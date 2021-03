Le samedi 13 mars, quelques heures après la diffusion des rapports de rupture, A-Rod est sorti à Miami. Un photographe célèbre lui a demandé si c’était vrai que lui et J.Lo se séparaient. Il ignora la question et continua de marcher. Elle a ensuite demandé qu’il était célibataire. Il a ri et a dit: « Non », comme on le voit dans une vidéo publiée par TMZ .

