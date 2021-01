Apple a connu une bonne année en 2020. Le géant basé à Cupertino a lancé pas mal de produits, ainsi que de nouvelles offres que la société n’avait pas lancées auparavant. Apple a lancé la nouvelle série iPhone 12, les premiers iPhones compatibles 5G, les AirPods Max – le premier casque supra-auriculaire de la société (distinct de la marque Beats), ses premières puces de silicium internes basées sur ARM, le premier LiDAR- module de caméra activé, entre autres nouveautés. En 2021, il semble que la société en ait plus avec de nouveaux ordinateurs portables MacBook alimentés par M1, le premier iPad Pro à mini-écran LED, des AirTags et bien plus encore.

Plusieurs rapports ont indiqué qu’Apple poursuivrait sa course cette année, la société ayant annoncé avoir lancé son premier appareil avec un écran mini-LED, de nouveaux AirPods (3), des trackers d’articles AirTags, ainsi que d’autres nouveaux produits. L’analyste Apple Ming-Chi Kuo avait déclaré en novembre 2020 qu’Apple lancerait un modèle iPad Pro à mini-écran LED au premier semestre de cette année. Dans la même note de recherche, l’analyste de TFI Securities avait déclaré que les AirPods 3 entreraient en production au premier semestre de cette année. On dit que les AirPods 3 sont livrés avec le même système sur puce que celui des AirPods Pro. Les AirPods 3 devraient également être plus abordables et peuvent manquer de fonctionnalités haut de gamme telles que l’annulation active du bruit, ce qui pourrait également signifier une meilleure autonomie de la batterie. Le rapport de novembre indiquait également qu’Apple travaillait également sur une nouvelle puce sans fil.

L’une des rumeurs les plus importantes cette année concerne un iPhone pliable. Bien que l’iPhone pliable arriverait après 2021, plusieurs rapports ont suggéré qu’Apple l’examine dans un (pas si) avenir proche. Le rapport le plus récent est venu la semaine dernière et a déclaré qu’Apple avait peut-être déjà développé un prototype d’écran pliable pour les tests internes, mais n’a pas solidifié les plans de lancement de son pliable. Le rapport indique que le géant basé à Cupertino a discuté en interne de plusieurs tailles d’écran pliables, dont une qui se déplie à une taille similaire à l’écran de 6,7 pouces de l’iPhone 12 Pro Max. Les écrans pliables d’Apple, selon le rapport, ont une charnière presque invisible avec l’électronique placée derrière l’écran. Un rapport précédent d’un point de vente Isreali indiquait que le premier iPhone pliable pourrait être lancé en 2022. Le rapport indiquait également qu’Apple pourrait interrompre l’iPad Mini s’il lance un smartphone pliable. Un rapport précédent du pronostiqueur connu Jon Prosser avait déclaré qu’Apple travaillait avec Samsung pour l’écran pliable de l’iPhone. Dans une vidéo, Prosser avait laissé entendre qu’Apple testait un iPhone pliable en forme de clapet similaire au Samsung Galaxy Z Flip qui pourrait être lancé en 2023. Malgré de nombreux rapports, il n’y a aucune clarté sur les détails ou la disponibilité d’Apple. iPhone pliable.

Apple aurait également lancé ses premiers appareils avec un écran mini-LED, en commençant probablement par l’iPad Pro. Le mois dernier, un rapport avait annoncé que l’iPad Pro 12,9 pouces avec un mini-écran LED serait lancé au premier trimestre 2021.

Outre l’iPad Pro, Apple est également supposé apporter un modèle de MacBook Pro avec un écran mini-LED. L’analyste Apple Ming-Chi Kuo avait prédit qu’Apple sortira deux modèles de MacBook Pro en 2021. Selon les notes de recherche de Kuo début décembre 2020, les nouveaux modèles de MacBook Pro seront livrés avec un écran mini-LED et seront alimentés par Apple. maison puces de silicium. Kuo mentionne également qu’Apple sera en mesure de compenser le coût accru de l’utilisation de panneaux mini-LED dans les appareils Mac car le coût des puces Apple Silicon est nettement inférieur à celui des processeurs Intel.

Alors que nous sommes chez MacBooks, Apple apporterait également deux modèles de MacBook Pro alimentés par le processeur M1 de la société. Apple apporterait cette année un MacBook Pro de 14 et 16 pouces, alimenté par la puce de silicium interne de la série M de la société. Un rapport récent citant l’analyste connu Ming-Chi Kuo a déclaré que les prochains modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces viendraient avec un design à bords plats, similaire à la série iPhone 12. En outre, Kuo a également déclaré que les modèles MacBook Pro de cette année abandonneraient la barre tactile OLED au profit des touches physiques. Dans son rapport, Kuo a noté que le prochain MacBook Pro serait également doté de ports supplémentaires et qu’Apple pourrait également ramener le port de charge magnétique.

Kuo a également déclaré qu’Apple actualiserait le MacBook Air en 2022 et qu’il n’y aurait pas de nouveau MacBook Air cette année.

Apple aurait également dévoilé ses suiveurs d’articles AirTags basés sur Bluetooth, ainsi qu’un appareil AR non spécifié. Dans une note de recherche plus tôt ce mois-ci, Kuo a déclaré qu’Apple prévoyait également de publier les nouveaux AirPod, davantage d’ordinateurs Mac alimentés par Apple Silicon et ses premiers appareils avec écran mini-LED tout au long de l’année, entre autres nouvelles offres. On dit que les Apple AirTags sont des traqueurs d’objets basés sur Bluetooth de type Tile qui aideront les utilisateurs à localiser leurs effets personnels tels que les clés, le portefeuille, les sacs à dos et avertiraient éventuellement les utilisateurs lorsqu’ils sont séparés d’un article étiqueté. Des rapports sur les trackers d’articles AirTags d’Apple arrivent depuis les deux dernières années, et on pense que les trackers d’articles seront gérés via l’application Find My d’Apple.

Les détails sur l’appareil de réalité augmentée ne sont pas clairs pour le moment, mais il a été rapporté plus tôt qu’Apple travaillait sur un casque de réalité augmentée, des lunettes ou les deux. Kuo, cependant, n’a pas précisé quel type d’appareil AR Apple pourrait introduire cette année.