Ce projet de loi de 1959 montre que l’or ne coûte pas plus cher que le prix du chocolat aujourd’hui

La flambée des prix de l’or peut créer un énorme trou dans votre poche. Pour acheter de l’or, il faut avoir suffisamment d’économies ou contracter un emprunt auprès de la banque. Malgré les prix du métal précieux, il reste proche du cœur des gens – la raison pour laquelle sa demande ne diminue jamais. Mais il fut un temps où l’or n’était pas aussi lourd sur nos poches et était disponible pour le prix des chocolats. Un projet de loi vieux de 60 ans a fait surface sur Internet qui prouve la même chose.

Le projet de loi vieux de 60 ans devient viral sur les réseaux sociaux, et il est incroyable de constater à quel point l’or était bon marché à l’époque. La facture de 1959 révèle que le prix de l’or et de l’argent dans le Maharashtra était inférieur au prix du chocolat et les gens sont stupéfaits.

Le coût de 1 tola ou 11,66 grammes d’or n’était que de 113 roupies. Cela signifie qu’un gramme d’or était disponible pour environ 10 roupies. Si quelqu’un sort acheter du chocolat aujourd’hui, cela lui coûtera à peu près le même prix. Aujourd’hui, le prix de 1 gramme d’or 22 carats est de Rs 5 172. Avec la même somme d’argent, les gens pouvaient acheter plus de 533 grammes d’or à l’époque. La facture provient d’un magasin nommé Vaman Nimbaji Ashtekar du Maharashtra et le prix de l’argent y est également mentionné.

Pour mettre les choses en perspective, le client, Shivling Atmaram, a acheté de l’argent et de l’or pour un peu moins de Rs 1000. Aujourd’hui, on ne peut même pas obtenir plus de 12,5 grammes d’argent pour le même prix.

La tendance historique suggère que les prix de l’or et de l’argent ont augmenté d’année en année. C’est pourquoi il est judicieux d’investir dans les métaux précieux à long terme pour en tirer de bons rendements.

