Le président élu Joe Biden parle de son plan de lutte contre le coronavirus et de relance de l’économie nationale le 14 janvier, à Wilmington, Delaware. | Alex Wong / Getty Images

Le plan d’immigration de Biden comprendrait une voie vers la citoyenneté. Mais il pourrait faire face à un avenir incertain au Congrès.

Le président élu Joe Biden prévoit d’introduire un vaste ensemble de réformes de l’immigration – y compris une voie d’accès à la citoyenneté pour plus de 11 millions d’immigrants sans papiers – peu de temps après sa prise de fonction, selon le Los Angeles Times.

Le projet de loi offre l’image la plus claire à ce jour du programme d’immigration de Biden, et il a été accueilli favorablement par les militants de l’immigration.

Au centre de la mesure se trouverait un parcours de huit ans vers la citoyenneté: les immigrants seraient admissibles au statut de résident permanent légal après cinq ans et à la citoyenneté trois ans plus tard.

Des groupes spécifiques – tels que les RÊVES, les bénéficiaires du statut de protection temporaire et les travailleurs essentiels – seraient éligibles pour un chemin plus rapide vers la citoyenneté. Ce changement, ainsi que d’autres parties du plan, a été présenté par la vice-présidente élue Kamala Harris lors d’une conversation avec la journaliste d’Univision Ilia Calderón cette semaine.

«C’est une manière plus intelligente et beaucoup plus humaine d’aborder l’immigration», a déclaré Harris à Calderón à propos du paquet de réformes proposé, selon Politico.

Biden et Harris ont tous deux rencontré des militants de l’immigration jeudi pour discuter de leur programme d’immigration. Hector Sanchez Barba, qui dirige le groupe Mi Familia Vota et a assisté à la réunion privée, a déclaré à Politico que c’était «l’agenda le plus agressif que j’ai vu sur la réforme de l’immigration depuis le premier jour – non seulement le paquet législatif, mais aussi les décrets.

Des détails sur le plan Biden-Harris sont apparus alors même que les démocrates du Congrès dévoilaient leurs propres mesures d’immigration.

Texas Rep.Joaquin Castro, avec le sénateur désigné Alex Padilla, qui remplacera Harris pour la Californie au Sénat une fois qu’elle sera assermentée en tant que vice-présidente le 20 janvier, a détaillé un plan pour créer une voie accélérée vers la citoyenneté pour les travailleurs de première ligne sans papiers sur un appel de presse vendredi.

«Les travailleurs essentiels sans papiers ont bravé les conditions difficiles dans les fermes, dans les usines de viande emballée et ont pris des bus pour nettoyer les maisons, les bureaux et les installations médicales», a déclaré Padilla, qui était auparavant secrétaire d’État de Californie, a écrit sur Twitter cette semaine. «Il est temps d’offrir à ces membres essentiels de la communauté une voie vers la citoyenneté dans le prochain projet de loi COVID.»

Si elles étaient adoptées, les propositions de Biden et de Castro et Padilla représenteraient des victoires législatives majeures. Selon le LA Times, le plan Biden-Harris serait le «paquet d’immigration le plus radical et le plus complet depuis la loi de 1986 sur la réforme et le contrôle de l’immigration du président Reagan, qui accordait un statut juridique à 3 millions de personnes qui se trouvaient dans le pays sans papiers».

Mais si certains membres du Congrès ont encouragé Biden à prendre des mesures audacieuses sur la question – comme le ferait le projet de loi présenté par le Times – d’autres ont été plus prudents.

« Je n’écarte pas un projet de loi plus important, mais je veux le faire un pas à la fois », a déclaré le sénateur démocrate Dick Durbin à Politico. «Je ne veux pas exagérer ma main. Je veux garder à l’esprit que le soutien bipartite est essentiel à la victoire au Sénat.

Durbin, qui prendra le titre de whip de la majorité au Sénat dans le nouveau Sénat 50-50 après que Harris devienne le vote décisif le 20 janvier, est le démocrate n ° 2 au Sénat et devrait présider une fois le Comité judiciaire du Sénat. Les démocrates revendiquent la majorité.

Le plan de Biden contraste fortement avec les politiques d’immigration de Trump

Indépendamment des perspectives d’un projet de loi sur l’immigration Biden plus radical au Congrès, le président élu prévoit de poursuivre un programme d’immigration radicalement différent de celui de son prédécesseur lorsqu’il assumera la présidence le 20 janvier.

Trump, qui a rallié ses partisans en 2016 avec la promesse de «construire une grande muraille» et de faire payer le Mexique pour cela (le Mexique ne l’a pas payé), a passé ses quatre ans au pouvoir à poursuivre un programme d’immigration draconien et à réduire considérablement l’immigration aux États-Unis. – des mesures menées par le principal conseiller en immigration de Trump, Stephen Miller, qui a des liens étroits avec la suprématie blanche.

Le programme de Biden, en comparaison, verrait la construction du mur frontalier s’arrêter, éliminer l’interdiction de voyager de Trump dans les pays à majorité musulmane et voir le plafond annuel des réfugiés aux États-Unis rebondir à 125000 réfugiés, contre le plafond de 15000 imposé par Trump.

Selon Reuters, Biden a également indiqué qu’il avait l’intention de mettre fin à la politique de Trump «Rester au Mexique» pour les demandeurs d’asile à la frontière sud et d’étendre le statut de protection temporaire aux réfugiés vénézuéliens aux États-Unis.

Biden a également promis de restaurer le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA), qui a été créé pour la première fois sous l’administration Obama, et a déclaré qu’il demanderait au Congrès de rendre le programme permanent.

Trump a tenté de mettre fin au DACA, qui protège environ 700000 immigrants connus sous le nom de DREAMers, au cours de sa première année au pouvoir, mais a été bloqué par la Cour suprême en juin 2020.

Comme Nicole Narea de Vox l’a écrit en août de l’année dernière, les choix de Biden pour diriger les principales agences d’immigration américaines pourraient également conduire à des changements politiques importants.

Selon Narea,

Biden a proposé des moyens pour essayer de changer la culture des agences d’immigration. Il se concentrerait sur l’expulsion uniquement des immigrants qui constituent une menace pour la sécurité nationale et la sécurité publique – une désignation qui repose en grande partie sur la discrétion des agents d’immigration individuels. Il améliorerait également la responsabilité des agences d’immigration comme le CBP et l’ICE. (Son plan n’est pas précis quant à ce à quoi ressemblerait cette responsabilité.) Il appelle à la fin des centres de détention à but lucratif, qui ont été le théâtre de certains des abus les plus flagrants contre les immigrants ces dernières années. Et il s’efforcerait de rendre les tribunaux d’immigration plus indépendants du DOJ.

En novembre, Biden a annoncé qu’il avait choisi Alejandro Mayorkas pour diriger le département de la sécurité intérieure. S’il est confirmé, Mayorkas, qui était secrétaire adjoint du DHS sous l’administration Obama, entrerait dans l’histoire en tant que premier immigrant et premier hispanique à servir de secrétaire du DHS, selon le Washington Post.

«Quand j’étais très jeune, les États-Unis ont fourni à ma famille et moi un refuge», Mayorkas dit sur Twitter après l’annonce de sa sélection. «Maintenant, j’ai été nommé pour être le secrétaire du DHS et superviser la protection de tous les Américains et de ceux qui fuient la persécution à la recherche d’une vie meilleure pour eux-mêmes et leurs proches.»

Le tweet de Mayorkas souligne également le changement de ton majeur qu’une administration Biden apportera aux problèmes d’immigration, même au-delà des spécificités politiques. Et les partisans de la réforme de l’immigration disent qu’un vaste programme d’immigration enverrait un message encore plus clair.

«Je crois que notre nation a été traumatisée», a déclaré le président du caucus hispanique du Congrès, Raul Ruiz, au Los Angeles Times. «Nous devons être en mesure de changer le récit pour guérir de cela, pour instaurer la confiance entre les communautés et atténuer la rhétorique haineuse de l’administration Trump. Et pour vraiment montrer – pas seulement à nous-mêmes mais au monde – que l’Amérique toujours en son sein est bonne et qu’elle respectera nos valeurs humanitaires.