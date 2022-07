Ce puzzle d’illusion de grille d’assimilation de couleurs époustouflant a bloqué Internet

Les images avec des illusions d’optique apportent avec elles beaucoup de défis. L’exemple le plus célèbre d’une image d’illusion d’optique a été créé par l’artiste des médias numériques et développeur de logiciels Øyvind Kolås, et il a laissé les internautes stupéfaits.

L’image enchevêtrait les spectateurs dans deux sortes d’illusions. Il présente un groupe d’adolescents et d’adolescentes, et Internet était divisé sur le fait que la photo soit en noir et blanc ou colorée.

Beaucoup, après avoir mis leurs cerveaux et leurs yeux face au défi, ont deviné que l’image était colorée. Ils avaient tord.

Il y a deux faces à cette illusion d’optique extrêmement complexe. L’un s’appelle Changement de Forme et l’autre Changement de Couleurs. Autrement dit, on peut comprendre qu’en raison du changement de forme et de couleurs, les yeux sont obligés d’être trompés par l’image.

Images en noir et blanc L’utilisation d’une « illusion de grille d’assimilation des couleurs » est capable de tromper l’esprit et les yeux dans l’illusion que l’image est colorée. C’est un effet étonnant, montré en faisant des lignes colorées sur l’image originale en noir et blanc.

Mais si vous regardez clairement l’image, vous remarquerez la vraie image, qui est en noir et blanc.

