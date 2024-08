Ce produit pour animaux de compagnie est le meilleur achat de 27 $ que j’ai fait en équipement de voyage pour animaux de compagnie

Jennifer Chen et Yahoo peuvent percevoir une commission sur les liens présents dans cet article. Les prix et la disponibilité sont susceptibles d’être modifiés.

Aujourd’hui, c’est la Journée nationale du chien, mais en vérité, tous les jours de ma vie sont consacrés au chien. L’un des accessoires pour animaux que j’utilise est le harnais de mon chien. Pour les promenades, il est essentiel d’avoir un harnais solide et durable, surtout quand on a deux chiens. J’aime emmener Ziggy et Zoey partout avec moi : pour aller à l’école, pour aller chercher des bagels le dimanche matin et, bien sûr, chez le vétérinaire après que quelqu’un (Zoey) a mangé trop de choses par terre.

Ziggy, à gauche, et Zoey, à droite, sur mes genoux (Photographie de Chandra Wicke)

Quand il a fallu remplacer leurs harnais, j’ai acheté deux harnais pour chien Baby Yoda à Disneyland en raison de leur adorable motif et mes enfants m’ont cajolé en me disant « c’est tellement mignon ! » Il a à peine duré un mois avec mes deux carlins. D’un coup sec, Ziggy a déchiré le velcro. Apparemment, la force est puissante en lui. Le harnais de Zoey s’est effondré peu de temps après. J’ai regretté d’avoir dépensé 80 $ pour des accessoires pour animaux de compagnie que je ne pouvais plus utiliser. En tant que parent d’animaux de compagnie, c’est un gaspillage d’argent complet.

Je me suis donc tourné vers l’une de mes ressources préférées pour trouver des produits pour animaux de compagnie de qualité qui ont été soigneusement examinés : Le Wirecutter du New York Times section. Si vous ne le saviez pas, Wirecutter propose une quantité considérable d’équipements pour animaux de compagnie qu’ils testent et proposent des gammes de prix afin que vous puissiez trouver des options abordables. Lorsque j’ai repéré le harnais de promenade intelligent pour chien Kurgo Tru-Fit dans la Wirecutter du New York Times ce n’était pas mon premier choix. Il n’est disponible qu’en noir, bleu et anthracite (le violet est proposé sur le site Web de l’entreprise). Mais ce qui m’a convaincu d’envisager ce harnais Jane simple, c’est une visite chez le vétérinaire avec Ziggy et Zoey.

Harnais de promenade intelligent pour chien Tru-Fit de Kurgo harnais pour chien

Ils détestaient les sièges auto confortables pour chiens que j’avais achetés (qui ne sont plus fabriqués), donc chaque trajet en voiture signifiait que je devais lutter contre deux carlins qui frétillaient et qui préféraient mes genoux à la banquette arrière. Après avoir acheté le harnais de marche intelligent pour chien Tru-Fit de Kurgo, il était livré avec une attache de ceinture de sécurité de 10 pouces avec un mousqueton tout en acier pour les maintenir en sécurité sur les sièges arrière. Zoey, qui se précipitait auparavant vers le siège passager comme si elle appelait un fusil de chasse, ressemblait maintenant à un bambin à fourrure en route vers le cabinet du vétérinaire. Sur le site Web de l’entreprise, la marque mentionne que le harnais a été Crash-testé pour chiens jusqu’à 75 livres. Les harnais noirs et anthracite facilement réglables s’adaptent parfaitement à leur corps.

Harnais pour chien intelligent Kurgo Tru-Fit à résistance renforcée et testé en cas de collision (Krugo)

Grâce à sa conception ouverte, il est plus respirant qu’un harnais intégral, ce qui est utile lorsque vos chiens ont un museau court et que vous vivez dans le chaud sud de la Californie. Lors des promenades, Ziggy et Zoey étaient en sécurité : elles ne se sont jamais libérées, mais il est également facile de les détacher. Bien sûr, le harnais de promenade intelligent pour chien Tru-Fit de Kurgo n’est pas « trop mignon », mais j’aurais aimé l’avoir acheté plus tôt.