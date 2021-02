Alisson a dit à Jurgen Klopp « Pas aujourd’hui, pas aujourd’hui! » après avoir perdu deux clangers lors de la victoire 4-1 de Manchester City sur Liverpool.

Les champions de Premier League, Liverpool, faisaient match nul 1-1 avec les Citizens à Anfield avant le désastreux sortilège de trois minutes du buteur brésilien.

Après avoir accidentellement joué le ballon à Phil Foden, qui a préparé Ilkay Gundogan pour marquer son deuxième but, Alisson a reconstitué la star de City 180 secondes plus tard, et il l’a mis sur une plaque pour Raheem Sterling.

Foden a mis la cerise sur le gâteau avec un quatrième sept minutes avant la fin.

Et le gardien de Liverpool était désemparé au coup de sifflet final, disant à Klopp qu’il était vidé, il avait commis deux énormes erreurs contre la pire opposition possible.

« Je lui ai parlé maintenant il y a quelques secondes. Il est visiblement très déçu et ses mots étaient, » pas aujourd’hui, pas aujourd’hui « et j’ai dit » oui, c’est le problème des erreurs, vous ne pouvez pas décider quand vous les faites « . La seule chose que vous pouvez faire est d’en tirer des leçons », a déclaré Klopp.

«C’est ce qu’il fera et cela ne lui arrivera plus jamais, j’en suis presque sûr.

« Mais ce soir, c’était décisif, je dirais. C’est bon, il nous a sauvé la vie, je ne sais pas à quelle fréquence, il est un gardien de but absolument de classe mondiale et ce soir, certaines choses ont un peu mal tourné et nous devons prendre cela et Nous faisons.