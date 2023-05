Ce que 5 années supplémentaires de règne d’Erdogan signifient pour la Turquie

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été réélu lors d’un second tour dimanche, après un premier tour difficile deux semaines plus tôt. Après avoir obtenu cinq ans de plus, Erdogan est désormais confronté à une multitude de défis nationaux dans un pays profondément divisé, allant d’une économie en difficulté à la pression pour le rapatriement des réfugiés syriens en passant par la nécessité de reconstruire après un tremblement de terre dévastateur.

Voici un aperçu des défis à venir.

ÉCONOMIE : COMBIEN DE TEMPS LES POLITIQUES PEU ORTHODOXES D’ERDOGAN PEUVENT-ELLES ÊTRE SOUTENUES ?

L’inflation en Turquie a atteint un niveau stupéfiant de 85% en octobre avant de redescendre à 44% le mois dernier – bien que des experts indépendants pensent que le dernier chiffre masque toujours la gravité de la crise du coût de la vie dans un pays où les gens ont du mal à payer des loyers et à acheter en flèche. biens de base.

Les critiques attribuent la crise à la politique d’Erdogan de maintenir les taux d’intérêt bas pour promouvoir la croissance. Les économistes recommandent généralement d’augmenter les taux pour lutter contre l’inflation.

Malgré une économie défaillante, Erdogan a remporté les élections, en partie en atténuant les effets de l’inflation avec des dépenses publiques que les experts jugent insoutenables, notamment des augmentations du salaire minimum et des retraites.

« L’économie turque fait la fête depuis longtemps et bien au-delà de ses moyens. Et je pense que dans la période suivant les élections, c’est à ce moment-là que nous allons payer pour la fête que nous avons consommée », a déclaré Selva Demiralp, professeur d’économie à l’Université Koc d’Istanbul.

À l’avenir, le gouvernement devra décider de s’en tenir à des taux bas, comme Erdogan l’a promis, de procéder à des hausses progressives ou de combiner de petites augmentations avec d’autres mesures. Tous apporteront un « ralentissement inévitable » de l’économie turque et des taux de chômage plus élevés, selon Demiralp, mais la question est de savoir s’il s’agit d’un ralentissement contrôlé ou d’un arrêt soudain.

TREMBLEMENT DE TERRE : ERDOGAN S’EST ENGAGÉ À RECONSTRUIRE — MAIS À QUEL PRIX ?

La victoire écrasante d’Erdogan dans les provinces les plus durement touchées par le tremblement de terre du 6 février qui a tué quelque 50 000 personnes est survenue malgré les critiques selon lesquelles la réponse du gouvernement était lente et inefficace.

Les électeurs de neuf des 11 provinces touchées par le séisme ont soutenu le président, y compris à Hatay, particulièrement touché. Dans son discours de victoire, Erdogan a déclaré que les efforts de reconstruction seraient une priorité absolue pour son gouvernement.

La Banque mondiale estime que le tremblement de terre a causé 34,2 milliards de dollars de « dommages directs », soit un montant équivalent à 4 % du produit intérieur brut de la Turquie en 2021. Les coûts de récupération et de reconstruction pourraient représenter le double, a-t-il déclaré.

Les deux décennies au pouvoir d’Erdogan ont été marquées par un énorme boom de la construction. Malgré les critiques selon lesquelles l’application laxiste des codes du bâtiment a contribué à la mort du tremblement de terre, nombre de ses partisans pensent qu’il a montré qu’il pouvait reconstruire. Mais les géologues et les ingénieurs ont averti qu’une campagne de construction rapide pourrait également présenter des risques.

SYRIENS : ERDOGAN SOUS PRESSION DE RENVOYER LES RÉFUGIÉS CHEZ NOUS

Erdogan est profondément conscient que le sentiment s’est détérioré envers les 3,4 millions de Syriens qui ont fui la violence chez eux pour la Turquie, d’autant plus que le pays est aux prises avec un ralentissement économique.

Dans son discours de victoire, Erdogan a déclaré que quelque 600 000 réfugiés étaient déjà retournés volontairement en Syrie, où son gouvernement crée des soi-disant «zones de sécurité» dans les régions du nord qu’il contrôle. Un million supplémentaire suivrait grâce à un programme de réinstallation conjoint avec le Qatar, a déclaré Erdogan, sans fournir de détails.

Mais Emma Sinclair-Webb de Human Rights Watch a déclaré que la Syrie n’est toujours pas sûre pour de nombreux réfugiés – tandis que le discours polarisant en Turquie crée également une situation dangereuse pour eux.

DROITS ET LIBERTÉS : ERDOGAN SIGNALE QUE LA RÉPRESSION POURSUIT

La présidence d’Erdogan a été marquée par une répression de la liberté d’expression et une hostilité croissante envers les groupes minoritaires : les médias grand public sont pro-gouvernementaux, la censure sur Internet est répandue, de nouvelles lois sur les médias sociaux pourraient limiter l’expression en ligne et il a fréquemment ciblé des membres de la communauté LGBTQ. et les Kurdes de souche.

Au lendemain de la tentative de coup d’État ratée de 2016 que la Turquie impute à un religieux musulman basé aux États-Unis, le gouvernement a utilisé de vastes lois antiterroristes pour emprisonner les personnes ayant des liens avec le religieux, les politiciens pro-kurdes et les membres de la société civile.

Sinclair-Webb, le militant des droits de l’homme, a déclaré que le discours de victoire d’Erdogan était un « avant-goût de ce qui est à venir » lorsqu’il a ciblé le politicien pro-kurde emprisonné Selahattin Demirtas, alors que la foule scandait des slogans pour la peine capitale.

Il a également utilisé un autre discours de victoire pour attiser le sentiment anti-LGBTQ.

Erdogan a autrefois qualifié les mauvais traitements infligés aux homosexuels d' »inhumains », mais il qualifie désormais les membres de la communauté LGBTQ de « déviants ». Depuis 2015, son gouvernement a interdit les défilés de la fierté, car les responsables ont accru l’utilisation d’un langage discriminatoire tout en essayant de renforcer leur base conservatrice.

Le gouvernement d’Erdogan a également retiré la Turquie d’un traité européen historique protégeant les femmes de la violence domestique, s’inclinant devant des groupes conservateurs qui affirmaient que le traité promouvait l’homosexualité.

La rhétorique anti-gay ne s’est intensifiée que pendant la campagne d’Erdogan.

« Le mentionner à nouveau à la première occasion dans le discours du balcon sur la victoire est un rappel effrayant de la façon dont il met vraiment les personnes LGBT en grand danger », a déclaré Sinclair-Webb, le militant des droits de l’homme.

La plus ancienne association LGBTQ de Turquie, Kaos GL, a déclaré que la victoire d’Erdogan ne les ferait pas taire.

« Même s’ils promettent de nous fermer, nous sommes sortis une fois et nous n’y retournerons pas », ont déclaré l’organisation et d’autres dans un communiqué.

___

La rédactrice d’Associated Press, Suzan Fraser, a contribué depuis Ankara, en Turquie.