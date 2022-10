Ce que 2 nouvelles études révèlent sur le long COVID au Canada

Deux nouveaux rapports à grande échelle donnent une image plus claire des répercussions à long terme des infections à la COVID-19 sur les Canadiens et le système de santé.

Un rapport, publié lundi par Statistique Canada ont constaté que près de 15 % des personnes qui ont contracté le COVID-19 disent avoir ressenti des symptômes persistants tels que fatigue, essoufflement ou brouillard cérébral trois mois ou plus après leur infection initiale.

Mais par rapport aux phases précédentes de la pandémie, le rapport a révélé qu’une proportion beaucoup plus faible de personnes infectées depuis que la variante Omicron a frappé le Canada à la fin de l’année dernière ont signalé des symptômes à long terme.

Statistique Canada, qui a mené l’enquête en partenariat avec l’Agence de la santé publique du Canada, la décrit comme le premier rapport représentatif à l’échelle nationale du genre.

Une étude distincte également publiée lundi, dans le Journal de l’Association médicale canadienne (JAMC), a constaté que les personnes testées positives pour la COVID-19 en Ontario ont utilisé plus de ressources hospitalières et autres ressources de soins de santé dans les mois suivant la disparition de leur infection que celles dont le test était négatif.

Les rapports sont les derniers d’un nombre croissant de recherches sur la portée du long COVID, un terme fourre-tout pour une gamme d’effets sur la santé post-infection.

Parmi les adultes qui ont contracté le COVID-19 avant que la vague Omicron ne frappe, près de 26 % ont déclaré à Statistique Canada qu’ils présentaient des symptômes au moins trois mois après leur infection. Parmi les personnes infectées à partir de décembre 2021, ce chiffre est tombé à 10,5 %. (Ben Nelms/CBC)

Moins de personnes signalent un long COVID depuis Omicron : enquête

L’Organisation mondiale de la santé a estimé que ce qu’elle appelle “l’état post-COVID-19” affecte 10 à 20 pour cent des personnes infectées, mais ces chiffres sont basés sur les phases antérieures de la pandémie. Des recherches plus récentes suggèrent que le long COVID est maintenant survenant à un rythme beaucoup plus faible .

Statistique Canada indique que ses données suggèrent qu’environ 1,4 million d’adultes canadiens – soit environ 5 % de la population totale – ont présenté des symptômes trois mois après une infection au COVID. L’enquête a été menée auprès de Canadiens dont le test de dépistage de la COVID-19 était positif ou soupçonnés d’avoir la maladie.

« Il s’agit d’un nombre important de personnes touchées par le long COVID », a déclaré le Dr Fahad Razak, spécialiste en médecine interne et épidémiologiste au St. Michael’s Hospital de Toronto, et ancien chef de la table consultative scientifique COVID-19 de l’Ontario.

“Les cliniciens de la communauté de recherche du Canada attendaient avec impatience les résultats de cette étude et les données nous disent que nous sommes comme les autres pays”, a déclaré Razak, qui n’était pas directement impliqué dans l’étude, dans une entrevue avec CBC News.

Étant donné que les données de l’enquête sont basées sur les auto-déclarations des symptômes post-COVID et ne sont pas comparées à un groupe témoin de personnes non infectées, Razak et d’autres médecins ont déclaré que les résultats doivent être interprétés avec une certaine prudence.

Le rapport de Statistique Canada n’indique pas la gravité des symptômes post-COVID des personnes, ni si les symptômes ont diminué à un moment donné après la marque des trois mois.

Les médecins affirment que la vaccination généralisée contre le COVID-19 a probablement contribué à la baisse du taux de COVID long signalé par les personnes infectées depuis décembre 2021, par rapport à celles infectées lors des vagues précédentes de la pandémie. (Ben Nelms/CBC)

L’enquête de Statistique Canada a révélé qu’une proportion nettement plus faible de personnes infectées depuis la vague Omicron signalent des symptômes à long terme, par rapport à celles infectées au cours de la première année et demie de la pandémie.

L’enquête a révélé que 25,8 % des adultes canadiens qui ont contracté la COVID-19 avant décembre 2021 présentaient des symptômes au moins trois mois après leur infection.

Parmi ceux dont les cas datent de décembre 2021, 10,5 % ont signalé des symptômes trois mois ou plus après l’infection.

La baisse du taux de COVID longs chez les Canadiens infectés depuis décembre dernier est une bonne nouvelle, déclare le Dr Zain Chagla, spécialiste des maladies infectieuses à Hamilton, qui n’a pas participé à l’étude.

“Les personnes qui souffrent vraiment, vraiment le plus sont les personnes qui ont été infectées très tôt dans la pandémie”, a déclaré Chagla dans une interview avec CBC News.

Les vaccins sont probablement la clé d’une fréquence plus faible: médecins

Chagla et Razak ont ​​déclaré que le bénéfice de la vaccination est probablement l’une des principales raisons de la fréquence plus faible de COVID longs parmi les personnes infectées au cours de l’année écoulée.

L’enquête fournit également des preuves supplémentaires établissant un lien entre la probabilité d’un long COVID et la gravité de la maladie lors de la première infection.

Les symptômes au moins trois mois après l’infection ont été signalés par :

36,4 % des adultes canadiens qui ont qualifié leur premier cas de COVID-19 de grave;

15 pour cent de ceux qui ont qualifié leur cas initial de modéré;

6,3% de ceux qui ont qualifié leur cas initial de bénin.

La Dre Angela Cheung du Réseau universitaire de santé de Toronto affirme que les deux études sont importantes car elles ajoutent aux connaissances sur l’impact de la longue COVID au Canada. (Réseau universitaire de santé)

La Dre Angela Cheung, médecin-chercheuse principale au University Health Network de Toronto, a déclaré que ces chiffres du rapport de Statistique Canada concordaient avec les recherches précédentes.

“Je suis heureuse que cette enquête ait eu lieu et que nous essayions en fait de comprendre le nombre de personnes touchées par le COVID-19 avec des symptômes persistants”, a-t-elle déclaré dans une interview.

Les résultats peuvent aider à se préparer à la demande, selon les chercheurs

Cheung, qui n’a participé à aucun des deux rapports, a également déclaré que l’étude du JAMC publiée lundi est importante pour quantifier l’utilisation accrue du système de santé après une infection au COVID-19.

L’étude menée par des chercheurs du Sunnybrook Research Institute de Toronto et de l’agence de recherche à but non lucratif ICES a examiné l’utilisation des soins de santé de plus de 530 000 résidents de l’Ontario qui ont été testés pour le COVID-19 par PCR avant le 31 mars 2021.

Les chercheurs ont fait correspondre les données démographiques de ceux qui ont été testés positifs et de ceux qui ont été testés négatifs et ont trouvé “des taux significativement plus élevés d’utilisation des soins de santé” dans la période commençant au moins huit semaines après un test positif.

Les chercheurs ont constaté une augmentation de 47% du nombre moyen de jours passés à l’hôpital par an par les femmes testées positives et une augmentation moyenne de 53% chez les hommes.

Les chercheurs ont déclaré que les résultats peuvent aider le système à se préparer à la demande de soins de santé associée à un long COVID.