain temps, nous avons pu faire des mouvements individuels des doigts. » Il a finalement été capable de combiner des mouvements et de contrôler sa force de préhension. Il a même pu jouer à Guitar Hero.

« Il y avait beaucoup de choses que j’ai pu faire, ce qui était excitant », dit-il. « Mais c’était aussi encore limité. » Non seulement il ne pouvait utiliser l’appareil qu’en laboratoire, mais il ne pouvait effectuer que des tâches en laboratoire. «Toutes les activités que nous ferions seraient simplifiées», dit-il.

Par exemple, il pouvait verser une bouteille, mais ce n’était qu’une bouteille de billes, car les chercheurs ne voulaient pas de liquide autour de l’équipement électrique. « C’était un peu dommage de ne pas tout changer dans ma vie, parce que j’avais vu à quel point cela pouvait être bénéfique », dit-il.

Quoi qu’il en soit, l’appareil a si bien fonctionné que l’équipe a prolongé l’essai. Burkhart devait initialement avoir l’implant en place pendant 12 à 18 mois, dit-il. « Mais tout était vraiment réussi … nous avons donc pu continuer pendant un bon moment après cela. » L’essai a été prolongé sur une base annuelle et Burkhart a continué à visiter le laboratoire deux fois par semaine.