Ce que Art Cashin d’UBS m’a appris sur l’art de raconter des histoires

Cashin croyait passionnément que le marché reflétait effectivement toutes les informations disponibles, même si certaines pouvaient arriver à des conclusions différentes des autres. Et souvent, lorsque le marché bougeait pour des raisons qui n’étaient pas évidentes, Cashin proposait une raison plausible mais pas évidente.

“La vérité est sur cette bande,” m’a-t-il dit. “Ne vous contentez pas d’aller à l’évidence. Si vous êtes doué dans ce domaine, vous devez être Sherlock Holmes. L’improbable, tant que ce n’est pas l’impossible, peut s’avérer être le fait réel. Et vous apprendrez beaucoup plus que vous ne le pensiez. »

Autant que je sache, Cashin n’a jamais dit ça à personne d’autre qu’à moi. À tout le monde, il a raconté l’histoire d’un homme qui a regardé les marchés lors d’une catastrophe nationale et a lu la bande d’une manière très différente des autres.

C’était le 22 novembre 1963, le jour où le président John F. Kennedy a été assassiné.

“J’étais à l’étage”, m’a dit Cashin, “et le marché se vendait. Et le gars qui m’a précédé, le courtier sur le sol, Tommy McKinnon, a appelé. J’étais dans la salle des commandes. Et il a dit, ‘Est-ce que y a-t-il quelque chose sur la bande à propos du président ? Et j’ai dit, ‘Non. Pourquoi demandez-vous?’ Et il a dit : “Merrill Lynch est partout, en train de vendre. Et je lui ai demandé pourquoi, et il a répondu : “Quelque chose à propos du président.”

Alors je suis retourné. Et le téléscripteur, ils sonnaient une cloche pour les nouvelles ordinaires, deux pour quelque chose de spécial et trois pour les nouvelles vraiment dynamiques. Et la cloche a sonné trois fois. Et j’ai reculé d’environ 15 pieds jusqu’à l’endroit où se trouvait le téléscripteur. Et le gros titre était : « Des coups de feu auraient été tirés au cortège présidentiel à Dallas.

Et j’ai couru appeler l’étage de la Bourse pour le dire à Tommy. Et avant qu’il ne puisse décrocher, la cloche sonna à nouveau trois fois. Et il disait, ‘Le président aurait été touché.’ Et je suis retourné le rappeler. Et encore une fois, la cloche a sonné trois fois. Et ça disait : “Le cortège du président a été détourné vers l’hôpital Parkland de Dallas.” Et c’est là qu’ils ont fermé la Bourse.

La chose étonnante, pour moi, c’est comment Merrill Lynch a-t-elle su avant que quoi que ce soit ne soit sur le téléscripteur? Et ça m’a servi de leçon à Wall Street. L’histoire qu’on m’a racontée, c’est que les présidents ne voyageaient pas beaucoup en 1963. Le directeur de la succursale de Merrill Lynch, à Dallas, a dit : « Vous, les gars, sortez et regardez le défilé. Je vais garder une équipe réduite ici. Ils sont sortis pour assister au défilé. Un peu plus tard, ils sont tous descendus dans les dépotoirs. Et il a dit: ‘Quel est le problème? Vous étiez censé regarder le défilé. Et ils lui ont dit : ‘Le défilé a été annulé.’ Et il a dit : ‘Qu’est-ce que tu veux dire ?’ Et ils étaient là. Et le défilé était là-haut. Et ils ont entendu les sirènes retentir. Et le cortège a tourné à droite.

Et ce type était un bon manager. Et il a convoqué les vendeurs. Et il a dit: “Donnez-moi une bonne raison optimiste de retirer le président d’un défilé.” Et personne ne pouvait penser à un. Et il a dit, ‘Donnez-moi une raison baissière.’ Personne ne pense, assassinat. Ils étaient loin d’ici. Ils étaient à dix pâtés de maison. Mais ils commencent à penser, catastrophe nucléaire, catastrophe naturelle, bla, bla, bla. Ils trouvent 100 raisons de vendre. Il a dit : ‘Commencez à vendre pour les comptes discrétionnaires. Commencez à appeler nos clients. Et dites-leur: “Nous pensons que quelque chose de grave s’est passé lors du défilé.””