Ce que Brent Brennan a dit lors de sa conférence de presse d’introduction des Wildcats de l’Arizona

Avec une ancienne élève pour femme et un frère pour ex-joueur, Brent Brennan a passé sa part de temps sur le campus de l’Arizona. Mais sa dernière visite a eu lieu en décembre 2020, pour l’Arizona Bowl, lorsqu’il a amené un San Jose State invaincu dans un affrontement avec Ball State.

Les Spartans perdraient ce match, environ une semaine après que Brennan ait été écarté pour l’ouverture de l’UA qui reviendrait à Jedd Fisch. Il ne savait pas qu’il reviendrait un peu plus de trois ans plus tard, assis dans une pièce sous l’Arizona Stadium qui n’existait pas lors de son précédent voyage, répondant à des questions sur son parcours pour devenir entraîneur-chef des Wildcats.

“Mon enthousiasme à l’idée d’être ici est exagéré”, a déclaré Brennan. « Cela fait longtemps que je ne me suis pas vraiment promené ici. Il y a quelques années, nous étions ici pour un match de pétanque et ce bâtiment n’avait pas encore été rénové. À l’époque, cela ne ressemblait en rien à ce qu’il est aujourd’hui. C’est incroyable, je n’avais aucune idée de l’engagement envers les installations et des améliorations qui ont eu lieu ici.

Voici ce que Brennan a dit d’autre lors de sa première conférence de presse en tant qu’entraîneur-chef de l’Arizona :

Sur Dick Tomey : « L’impact que Dick et Nancy ont eu sur cette université, mais vraiment sur mon parcours, est un peu embarrassant. Je ne pense pas très souvent dans ta vie, quand tu travailles, tu penses à quelqu’un tous les jours. Mais c’est ce que Coach Tomey a été pour moi. C’est le gars à qui je pense chaque jour, à ce que nous sommes l’entraîneur T pour faire ici, et l’entraîneur T vous tuera pour ce qui vient de se passer dans ce match.

À propos de son mandat d’assistant diplômé en Arizona en 2000 : «J’ai partagé un placard à fournitures avec Dave Fipp. L’un des vrais gars de Tomey a continué et l’a fait à la dure. Il est maintenant coordonnateur des équipes spéciales pour le Lions de Détroit. Et c’est ainsi que j’ai vécu ce moment génial. C’était hier matin, je savais que je venais ici et je l’ai appelé. Je suis allé me ​​promener, vers cinq heures du matin. Los Gatos, en Californie, cette petite ville dans laquelle nous vivons. Et il a décroché le téléphone, il se prépare pour un grand match cette semaine. Il a décroché le téléphone et s’est immédiatement mis à crier. Ses choix de mots, je ne peux pas les répéter. Nous venons de vivre ce moment incroyable où nous sommes tous les deux en train de crier à cinq heures du matin à Los Gatos, ce que vous ne savez pas, parfois cela peut attirer la police assez rapidement. Mais c’était juste un moment incroyable.

« Courtney et moi nous sommes mariés pendant que nous étions ici. Je pense qu’il a pris le poste en mars. C’était la dernière saison de l’entraîneur Tomey ici, donc c’était aussi comme une bienvenue dans le football universitaire. À quel point cela peut être difficile, difficile et compliqué. J’étais assistant diplômé. Elle payait les factures, car c’était alors le travail d’une vendeuse de produits pharmaceutiques de haut niveau. Notre grand rendez-vous était Wildflower. C’était vraiment amusant car c’était aussi spécial car en même temps mon frère jouait pour nous. Et le personnel était vraiment spécial. Rich Ellison et Duane Akina, Dave Fipp, Dino Babers. Rob Ianello. Je pense que c’est un élément très important, l’entraîneur Tomey était vraiment bon dans ce domaine, je pense que nous sommes vraiment bons dans ce domaine, il s’agit de s’assurer que l’environnement est un endroit où tout le monde veut venir travailler tous les jours et être là avec des gens qui vous tiennent à cœur. et sont prêts à investir le temps et les efforts nécessaires pour être bon dans le football. Nous avons passé un bon moment.”

De retour en Arizona 23 ans plus tard : « À l’époque, ma femme et moi étions de jeunes mariés, et depuis, il y a eu beaucoup de vie. Trois enfants extraordinaires. Toutes sortes de parcours footballistiques. Nous étions avec une autre légende de l’Arizona, Rich Ellerson, à Cal Poly pendant quatre ans lorsque nous sommes partis d’ici, puis nous avons quitté Cal Poly et nous étions à San Jose State avec Coach Tomey et Mike MacIntyre pendant les six (années) suivantes. Et l’expérience de passer autant de temps avec Coach Tomey était vraiment spéciale. La ténacité, l’enthousiasme et une grande partie de la façon dont je suis construit sont dus à ce qu’il m’a inculqué. Et vraiment, cela commence par les joueurs. Cela commence par aimer vos joueurs et se soucier de vos joueurs. Il s’agit d’abord du joueur. La personne d’abord, le joueur ensuite, et c’est ainsi que j’ai construit chaque programme ou chaque groupe de positions auquel j’ai jamais fait partie. Et puis je suis allé dans l’État de l’Oregon avec Mike Riley. Mike était un entraîneur-chef formidable et un entraîneur-chef très performant et j’ai tellement appris de Mike, et j’ai été là avec lui pendant quatre ans et avec Gary Anderson pendant deux ans. Mais toutes ces personnes ont eu un réel impact sur ma démarche et tout mon développement en tant que coach, mais aucune (plus) que Coach Tomey. Parce que même quand j’étais loin de lui, j’avais toujours de ses nouvelles.

Sur son mandat dans l’État de San Jose : «Pendant sept ans à San Jose State en tant qu’entraîneur-chef, je me sentais bien dans ce que nous avions fait là-bas. J’ai vraiment eu de la chance. J’ai eu une excellente administration. J’ai eu trois présidents et ils étaient tous fantastiques. J’ai travaillé pour de bons directeurs sportifs et de bons AD et ils nous ont donné l’opportunité de construire là-bas un vrai programme, ce qui était vraiment enrichissant. Encore une fois, ce sont les gens qui font le lieu, et je suis vraiment reconnaissant envers toutes ces personnes et tous ces coachs qui ont eu un impact sur mon parcours. Mais vraiment, tous les joueurs. Le nombre de joueurs qui m’ont contacté, les joueurs actuels que j’entraîne ou les joueurs (dont) au cours des 25 dernières années, cela a été une chose bouleversante pour moi, juste l’effusion d’amour, de soutien et d’enthousiasme des gens et cette opportunité pour nous. .»

Sur sa nouvelle équipe : «C’est juste un moment incroyable pour moi. J’essaie de connaître l’équipe. Je crois absolument que nous pouvons construire un gagnant constant ici. Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour le faire. Et au fur et à mesure que j’apprends à connaître les enfants, que je suis allé dans la salle de musculation, dans les vestiaires, dans la salle à manger et à l’intérieur (installations d’entraînement)… ces joueurs adorent cet endroit, et ils sont vraiment engagés les uns envers les autres. Je dois donc m’engager en fin de compte envers eux, mais aussi mettre une équipe formidable autour d’eux, ce que je suis en train de faire. C’est l’une des choses les plus compliquées lorsqu’on accepte ce poste. Mais je promets que nous aurons d’excellents leaders, mentors et développeurs de talents dans le bâtiment pour les aider à arriver là où ils veulent aller et à élever notre programme aussi haut que possible. Je pense que beaucoup d’écoles parlent de famille, et je pense que c’est un cliché dans le monde du football. Je ne pense pas que quiconque ait fait mieux que l’entraîneur Tomey ici. Quand je vois tous ces anciens joueurs. Mon frère était un ancien joueur. Et comment ils interagissent encore et l’effusion d’amour que j’ai reçu d’eux depuis que tout cela a disparu. Et c’est ce que nous allons continuer à faire. Nous allons redoubler d’efforts sur la famille, redoubler d’efforts pour nous aimer les uns les autres et prendre soin les uns des autres, et nous bâtirons quelque chose dont vous pourrez tous être fiers.

Sur son message aux joueurs de l’Arizona lors de leur rencontre mardi : « J’ai été vraiment honnête avec eux. C’est comme ça que je fonctionne, tu sais. Je comprends, comme s’ils étaient un peu blessés. Et la raison pour laquelle je peux dire cela, c’est parce que je viens de faire ça à une équipe hier. Hier matin, avant de monter dans l’avion pour venir ici, j’ai dû rencontrer l’équipe de San Jose State. C’était vraiment très dur, vraiment émouvant. Et si vous le construisez correctement et si votre équipe est connectée à un niveau qui vous donne une chance de réussir les samedis d’automne, elle sera super connectée. Donc quand un morceau s’en va, il va y avoir des retombées, n’est-ce pas ? Et donc j’ai été honnête avec eux, je leur ai juste demandé de me donner une chance de gagner leur confiance, de me traiter les uns les autres avec respect et cette confiance se gagnera avec le temps, puis je leur ai promis de les entourer d’un un excellent personnel d’entraîneurs et des gens qui se soucient de leur développement et de qui ils sont en tant qu’hommes.

Sur son bâton : «Je travaille toujours là-dessus. La chose qui me passionne le plus, c’est que je pense avoir un engagement décent de la part de Duane Akina pour continuer à faire partie de tout cela, ce qui est excitant. Juste le professeur qu’il est, la personne qu’il est, le leader qu’il est. Je suis excité à ce sujet. Et donc les autres pièces bougent toujours. Je pense que ma priorité depuis que je suis arrivé ici est d’essayer de connaître cette équipe, de passer du temps avec l’équipe et de rencontrer en tête-à-tête certains joueurs, puis de rencontrer certains groupes de joueurs. , parce que j’essaie juste de les connaître. Mais plus important encore, j’essaie de leur donner une chance de me connaître. Parce que, comme je l’ai mentionné, ils sont dans une situation difficile. Et avec la façon dont les règles sont actuellement, c’est vrai, comme si n’importe qui pouvait partir à tout moment. Et c’est juste la nature du football universitaire. Alors, à quelle vitesse puis-je commencer à les connaître, comment ils peuvent me connaître et commencer à établir une connexion. Je crois que la meilleure façon d’avancer est ici même, à l’Université de l’Arizona.

Sur le fait de ne pas obtenir le poste d’UA en 2020 : « Quand nous étions ici il y a 23 ans, nous aimions vraiment ça. Nous savions que c’était un endroit spécial, un genre d’endroit où l’on espère toujours pouvoir revenir d’une manière ou d’une autre. On ne sait pas toujours comment ça marche et on ne sait pas toujours si on va avoir une chance de le faire dans notre métier. Mais il y a trois ans, c’était une période délicate. J’ai certainement été déçu. Il y a eu de la déception mais il y a eu aussi… c’était en plein COVID, je devais préparer une équipe pour un match de bowling (à Tucson). Nous en avons ri hier soir, c’était une semaine vraiment compliquée, pour notre équipe, San Jose, toutes ces choses. Mais la vérité est que je pense que j’étais dans un endroit formidable et que j’avais un excellent travail. Et c’était un endroit formidable qui m’intéressait et pour lequel j’ai eu la chance de passer un entretien. Et vous voulez parler de Coach Tomey, plus ça devient dur, mieux vous jouez. D’accord, je n’ai pas compris, mais je dois continuer à faire du bon travail à San Jose State pour qu’à un moment donné, j’aie une chance d’y retourner. Et c’est ce que je pensais.

S’il a eu ce moment « cela est vraiment en train de se produire » : «Je l’ai eu ce matin. J’étais…