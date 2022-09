Ce propriétaire de Vijayawada Chicken Shop, avec son sens de l’humour, est maintenant un YouTuber populaire

Un propriétaire de magasin de poulet d’Andhra Pradesh a gagné en popularité en tant que YouTuber avec des vidéos sur des problèmes contemporains mêlés d’un sens de l’humour devenant un sujet brûlant parmi les cercles des médias sociaux.

Entrant dans les détails, Sheikh Mastan, originaire de Penamuluru dans le district de Krishna, dirigeait un magasin de poulet à Vijayawada. Sa créativité a été appréciée par les internautes grâce à ses vidéos publiées sur son compte TikTok plus tôt. Lorsque le gouvernement central a interdit TikTok, il a commencé à publier sur d’autres plateformes de médias sociaux telles que YouTube et Moj. Ainsi, il a lancé une chaîne YouTube nommée Bezawada Mastan Official en 2019.

En peu de temps, la chaîne a reçu plus de vues avec un nombre élevé d’abonnés. Alors que ses vidéos faisaient rire les internautes avec des dialogues intelligents et percutants, il est rapidement devenu l’un des YouTubers les plus populaires parmi les internautes.

Au moment de la publication de cet article, sa chaîne YouTube était très admirée avec jusqu’à sept abonnés lakh et jusqu’à 12,3 millions d’abonnés à son compte Moj.

Sa récente vidéo où Mastan a agi en tant que conducteur automobile et a crié “Vijayawada.. Vijayawada”, qui a été publiée comme l’un des courts métrages sur la chaîne YouTube, avec comédie et sens de l’humour, a enregistré jusqu’à 11 millions de vues. Hormis le pilote automobile, la plupart des courts métrages publiés ont également enregistré un minimum de millions de vues. Les internautes ont été fascinés par ses expressions et son action dans le short.

Sa carrière de YouTuber a pris un nouveau tournant après qu’Ashok, un jeune réalisateur de Narsaraopet dans le quartier de Guntur, ait remarqué son talent de Mastan. Il a tourné un mini-film nommé Kuja sur les problèmes rencontrés par la communauté transgenre dans la société où Mastan a joué un rôle clé. Maintenant, le mini-film est devenu une tendance sur YouTube. Ashok a déclaré qu’il donnerait un rôle à Mastan dans son prochain film OTT où l’histoire était en cours de traitement.

Pour en revenir à l’officiel de Bezawada Master, l’idée originale de Mastan, tout, depuis le scénario, les dialogues, le tournage et le montage des vidéos, se déroule sous sa supervision. Le fils de Mastan, Aarif, s’est occupé du montage des vidéos et Mastan, avec les membres de son équipe, télécharge les vidéos avec un contenu soigné.

Bien qu’il soit devenu un YouTuber populaire, Mastan poursuit toujours son activité de poulet. Les membres de son équipe faisaient également leur propre travail pour gagner leur vie. Y compris Mastan, tous les membres de l’équipe ont créé et téléchargé les vidéos sur YouTube pendant leur temps libre.

