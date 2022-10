Ce que 3 officiels de la LNH aiment hors de la glace – Kelowna Capital News

Cela fait presque trois décennies que la LNH a retiré les noms du dos des chandails des officiels et les a remplacés par des numéros.

Depuis lors, à l’exception notable de Wes McCauley et de ses appels populaires et flamboyants, la plupart des arbitres et des juges de touche passent généralement sous le radar et ne se soucient pas de l’anonymat relatif.

Mais c’est leur vie loin de la patinoire qui les humanise en tant que joueurs et entraîneurs, en établissant des relations et en aidant les matchs à se dérouler plus facilement.

“C’est énorme”, a déclaré l’arbitre Garrett Rank. “Cela vous met en quelque sorte dans une lumière de” Hé, ce type est un être humain normal. Nous aimons dire que nous nous empêchons de gagner, alors ils sont toujours durs avec nous et c’est bien d’avoir une conversation un peu plus légère.

Rank est un golfeur mi-amateur du Canada qui s’est qualifié pour l’US Open 2018. L’arbitre Corey Syvret est un ancien joueur de ligue mineure qui a fait la transition vers un travail qu’il n’aurait jamais pensé vouloir. Et le juge de ligne Ryan Daisy, qui vient de participer à sa première finale de la Coupe Stanley, aime les choses loin du hockey qui peuvent être tout le contraire de travailler sous le microscope sur la glace.

RANG DE GARRETT

Ayant grandi dans une petite ville du sud de l’Ontario, Rank jouait au hockey l’hiver et au golf l’été. En tant qu’adulte, il est capable de faire la même chose – il suffit de remplacer le jeu par l’arbitrage.

Rank n’était pas sûr qu’il serait en mesure de maintenir ces passions distinctes à ce niveau : il a travaillé plus de 450 matchs dans la LNH et se classe au 164e rang mondial parmi les golfeurs amateurs; il a atteint le 34e rang.

Limité à huit à dix rondes de golf pendant la saison de hockey, Rank identifie 70 % comme arbitre et 30 % avec son autre sport.

“J’ai la chance d’avoir un filet et une sorte de demi-simulateur dans mon garage, alors je frappe beaucoup de balles là-dedans quand je suis à la maison”, a déclaré Rank. “En été, je joue au golf tous les jours.”

Rank a terminé cinquième au Crump Cup Memorial Tournament à Pine Valley dans le New Jersey. En 2012, il était à un match du championnat américain mid-amateur après avoir obtenu une place au Masters.

Entre les deux, Rank a fait la navette entre Hershey, en Pennsylvanie, pour la finale de la coupe Calder de la Ligue américaine de hockey et le championnat américain amateur à quatre balles à Mamaroneck, New York, en 2016. Il a déposé son équipement d’arbitre sous sa voiture pour le faire sécher au prestigieux Winged Foot. Golf Club et inquiet qu’on lui demande de ne pas revenir, mais lui et son partenaire Patrick Christovich ont en fait atteint les demi-finales.

Pas plus tard qu’au printemps dernier, Rank a été retiré du parcours cinq trous dans une qualification à l’US Open pour servir d’officiel en attente pour le premier match de la série éliminatoire de deuxième tour entre le Colorado et St. Louis.

Rank pense que le golf contribue à faire de lui un meilleur arbitre, en particulier pour prendre des décisions en une fraction de seconde et gérer les projecteurs.

“En tant qu’arbitre, nous avons un aperçu à très grande vitesse et vous devez prendre une décision et être vraiment décisif”, a-t-il déclaré. “Et puis je pense juste aux situations de pression qui accompagnent le fait d’être dans un grand match de hockey ou de jouer dans un grand tournoi de golf : être simplement sensible à cela pendant toute l’année.”

Il est également utile d’avoir quelque chose en dehors du hockey à discuter avec des golfeurs passionnés comme TJ Oshie de Washington, Joe Pavelski de Dallas et Mark Stone de Vegas. Il a dit que le golf revient à chaque match qu’il travaille.

“Il y a toujours un gars qui aime le golf dans chaque équipe, et ils passent toujours et me demandent si j’ai joué ce matin ou si j’ai joué ou si j’ai obtenu de bons résultats cet été”, a déclaré Rank. « J’ai en quelque sorte appris à connaître les gars qui aiment le golf. Je me fais un devoir de l’utiliser à mon avantage, en quelque sorte juste pour établir des relations et avoir une relation avec des trucs loin de la patinoire de hockey.

COREY SYVRET

Le frère aîné Danny était déjà bien parti pour une carrière de hockeyeur à 15 ans, et Corey Syvret, 11 ans, voulait suivre sa voie. Lorsque les deux s’entraînaient au YMCA de Waterdown, en Ontario, au début des années 2000, ils rencontraient constamment le vétéran de la LNH Mark Shewchyk, un ami de la famille qui essayait de les convaincre d’arbitrer un jour.

« Nous pensons : ‘Pourquoi voudrais-je devenir arbitre ? Je veux jouer dans la Ligue nationale de hockey », se souvient Corey.

Comme son frère et leur père, Dave, il a été sélectionné au repêchage de la LNH – en 2007 au sixième tour par la Floride – mais sa carrière a ensuite stagné chez les mineurs. Shewchyk n’arrêtait pas de dire à Syvret que ce serait le bon moment pour essayer une autre voie vers la LNH.

Syvret a accepté de tenter sa chance, mais voulait remporter au moins un championnat et l’a fait avec les Aces de l’Alaska de l’ECHL en 2014. Au cours de ses dernières années de jeu, il a gardé un œil attentif sur les officiels.

“J’ai étudié l’arbitrage pendant que je jouais”, a-t-il déclaré. “Je regardais en quelque sorte comment les gars travaillaient, ce que je ressentais à propos de cet appel, comment je sentais que j’aurais pu mieux faire et acquérir des connaissances de cette façon.”

Syvret a pris sa retraite en tant que joueur après la saison 2016-17, impressionné par la combinaison annuelle des officiels et a fait ses débuts en tant qu’arbitre de la LNH au printemps 2018. Maintenant âgé de 33 ans, son état d’esprit est passé de “essayer de trouver un moyen d’enfreindre les règles pour comment les faire respecter », mais il aborde l’entraînement et la préparation pour arbitrer des matchs de la même manière qu’il l’a fait en jouant.

Cela inclut les samedis de midi à minuit et les soirs de semaine à regarder des ardoises complètes de matchs de la LNH avec ses parents, une des choses que Syvret apprécie puisque c’est la préparation au travail comme du temps familial de qualité. Quand ce n’est pas la saison de hockey, il traîne généralement près de la piscine de la maison familiale avec une radio accrochée à la clôture tout en écoutant les matchs de baseball des Blue Jays de Toronto, en faisant du vélo, du golf ou du tennis.

“Juste beaucoup de famille et de sports et c’est ce qui m’a rendu là où je suis en ce moment”, a-t-il déclaré. “J’ai tellement de chance d’avoir un travail comme celui-ci que tout ce que je fais 24/7/365 sont des choses que j’aime et qui sont mes passions.”

MARGUERITE RYAN

Daisy accepte la pression de passer des appels importants lorsque les jeux comptent le plus. Après l’attribution de la coupe Stanley, il chérit également les moments tranquilles à l’air libre. Être sur l’eau – gelée ou non – est la zone de confort de Daisy.

“Quand je suis sur le bateau et avec mes amis les plus proches et avec les membres de ma famille, je me sens plus que détendu”, a-t-il déclaré. « Je n’ai pas l’impression qu’il y a des regards sur moi. Personne ne me juge, et je ne suis pas mis à part et je peux vraiment m’asseoir et me détendre sans même penser au hockey.

Le natif de la région de Boston, qui vit maintenant avec sa femme à Montréal, a déjà travaillé plus de 400 matchs de saison régulière et de séries éliminatoires depuis qu’il a été promu juge de ligne à temps plein. Écouter de la musique et des podcasts tout en s’entraînant aide à soulager le stress, même si Daisy s’est améliorée en quittant son hôtel sur la route pour explorer les villes.

Daisy dit qu’il se souvient du plus gros appel qu’il ait passé dans sa carrière. C’était le premier tour des éliminatoires de l’ECHL, et lui et les deux arbitres ont raté un penalty de match, le joueur qui aurait dû être expulsé marquant le but égalisateur.

“Je suis remonté dans la voiture ce soir-là et j’ai pensé que j’allais devoir vendre mon équipement sur eBay le lendemain matin”, se souvient Daisy. « Vous ne voulez jamais être mis dans cette situation. Et c’est pourquoi je pense qu’à ce niveau, il faut faire de son mieux chaque soir. Ce n’est pas facile à faire.

Ce n’est pas facile de faire de gros appels en finale de la Coupe, que Daisy a travaillé la saison dernière pour la première fois lorsque le Colorado a battu Tampa Bay. Il a reconnu qu’il n’était toujours pas sorti de la glace en pensant qu’il avait travaillé un match parfait, et il est fier de revoir ses performances un peu comme un joueur.

Et tout comme un joueur, il est heureux de s’éloigner du jeu quand il n’est pas au chronomètre. La randonnée avec sa femme est un autre exutoire qui éloigne Daisy de son travail.

“C’est juste elle et moi dans la nature, et c’est notre propre chronologie”, a déclaré Daisy. « C’est un peu comme notre propre règlement. … Il n’y a pas de véritables règles, et c’est beaucoup de liberté.

