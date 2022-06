Ce que Biden pourrait faire sur le droit à l’avortement via une action de l’exécutif

Le week-end dernier, plus de 30 sénateurs démocrates avaient un message pour le président Joe Biden : ils veulent qu’il fasse plus pour protéger le droit à l’avortement, et ils veulent qu’il le fasse maintenant.

“Il n’y a pas de temps à perdre”, ont-ils déclaré dans la lettre, dirigée par la sénatrice Patty Murray (D-WA) et envoyée un jour après que la Cour suprême a annoncé sa décision de revenir officiellement en arrière. Roe contre Wade. “Vous avez le pouvoir de riposter et de mener une réponse nationale à cette décision dévastatrice.”

Cette lettre est la dernière indication de la pression croissante exercée sur la Maison Blanche pour qu’elle prenne des mesures exécutives supplémentaires en réponse à la chute de Chevreuil. Bien que Biden ne soit pas en mesure de rétablir les protections offertes par Chevreuil sans le Congrès, les législateurs et les militants ont réclamé que le président prenne d’autres mesures, comme trouver des moyens pour que le gouvernement fédéral défende l’accès à l’avortement dans chaque État.

Bon nombre de ces propositions seraient probablement contestées devant les tribunaux, mais les promoteurs soulignent qu’ils aimeraient voir l’administration les essayer avant de les renoncer complètement. Pendant des mois, certains défenseurs du droit à l’avortement ont estimé que la Maison Blanche n’en faisait pas assez pour répondre à l’urgence de la situation, qu’il s’agisse de peser des politiques plus ambitieuses ou simplement de s’exprimer avec plus de force sur le sujet. Beaucoup ont été déçus, par exemple, de constater que Biden n’avait utilisé le mot «avortement» dans aucun discours présidentiel jusqu’à récemment.

La Maison Blanche a pris quelques mesures initiales – et a signalé que d’autres mesures sont en cours – tout en s’arrêtant avant d’élaborer une stratégie globale. Dans une déclaration vendredi, Biden a déclaré qu’il combattrait tout effort visant à empêcher les gens de traverser les frontières de l’État pour se faire avorter et a indiqué que le ministère de la Santé et des Services sociaux s’efforcerait de préserver l’accès aux avortements médicamenteux dans “toute la mesure du possible”.

Les militants, cependant, estiment qu’il existe d’autres pistes que la Maison Blanche devrait envisager. “Ce n’est pas le moment de faire des discours et d’espérer que les gens voteront en novembre”, a déclaré Renee Bracey Sherman, directrice exécutive de We Testify, un groupe de défense des droits à l’avortement. “C’est le moment de faire preuve de créativité… d’essayer quelque chose et de voir ce qui se passe.”

Ce que les défenseurs et de nombreux démocrates attendent de l’administration Biden

La principale chose que les défenseurs et de nombreux démocrates attendent de Biden est de prendre des mesures plus agressives, même s’ils devraient faire face à des contestations judiciaires.

Ces actions – associées à une rhétorique inclusive sur les avortements – pourraient envoyer un message puissant sur la solidarité de l’administration Biden avec les personnes touchées par les interdictions. Au début de cette semaine, neuf États ont déjà mis en œuvre des lois de déclenchement qui incluent soit des interdictions de l’avortement, soit de sévères limitations d’accès.

D’autres idées qui ont été suggérées incluent une proposition défendue par la sénatrice Elizabeth Warren (D-MA) et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) qui établirait des cliniques d’avortement sur les terres fédérales dans les États où il existe des interdictions. Parce que les terres fédérales ne sont pas soumises aux lois civiles des États et qu’il y a de la place pour interpréter les lois pénales, les cliniques pourraient théoriquement s’établir sur des endroits comme des bases militaires sans avoir à faire face aux interdictions d’un État.

“Même si la terre se trouve à l’intérieur de la frontière d’un État, elle ne serait pas régie par les lois d’un État”, avait précédemment déclaré à Vox Khiara Bridges, directrice de la faculté du Center on Reproductive Rights and Justice de l’UC Berkeley.

Les experts notent qu’il existe un précédent pour que les terres fédérales fonctionnent selon un ensemble de politiques différent de celles appartenant à l’État. Le professeur de droit de l’Université Drexel, David Cohen, a déclaré à Vox qu’il y a eu des cas où les lois sur le droit au travail d’un État ne se sont pas appliquées à la façon dont les entreprises abordent la syndicalisation si elles sont situées sur des terres fédérales.

Pourtant, c’est une idée qui pourrait être repoussée par la loi en fonction de la manière dont les fonds fédéraux sont utilisés. Si les cliniques paient le gouvernement fédéral pour louer les terres, un tel arrangement pourrait contourner la question de l’amendement Hyde, qui interdit l’utilisation des dépenses fédérales pour la plupart des avortements. Si des fonds fédéraux sont utilisés pour mettre en place ces cliniques, leur statut juridique pourrait être plus difficile.

Le Congressional Black Caucus a appelé Biden à déclarer une urgence nationale de santé publique, tout comme il l’a fait pendant la pandémie. En ce qui concerne Covid-19, l’établissement d’une urgence de santé publique a aidé à donner la priorité aux dollars fédéraux pour des ressources telles que les vaccins – même si, encore une fois, cela pourrait être plus difficile avec les avortements en raison de l’amendement Hyde. Le caucus ainsi que de nombreux militants pensent qu’une telle action pourrait aider Biden à démontrer la gravité de la crise actuelle.

D’autres idées qui ont été lancées incluent l’utilisation de l’argent fédéral pour fournir des bons aux personnes voyageant à travers les frontières de l’État pour des avortements et l’application de l’utilisation des dollars fédéraux de Medicaid pour fournir une couverture dans les cas étroits dans lesquels ils peuvent être utilisés. Ces programmes sont également confrontés à des questions de mise en œuvre, le premier pouvant aller à l’encontre de l’amendement Hyde et le second face à l’incertitude quant à l’application.

Où l’administration pourrait aller d’ici

Bien qu’elle ait condamné la décision de la Cour suprême, l’administration a averti à plusieurs reprises qu’elle ne peut légalement accomplir que ce qu’elle peut accomplir.

“Nous allons continuer à voir ce que nous pouvons faire d’autre”, a déclaré samedi à la presse l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. “Je suppose que ce que j’essaie de dire à propos des actions de l’exécutif, c’est que rien ne pourrait combler le vide que cette décision a fait.”

C’est peut-être vrai, mais de nombreux démocrates – législateurs et électeurs – veulent voir Biden au moins montrer qu’il se bat pour les gens sur la question.

Jusqu’à présent, l’un des principaux domaines d’intérêt est l’avortement médicamenteux: vendredi, Biden a déclaré qu’il dirigerait le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui supervise la FDA, pour garantir que les gens puissent continuer à avoir accès à l’avortement médicamenteux, bien qu’il en ait proposé peu. précisions sur ce que cela impliquerait.

La FDA a déjà publié des réglementations qui facilitent l’obtention d’un avortement médicamenteux, des politiques qui pourraient contrer les interdictions des États. En avril 2021, il a approuvé des modifications permettant aux personnes de recevoir une ordonnance par télémédecine et d’obtenir des médicaments par la poste, un règlement que l’agence a rendu permanent en décembre.

Dix-neuf États, cependant, ont adopté des lois qui contredisent directement les réglementations de la FDA, obligeant les gens à consommer des pilules abortives en présence d’un clinicien. Les experts juridiques soutiennent que le ministère de la Justice pourrait contester ces lois puisque les réglementations fédérales remplacent les politiques des États. Le procureur général Merrick Garland a déclaré que les États ne peuvent pas interdire l’accès des gens aux avortements médicamenteux, bien qu’il n’ait pas encore précisé comment le DOJ appliquera cela.

Selon Politico Playbook, l’administration examine toujours d’autres possibilités au milieu des contraintes posées par l’inaction du Congrès. En raison de l’obstruction systématique, les législateurs ont un recours limité pour adopter des lois au Sénat, où de nombreux projets de loi ne peuvent pas avancer sans 60 votes. Et compte tenu de leur majorité d’une voix, la capacité des démocrates à approuver toute législation sur les droits à l’avortement ce terme semble hautement improbable.

Cette avenue étant fermée, de nombreux défenseurs et législateurs ont clairement indiqué qu’ils continueraient à faire pression sur Biden pour qu’il adopte une position plus forte et plus décisive. « Nous allons être bruyants. Nous allons être implacables. Parce que, Monsieur le Président, nous avons besoin d’un plan pour protéger les droits reproductifs en Amérique – et nous en avons besoin maintenant », a déclaré Murray lors d’une conférence de presse en juin.