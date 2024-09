Ce prologueur mexicain réagit au fait que Beyoncé l’a qualifié d’un de ses favoris

Cet OT mexicain était ravi d’être mentionné par Beyoncé dans une récente interview, et il l’a montré de la manière la plus 2024 possible – avec un mème.

Bey a nommé le rappeur de Houston lorsqu’on lui a demandé GQ:« Qu’est-ce qui vous inspire actuellement dans la musique et le cinéma ? »

« J’aime et je respecte toutes les chanteuses-compositrices qui sont sur le marché en ce moment… Raye, Victoria Monét, Sasha Keable, Chloe x Halle et Reneé Rapp », a-t-elle commencé, avant de passer au hip-hop.

« J’adore Doechii et GloRilla, et je viens d’entendre ce Mexicain OT, il est de Houston… Il y va à fond ! » a-t-elle poursuivi. « J’aime beaucoup Please Please Please de Sabrina Carpenter, et je pense que Thee Sacred Souls et Chappell Roan sont talentueux et intéressants. »

Cet OT mexicain a répondu avec un message à X qui utilisait Le célèbre mème « Beyoncé ?! » de Tiffany « New York » Pollard pour exprimer son choc et sa joie.

« MERCI !!! Beyoncé et S/O À HOUSTON », a-t-il ajouté.

Ailleurs dans le GQ pièce, Bey a révélé la signification derrière le nom de son dernier album Carter le cow-boy — et cela va plus loin que simplement son son country.

L’interprète de « Texas Hold ‘Em » a expliqué qu’elle voulait que le titre soit un moment d’apprentissage pour les fans sur l’histoire souvent occultée des cow-boys noirs en Amérique.

en rapport nouvelles Beyoncé snobée par les Country Music Awards malgré l’album historique « Cowboy Carter » 9 septembre 2024

« Je voulais que tout le monde prenne une minute pour faire des recherches sur le mot cow-boy”, a-t-elle déclaré lorsqu’on l’a interrogée sur sa décision de nommer l’album Carter le cow-boy au lieu de Carter la cow-girl« L’histoire est souvent racontée par les vainqueurs. Et l’histoire américaine ? Elle a été réécrite à l’infini.

« Près d’un quart des cow-boys étaient noirs. Ces hommes ont dû faire face à un monde qui refusait de les considérer comme des égaux, alors qu’ils étaient l’épine dorsale de l’industrie du bétail. Le cow-boy est un symbole de force et d’aspiration en Amérique. Le cow-boy doit son nom aux esclaves qui manipulaient les vaches.

« Le mot cow-boy vient de ceux qu’on appelait « boys » et qui n’ont jamais reçu le respect qu’ils méritaient. Personne n’oserait appeler un Noir qui s’occupe des vaches « monsieur » ou « monsieur ». »

Cette triste réalité a également inspiré le nom de la nouvelle marque de whisky de Bey, la chanteuse ajoutant : « Pour moi, SirDavis est un signe de respect mérité. Nous méritons tous le respect, surtout quand nous en donnons. »