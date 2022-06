Ce que Biden veut accomplir aux sommets de l’OTAN et du G7, quatre mois après le début de la guerre en Ukraine

Quatre mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les effets de la guerre ne sont pas contenus dans ces deux pays. Les fronts économiques du conflit, avec la hausse des prix de l’énergie et une crise alimentaire émergente, sont aggravés par l’inflation et le potentiel probable d’une guerre qui se poursuivra pendant des mois et des années.

Le président Joe Biden est en Europe cette semaine pour comprendre une partie de cela. Il a rencontré le groupe des sept principales économies connues sous le nom de G7 en Allemagne au cours du week-end. Ensemble, ils ont promis 600 milliards de dollars pour un programme d’infrastructure mondial en réponse à l’investissement de la Chine dans le monde en développement. Mardi, Biden se rendra à Madrid pour son quatrième sommet de l’OTAN. Le défi pour Biden, alors qu’il est aux prises avec la guerre chaude et ses nombreuses conséquences, est de savoir si ce voyage peut aller au-delà des victoires symboliques.

Ce sera le deuxième sommet de l’OTAN en temps de guerre de Biden, et c’est important, car les pays historiquement non alignés que sont la Suède et la Finlande ont officiellement demandé à rejoindre l’alliance de sécurité. Mais l’adhésion à l’OTAN nécessite le consensus de l’ensemble de ses 30 États membres, et les exigences obstructionnistes de la Turquie signifient que l’élargissement de l’alliance en réponse à l’agression du président russe Vladimir Poutine reste du domaine du symbolisme.

Lors du sommet, l’OTAN dévoilera un nouveau document d’orientation qui met à jour la vision du monde de l’alliance depuis sa dernière publication en 2010. Les experts disent que la Chine sera mentionnée dans le document pour la première fois, un avertissement symbolique au concurrent de l’alliance en Asie.

Le G7 a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie, y compris sur l’or. Mais les sanctions économiques imposées à la Russie ont explosé pour affecter l’économie mondiale, créant des fissures précoces dans l’unité de l’Occident.

Le développement le plus monumental qui coïncide avec le voyage de Biden est peut-être l’Union européenne accueillant la candidature de l’Ukraine à devenir membre. Cela aussi est symbolique. Cela pourrait prendre des décennies à l’Ukraine pour remplir les conditions de l’UE.

Bien sûr, le symbolisme porte son propre pouvoir. Pour Biden, la tâche en Europe consiste à prendre l’unité symbolique des pays de l’OTAN et à assurer l’unité autour des objectifs de l’OTAN dans la guerre – et pour relever d’autres défis mondiaux.

Tous les problèmes à régler à l’OTAN et au G7

Dans un récent essai pour le New York Times, Biden a expliqué ce que les États-Unis « ne feront pas » en Ukraine : ils ne chercheront pas à changer de régime en Russie ni à éviter L’implication directe de l’OTAN dans la guerre. Il a posé par inadvertance une question persistante : quels sont les objectifs stratégiques de l’OTAN et des États-Unis en Ukraine ?

Les États-Unis n’ont pas été totalement clairs sur leurs objectifs stratégiques, car cela dépend en grande partie de ce que veut l’Ukraine, a expliqué Douglas Lute, qui a été ambassadeur du président Barack Obama auprès de l’OTAN de 2013 à 2017. « Notre objectif global en Ukraine est encore quelque peu en deçà. formulation », m’a-t-il dit. “Nous essayons de calibrer notre soutien aux objectifs ukrainiens, et cela complique les choses ici.”

Mais alors que les États-Unis continuent d’envoyer plus d’armes en plus d’une aide militaire déjà énorme à l’Ukraine, les objectifs stratégiques de la guerre restent difficiles à discerner.

Une grande partie de ce sommet portera sur l’alignement des 30 pays de l’alliance. Le problème est que chaque pays est confronté à ses propres divisions internes. En France, le président Emmanuel Macron vient de perdre sa majorité parlementaire et, au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson est le membre le moins populaire de son propre cabinet. L’Allemagne élabore de nouvelles politiques énergétiques et de défense, arrêtant les achats de pétrole russe mais achetant toujours du gaz russe, tout en augmentant son budget militaire. Et aux États-Unis, Biden envisage un éventuel bombardement à moyen terme avec des prix élevés de l’essence et une inflation scandaleuse, alors que les décisions de la Cour suprême et la violence armée continue polarisent le pays.

Bien que cette année, les États-Unis aient revigoré l’OTAN et approfondi leur lien avec l’Europe, les experts affirment que la réflexion politique reste bloquée dans le passé de l’après-guerre froide. “Nous étions très concentrés sur l’Europe dans les années 1990, puis le 11 septembre s’est produit, et nous l’avons totalement oublié”, a déclaré Max Bergmann du Centre d’études stratégiques et internationales. À l’époque, les États-Unis étaient « effrayés » par le fait que l’UE naissante n’était pas seulement une union politique, mais avait également des éléments économiques et de défense qui pouvaient contrebalancer la puissance américaine. “Washington n’a tout simplement pas une réelle compréhension de l’Europe aujourd’hui, ne comprend pas la centralité de l’Union européenne, et essaie de fonctionner comme s’il n’existait pas », m’a-t-il dit.

Les États-Unis et l’Europe tentent également de faire face à la flambée des prix de l’énergie due en partie à la guerre, et tandis que Biden essaie de faire baisser les prix du gaz par tous les moyens nécessaires, l’Europe compte de manière inégale sur ce que cela pourrait signifier de couper le pétrole russe. “Le climat est un gros problème pour les Allemands et pour le G7”, a déclaré Meg Lundsager, l’ancienne directrice exécutive américaine du Fonds monétaire international. “Je ne vois pas les changements de politique aux États-Unis qui sont nécessaires, ou le financement allant à l’énergie propre que nous aurions besoin de faire ici pour avoir un grand impact.”

Joanna Rozpedowski, chercheuse au Centre de politique internationale, affirme que les pays du G7 devront aller bien au-delà de l’Ukraine. « L’Afghanistan est un problème permanent. Éthiopie, Haïti, Sri Lanka. Mais le conflit en Ukraine – je crains qu’il n’éclipse toutes ces crises, simplement en raison de l’immédiateté et de la proximité de ce conflit avec l’Europe », m’a-t-elle dit.

Comment unir l’OTAN sur la Russie et la Chine

Au sommet, une OTAN réanimée tentera de faire face au moment épineux, tout en faisant en sorte que tout soit aussi organisé que possible. “L’objectif de l’OTAN est d’avoir un récit d’unité – un soutien maximal à l’Ukraine – et de faire en sorte que le spectacle ne soit qu’une des images du leadership”, déclare Michael Kimmage, historien spécialisé dans la guerre froide à l’Université catholique d’Amérique. . “Mais c’est bien sûr différent de parvenir à une sorte de consensus stratégique.”

L’OTAN, pourrait-on dire, se trouve dans une contradiction ; c’est structurellement une alliance militaire défensive qui s’est néanmoins impliquée dans une guerre dont elle ne fait pas techniquement partie. «Il y a toujours cette étrange zone grise rhétorique ou ambiguïté où il fait ces affirmations sur le fait d’être là pour l’Ukraine. Mais ce sont vraiment les États membres de l’OTAN qui font des choses et non l’OTAN en tant que telle », a expliqué Kimmage, qui a servi au département d’État d’Obama.

Le point à l’ordre du jour le plus urgent pour l’OTAN est peut-être le plus controversé politiquement : chaque pays acceptant une issue à cette guerre.

Tom Pickering, un diplomate de carrière qui a été ambassadeur des États-Unis en Russie de 1993 à 1996, affirme que la préoccupation américaine de diaboliser les ennemis a coupé toutes les lignes de communication avec la Russie. “Je pense que c’est une barrière que j’ai créée moi-même”, m’a-t-il dit. “Pendant la guerre froide, nous avons appris que les conversations de longue date avaient tendance, sur une période de temps, à produire des résultats utiles.”

Les États-Unis sont devenus trop concentrés sur la notion de résolution militaire des problèmes diplomatiques, dit Pickering, “alors qu’en fait, les efforts militaires ont produit des résultats qui n’ont pas tant abouti à des solutions qu’à des prolongations du conflit”.

Lorsque Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz se sont entretenus par téléphone avec Poutine le mois dernier, ils ont fait pression pour une reprise des négociations avec l’Ukraine. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a critiqué Macron.

L’Ukraine et la Russie ne se parlent pas, mais David Arakhamia, chef de la majorité du parlement ukrainien et négociateur en chef du pays avec la Russie, garde un canal ouvert avec son homologue russe. Il est important de “ne pas complètement détruire une relation”, a-t-il dit, “car il y aura éventuellement des négociations et nous devrons régler quelque chose”.

Mais une grande partie du public ukrainien n’est pas ouvert aux pourparlers après la brutalité russe à Bucha et Marioupol, a déclaré Arakhamia lors d’un récent événement du German Marshall Fund. Il a également reconnu que la position de négociation ukrainienne était faible.

Une déviation rapide peut ne plus être possible, si jamais elle l’a été. L’idée de trouver des voies de sortie permettant à Poutine de désamorcer tout en sauvant la face peut elle-même remonter à l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et à l’assaut sur le Donbass – lorsque Poutine a refusé de prendre des voies de sortie.

Maintenant, l’administration Biden semble avoir abandonné le concept de rampe de sortie et s’est plutôt reportée aux désirs ukrainiens. « Donc, c’est différent d’une métaphore de la bretelle de sortie. C’est un message de soutien inconditionnel », a déclaré Kimmage. “Non seulement il n’y a pas de rampe de sortie, mais il ne semble pas y avoir beaucoup d’appétit pour réduire l’escalade qui se produit, et une partie de cette escalade se produit très, très près du domaine de l’OTAN.”

Bien que la Russie soit la guerre du moment, les observateurs observeront comment l’OTAN aborde la Chine dans son nouveau concept stratégique – le document qui est son “but dans la vie”, comme l’a dit Rose Gottemoeller, l’ancienne secrétaire générale adjointe de l’alliance.

Étant donné que les États-Unis semblent de plus en plus concentrés sur la dissuasion de la puissance militaire chinoise dans la région indo-pacifique, les pays européens devront se recentrer sur la manière de défendre l’Europe. “L’alliance veillera à ne pas aller trop loin en ce qui concerne sa concurrence avec la Chine, et je pense qu’elle veillera à ne pas trop militariser cette concurrence”, m’a dit Lute. “Cela nécessitera une rédaction minutieuse de la part de l’OTAN, car, bien sûr, c’est une alliance militaire.” Sécuriser les infrastructures critiques, le commerce et les investissements en Europe contre l’influence de la Chine sera probablement une priorité de l’approche de l’OTAN envers la Chine.

Le dernier concept stratégique de l’OTAN datait de 2010 et décrivait un moment différent. “Aujourd’hui, la zone euro-atlantique est en paix et la menace d’une attaque conventionnelle contre le territoire de l’OTAN est faible”, lit-on.