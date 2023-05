Ce qu’Adrian Griffin doit faire pour remettre les Bucks sur une piste de championnat

Les Milwaukee Bucks ont choisi leur prochain entraîneur-chef.

Selon les sources de la ligue, les Bucks embaucheront l’entraîneur adjoint des Raptors de Toronto, Adrian Griffin, en tant que 17e entraîneur-chef de la franchise. Après un processus de trois semaines au cours duquel le directeur général Jon Horst a examiné plus d’une douzaine de candidats, les Bucks ont décidé que Griffin était le bon entraîneur pour les mener vers le succès, et l’objectif à cet égard est clair.

« Nous allons revenir l’année prochaine, essayer d’être meilleurs, essayer de créer de bonnes habitudes, essayer de mieux jouer », a déclaré l’attaquant superstar des Bucks Giannis Antetokounmpo après la défaite contrariée des Bucks au premier tour contre la tête de série n ° 8 Miami Chaleur. «Ne pas avoir une période de 10 jours à jouer au mauvais basket. Et, espérons-le, nous pourrons gagner un championnat.

Tenter de remporter un championnat lors de la première saison en tant qu’entraîneur-chef d’une équipe est un défi de taille pour quiconque, mais c’est exactement ce que Griffin sera chargé d’essayer de comprendre la saison prochaine avec les Bucks. Et c’est un objectif juste, compte tenu du récent succès de l’équipe et du talent de la liste.

ALLER PLUS LOIN Le championnat des Milwaukee Bucks a changé les attentes. Le prochain entraîneur-chef doit les rencontrer

Pour Griffin, tout ce qui concerne ce voyage et le cheminement de l’équipe commence avec Antetokounmpo.

Lorsque Mike Budenholzer a pris ses fonctions d’entraîneur-chef il y a cinq ans, le potentiel d’Antetokounmpo semblait infini, mais l’attaquant grec des Bucks n’avait jamais été nommé dans la première équipe All-NBA. Cinq ans plus tard, il est clair qu’Antetokounmpo a réalisé une grande partie de son potentiel. Antetokounmpo a été élu première équipe All-NBA à l’unanimité au cours de chacune des cinq dernières saisons. Il a recueilli quatre autres hochements de tête d’équipe All-Defensive et a remporté le prix du joueur défensif de l’année 2021 de la NBA. Il est deux fois MVP de la NBA, MVP des finales de la NBA et champion de la NBA.

Mais comme Antetokounmpo n’hésite pas à le rappeler aux gens, il peut toujours s’améliorer. La première tâche de Griffin à l’avenir sera d’aider Antetokounmpo à devenir un joueur encore meilleur.

Comme rapporté ici à L’athlétisme Samedi, Antetokounmpo a approuvé Griffin pour le poste, et ce soutien devrait être utile alors que Griffin et Antetokounmpo travaillent ensemble pour aider les Bucks à retrouver le troisième championnat NBA de la franchise. Mais trouver de nouvelles façons d’aider Antetokounmpo à devenir encore meilleur ne sera pas facile alors qu’il entame sa 11e saison NBA en 2023.

Quand Antetokounmpo est entré dans sa sixième saison NBA à l’âge de 24 ans, la voie à suivre était plus facile et plus propre pour Budenholzer. Cinq ans plus tard, Antetokounmpo est la force la plus dominante de la NBA. Antetokounmpo ne cherche plus à passer de bon à excellent ; Griffin a été chargé d’aider l’un des meilleurs joueurs de la ligue à passer d’excellent à encore plus grand.

ALLER PLUS LOIN Comment les Milwaukee Bucks vont-ils chercher un entraîneur ? La recherche précédente peut fournir des indices

Plutôt que d’avoir l’opportunité de réviser une approche offensive rétrograde qui avait désespérément besoin de plus de tir à 3 points et d’un meilleur espacement comme Budenholzer, Griffin devra trouver un moyen de construire une attaque moderne qui tire parti de la domination d’Antetokounmpo au bord et de sa capacité avec le ballon. ses mains après que Budenholzer ait déjà créé quelque chose comme ça. Griffin sera chargé de construire une attaque dans sa propre vision qui accomplit bon nombre de ces mêmes choses, mais crée également des opportunités de but plus faciles pour Antetokounmpo, de sorte que le joueur de 7 pieds des Bucks n’a pas toujours besoin de slalomer à travers les défenseurs pour se rendre à la jante .

Et cela ne revient pas seulement à Griffin. Antetokounmpo devra jouer un rôle important dans ce processus.

Ensemble, ils doivent déterminer ce qu’Antetokounmpo doit faire pour continuer à se développer offensivement, car le nombre de tirs d’Antetokounmpo a stagné sous Budenholzer pour la première fois la saison dernière.

Jante Court Milieu Longue Milieu 3 points 2018-19 74% 36% 36% 26% 2019-20 74% 36% 42% 31% 2020-21 81% 36% 38% 30% 2021-22 77% 39% 44% 30% 2022-23 75% 28% 37% 28%

La précision d’Antetokounmpo en tant que tireur sous Budenholzer n’a pas augmenté de manière parfaitement linéaire, mais les lignes de tendance globales au cours de leurs quatre premières saisons semblaient montrer qu’un joueur devenait plus à l’aise dans le système offensif de son entraîneur. Et le test oculaire correspondait aussi bien qu’il semblait qu’Antetokounmpo devenait de plus en plus à l’aise pour terminer les tirs – crochets de saut, flotteurs, retournements de ligne de base, sauteurs de milieu de gamme – cela ne l’obligeait pas à intimider les défenseurs jusqu’au bord avant. la saison dernière.

Mais ensuite, alors que son taux d’utilisation atteignait un sommet en carrière, ces chiffres ont tous régressé vers ce qu’il a fait lors de sa première saison sous Budenholzer. Et les choses n’étaient pas aussi faciles pour Antetokounmpo, ce qui ressemblait également à ce qui s’était passé lors des séries éliminatoires sous Budenholzer. Trop souvent au cours des cinq dernières saisons, l’attaque sur demi-terrain des Bucks a eu du mal à générer une belle apparence en séries éliminatoires au moment où cela importait le plus.

Par exemple, après avoir pris une avance de 101-89 avec 6:01 à faire au quatrième quart du match 4, les Bucks sont restés sans but pendant les trois minutes suivantes car ils n’ont pas réussi à créer et à terminer une belle apparence en attaque et le Heat a fait un 13- 0 course.

Deux jours plus tard, lors de la défaite des Bucks dans le cinquième match contre le Heat, les Bucks avaient 102 points avant le quatrième quart-temps; 12 minutes plus tard, ils n’avaient marqué que 16 points et le Heat a utilisé un quatrième quart-temps de 32-16 pour forcer les prolongations, où ils ont éliminé les Bucks des séries éliminatoires.

Ces moments des séries éliminatoires sont les moments les plus difficiles pour générer de l’attaque, mais ce sont les moments que Griffin et le personnel d’entraîneurs qu’il finira par réunir devront faciliter pour Antetokounmpo et ses coéquipiers.

Parce que Griffin est un entraîneur-chef pour la première fois, il n’y a pas de film de jeu précédent à étudier pour des indices sur ce qu’il pourrait essayer de mettre en œuvre. Il est possible qu’il essaie d’incorporer des parties de ce que les Raptors ont fait au cours des cinq dernières saisons, mais l’attaque sur demi-terrain des Raptors n’a pas été particulièrement forte au cours des trois dernières saisons, donc ce n’est peut-être même pas une bonne idée. Tout ce que Griffin mettra en place sera sa première tentative d’attaque NBA.

Alors que Griffin devra certainement créer un environnement offensif dans lequel Antetokounmpo pourra non seulement continuer à prospérer, mais aussi s’améliorer à l’avenir, ce ne sera pas son seul travail. Les Bucks étaient également une équipe défensive d’élite au cours des cinq dernières saisons sous Budenholzer avec trois lauréats de l’équipe All-Defensive à Antetokounmpo, Jrue Holiday et Brook Lopez.

Au cours de ses neuf années de carrière dans la NBA, Griffin était un ailier défensif intraitable. Au cours de huit de ses 10 premières années en tant qu’entraîneur adjoint, Griffin a fait partie d’équipes d’entraîneurs dirigées par des entraîneurs axés sur la défense tels que Scott Skiles et Tom Thibodeau. Au cours des cinq dernières saisons, Griffin faisait partie du personnel de Nick Nurse, et ces équipes de Raptors ont dirigé l’une des défenses les plus agressives de la NBA, basée sur la pression, axée sur le fait de forcer les revirements, ce qui est largement contraire au plan de jeu défensif de Budenholzer qui tentait de corral joueurs offensifs. dans des zones désignées éloignées de la jante, tout en évitant à tout prix l’encrassement.

Regardez simplement comment les deux équipes ont défendu un pick-and-roll contre le garde des Cavaliers Donovan Mitchell la saison dernière.

Sur la possession ci-dessus d’un affrontement Bucks-Cavaliers en novembre, le garde des Bucks George Hill s’est battu au-dessus de l’écran pour empêcher Mitchell d’essayer un 3 points et le pousser au milieu de gamme. Lopez, dans une couverture de chute profonde, a attendu Mitchell au coude gauche avant de commencer à tomber alors que Mitchell attaquait et finalement Mitchell a frappé un pull-up que Hill a contesté par derrière.

Maintenant, regardez les Raptors la saison dernière.

Tout comme Hill, Fred VanVleet s’est battu au-dessus de l’écran pour chasser Mitchell par derrière. Mais, plutôt que d’attendre dans une couverture en profondeur comme Lopez, OG Anunoby a ramassé Mitchell au niveau de l’écran et a immédiatement commencé à faire pression sur le ballhandler, ce qui a finalement conduit à un vol lorsque VanVleet a rattrapé le jeu.

Maintenant, les Bucks et les Raptors avaient des listes radicalement différentes. Les Raptors n’avaient pas de centre au sol pendant une grande partie des deux dernières saisons, il leur était donc un peu plus facile de construire une défense de piégeage, de commutation, de blitz et de pression que cela ne l’aurait été pour les Bucks, qui ont une équipe beaucoup plus grande et plus âgée.

Mais ce sont les décisions que Griffin devra prendre lorsqu’il exposera sa vision de l’équipe, et il devra prendre ces décisions de concert avec Horst. Au cours des cinq dernières années et à nouveau au début du processus d’entretien, Horst a expliqué à quel point il était important pour lui d’avoir un partenariat solide avec l’entraîneur-chef des Bucks.

Le travail pour former ce lien entre Griffin et Horst commence immédiatement car les Bucks ont des décisions importantes à prendre cette intersaison. On ne sait pas encore si Lopez et Khris Middleton seront de retour la saison prochaine, mais si Horst conserve intacte la grande majorité de la liste des Bucks de la saison dernière, Griffin devra trouver comment élaborer des plans qui peuvent aider les Bucks. reste une équipe d’élite aux deux extrémités du terrain et connaît également le succès en séries éliminatoires lors de sa première saison en tant qu’entraîneur-chef de la NBA.

ALLER PLUS LOIN Qui les Bucks pourraient-ils cibler dans la recherche d’entraîneur-chef? « Tout est et doit être sur la table »

Pour Griffin, la tâche sera difficile, mais elle est loin d’être impossible.

Cinq entraîneurs-chefs recrues – Paul Westhead, Pat Riley, Steve Kerr, Tyronn Lue, Nurse – ont remporté un titre NBA depuis la fusion ABA-NBA en 1976 et les trois derniers l’ont fait au cours des neuf dernières saisons. Cette saison, les entraîneurs-chefs des recrues Darvin Ham et Joe Mazzulla ont emmené leurs équipes respectives – les Lakers et les Celtics – en finale de conférence, et l’ancien entraîneur des Celtics Ime Udoka a emmené Boston en finale de la NBA la saison dernière.

Les Bucks ont une réelle opportunité de suivre les traces de ces équipes et de connaître le succès lors de la première saison de Griffin. Au cours des cinq dernières saisons, aucune équipe n’a remporté plus de matchs de saison régulière que les Bucks. Ils ont remporté le deuxième championnat NBA de la franchise en 2021. Ils ont l’un des meilleurs joueurs du monde au milieu de son apogée, mais ils n’ont pas répondu aux attentes de chacune des deux dernières saisons.

Avec une blessure à Middleton en 2021 et une blessure à Antetokounmpo en 2022, ils peuvent avoir des raisons légitimes de se faire éliminer trop tôt en séries éliminatoires, mais cela ne change rien au fait que cela s’est produit et que les Bucks n’ont pas répondu aux attentes en quatre de leurs cinq dernières saisons. La Conférence Est aura toujours des équipes de qualité la saison prochaine, mais les Bucks devraient à nouveau figurer parmi les favoris pour représenter l’Est lors de la finale NBA 2024 lorsque la saison régulière débutera dans quatre mois et demi.

Personne ne sait ce que Griffin fera en tant qu’entraîneur-chef pour la première fois. Ses plans offensifs et défensifs seront un mystère jusqu’à ce que les Bucks marchent sur le sol pour la première fois l’automne prochain, mais cela ne signifie pas que les attentes seront différentes. Avec Antetokounmpo en tête d’une liste talentueuse, la fenêtre de titre des Bucks est toujours ouverte, et Griffin, à sa première saison, devra trouver comment s’assurer que les Bucks en profitent.

(Photo d’Adrian Griffin : Dan Hamilton / USA Today)