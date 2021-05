Ce que Brown v.Board peut enseigner aux Américains blancs sur le racisme

Alors que nous commémorons aujourd’hui le 67e anniversaire de Brown c. Board of Education, les Américains ont beaucoup à apprendre sur l’héritage et la promesse non réalisée que Brown représente.

En tant qu’étudiante en histoire américaine, avocate des droits civiques et experte en équité en matière d’éducation, je pensais être bien familiarisée avec la décision historique. Une découverte récente à propos de Brown m’a rendu humble et révèle quelque chose d’essentiel sur les raisons pour lesquelles les Américains sont toujours si déchirés par les problèmes de race et de racisme.

J’ai grandi avec le respect pour Brown qui a mis fin à la ségrégation légale dans les écoles publiques. Je voulais suivre les traces de Thurgood Marshall et faire avancer la quête américaine de justice raciale.

Le début de ma carrière en plaignant des affaires de droits civils en éducation au ministère de la Justice a apporté de nouvelles leçons sur l’héritage de Brown. À la fin des années 1990, il y avait encore des centaines de cas de déségrégation active dans tout le Sud.

J’ai vu des conditions choquantes et sordides dans les écoles publiques, les pires installations servant principalement des étudiants noirs. J’ai appris la peur et l’intimidation vécues par les parents en défendant les droits de leurs enfants. Et j’ai appris les fardeaux inégaux supportés par les familles noires dans le remède – comment historiquement les écoles noires ont été fermées, décimant les rangs des éducateurs noirs et laissant des bâtiments abandonnés dans leurs communautés.

Je me suis tenu, cependant, à la droiture de l’opinion unanime de Brown. Et il est toujours vrai qu’aucune autre opinion judiciaire n’a invalidé des règles aussi répandues sur lesquelles la société opérait.

En lisant Brown, il est clair que les juges voulaient être accessibles et convaincants pour un profane. Les avis de la Cour suprême sont souvent longs et généralement ennuyeux. Mais Brown est bref et fait appel directement à la conscience de la nation, parlant en termes moraux et pratiques du rôle des écoles dans la société.

L’opinion s’appuie sur des preuves en sciences sociales soumises par Kenneth Clark et d’autres éminents universitaires établissant que la ségrégation nuit au développement psychologique des enfants noirs, et que la ségrégation officielle «génère un sentiment d’infériorité quant à leur statut dans la communauté qui peut affecter leur cœur et esprits d’une manière qui n’aura probablement jamais été détruite. »

Même si j’ai vénéré Brown et sa cause de défendre les droits des Noirs américains, cela m’a toujours semblé nécessaire mais pas suffisant. La décision parle des méfaits de la ségrégation pour les enfants noirs, mais je me suis également demandé: pourquoi n’avons-nous pas également abordé les conséquences néfastes du racisme sur le développement psychologique et moral des Américains blancs?

La ségrégation nuit également aux enfants blancs

Ce n’est que récemment, en lisant «The Sum of Us» de Heather McGhee, que j’ai appris que cet argument avait été présenté directement à la Cour suprême. Dans ce cas, le dossier central des sciences sociales parle explicitement des dommages causés au développement du caractère moral de ceux qui sont ostensiblement privilégiés par la ségrégation.

Alors que les enfants blancs «apprenaient à acquérir un statut personnel d’une manière irréaliste et non adaptative», ont averti les chercheurs en sciences sociales, ils «développent souvent des schémas de sentiments de culpabilité, de rationalisations et d’autres mécanismes, qu’ils doivent utiliser pour tenter de se protéger. de reconnaître l’injustice essentielle »et de ressentir un« cynisme moral »face au contraste entre ce qu’on leur enseigne sur l’Amérique et ce qu’ils observent.

Les juges ont ignoré ce raisonnement, amenant les remèdes à la déségrégation à être conceptualisés exclusivement comme faisant quelque chose pour les enfants noirs.

Il ne fait aucun doute que les écoles ségrégées et tout l’édifice de Jim Crow ont le plus blessé les Noirs américains. Cependant, les structures juridiques, sociales et psychologiques qui soutiennent le racisme systémique retardent le développement moral des Américains blancs, imprégnant ce pays d’une hiérarchie raciale qui est en contradiction avec nos idéaux professés.

Où en serions-nous aujourd’hui si les juges avaient été disposés à nommer le tort que la ségrégation fait aussi au développement psychologique et moral des enfants blancs?

Les États restreignent l’enseignement sur le racisme

Nous sommes maintenant à un autre carrefour dans le voyage de l’Amérique vers la rédemption. Les étudiants vivent un moment d’apprentissage profond concernant la race. Et pourtant, les législatures des États à travers le pays tentent de faire taire les efforts visant à aborder et éduquer les élèves sur le racisme systémique, menaçant même des enseignants amendes pour avoir engagé les élèves sur des sujets «controversés».

Quel sera l’impact de ces décisions sur les générations futures? Alors que Heather McGhee parle en termes de coûts économiques, nous devons également reconnaître les coûts moraux et psychiques.

Les Américains blancs doivent admettre les blessures que le racisme continue de créer et la société brisée qu’il lègue à nos enfants; nous ne pouvons pas encadrer le travail uniquement par ce qui est dû aux Noirs américains.

Au cours de cette prochaine année, j’espère que les Américains blancs s’engageront dans l’apprentissage et l’auto-réflexion pour aborder la réconciliation avec un cœur ouvert. Bientôt, il y aura un an depuis le meurtre de George Floyd, un siècle depuis le massacre de la race de Tulsa, 155 ans depuis le 19 juin – le tout moins d’un mois après l’anniversaire de Brown v. Board.

Lutter contre les dommages persistants du racisme sur notre développement moral et éthique peut nous conduire vers la société juste et équitable à laquelle nous aspirons mais qui nous a malheureusement échappé jusqu’à présent.

Ross Wiener est directeur exécutif du programme Education & Society de l’Aspen Institute et ancien avocat au ministère de la Justice des États-Unis.