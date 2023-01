Ce projet de loi de 1971 montre que Rs 2 pouvait vous offrir un petit-déjeuner pour 2 personnes à l’époque

Delhi est une plaque tournante pour les gourmets depuis plusieurs années maintenant. De la cuisine du sud de l’Inde au chole bhature indigène, la capitale nationale propose une variété de plats à un prix très abordable. Mais les plats bon marché ne sont pas une découverte de ces derniers temps. Une facture de 1971 révèle que 2 Masala Dosas et deux tasses de café ne coûtaient ensemble que 2 roupies à l’époque.

Restaurant Moti Mahal, reçu de facture de Delhi du 28.06.1971. 2 Masala Dosa & 2 Coffey, 16 paise tax et Bill est Rs 2.16 seulement…..! pic.twitter.com/YllnMWQmTD— histoire indienne avec Vishnu Sharma (@indianhistory00) 1 février 2017

La facture a été publiée sur Twitter en février 2017 et sous-titrée : « Restaurant Moti Mahal, reçu de facture de Delhi du 28.06.1971. 2 Masala Dosa & 2 Coffee 16 paise tax et Bill est Rs 2,16 seulement!” La facture provenait du restaurant Moti Mahal à Delhi et était datée du “28.6.71”, ce qui signifie qu’elle remonte à plus de 51 ans.

Même si l’inflation est prise en compte, quelque chose qui coûtait Rs 2 en 1971 coûterait à une personne Rs 92 maintenant. Mais aujourd’hui, avoir juste un simple dosa dans un restaurant de Delhi coûte souvent plus de Rs 90. Deux dosas masala et deux cafés coûteraient beaucoup plus cher.

Le projet de loi révèle que non seulement l’inflation a augmenté au cours des 50 dernières années, mais que le pouvoir d’achat de notre monnaie a également diminué. Mais Delhi a encore beaucoup d’endroits rentables où les gens peuvent avoir des délices de partout dans le pays.

Un restaurant punjabi servant du Masala Dosa et du café, ça aussi en 1971 ?— Dinesh shenoy (@dineshenoy) 22 juillet 2017

Le tweet avec la photo de la facture a amusé quelques personnes et un utilisateur a commenté : « Un restaurant punjabi servant du Masala Dosa et du café, ça aussi en 1971 ?

Les ruines du Somapura Mahavihara, autrefois le plus grand monastère du sous-continent indien et maintenant un site du patrimoine mondial de l’UNESCO, maintenant au Bangladesh pic.twitter.com/gTqzgPPBfS— histoire indienne avec Vishnu Sharma (@indianhistory00) 4 janvier 2023

Le tweet a été publié à partir du compte sous le nom “Histoire indienne avec Vishnu Sharma”. Le compte est connu pour publier des éléments historiques de notre nation. Le tweet le plus récent concernait les ruines de Somapura Mahavihara et a été publié le 4 janvier. La légende disait : « Les ruines de Somapura Mahavihara, autrefois le plus grand monastère du sous-continent indien et maintenant un site du patrimoine mondial de l’UNESCO, maintenant au Bangladesh.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici