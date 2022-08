Ce que 24 heures de chaos en Irak disent de qui contrôle le pays

Muqtada al-Sadr, un religieux fougueux qui compte à la fois l’Iran et les États-Unis comme ses adversaires, s’est retiré de la politique lundi par frustration face aux manœuvres de ses adversaires contre lui. Cette décision a incité ses loyalistes à se déchaîner dans les rues et à prendre d’assaut la zone verte fortement fortifiée, où se trouvent des bâtiments gouvernementaux et des missions diplomatiques.

“Essentiellement, il a laissé ses partisans disposer de 24 heures gratuites pour faire ce qu’ils voulaient”, a déclaré Sajad Jiyad, membre de la Century Foundation à New York. Eleni Giokos, ancienne de CNN mardi. Après qu’au moins 21 personnes aient été tuées et 250 blessées, Al-Sadr a appelé ses partisans à se retirer.

“Cela envoie un message à ses rivaux qu’il est un acteur clé dans le pays”, a déclaré Jiyad. “Aussi qu’il a le potentiel d’utiliser la violence autant que n’importe quel autre côté.”