Ce produit Apple a été marqué comme obsolète et ne peut pas être réparé

La troisième génération de l’iPad mini a été officiellement marquée comme un produit obsolète par Apple. Cela signifie que l’appareil ne sera plus éligible aux réparations. Une fois qu’un appareil est marqué comme obsolète par Apple, les fournisseurs de services ne peuvent pas commander de pièces pour cet appareil.

Selon la page d’assistance du géant de la technologie, “les produits sont considérés comme obsolètes lorsqu’Apple a cessé de les distribuer à la vente il y a plus de 7 ans”.

Apple a lancé la troisième génération de l’iPad mini en 2014. L’appareil était extrêmement populaire cette année-là. Il fonctionnait sur une puce A7 et avait un bouton d’accueil Touch ID.

Selon des informations, Apple travaille actuellement sur une nouvelle version de l’iPad mini qui sera lancée au second semestre 2023 ou début 2024. Apple devrait également travailler sur un casque de réalité mixte et un véhicule électrique.

La société a également lutté contre les interruptions d’approvisionnement dues aux blocages de Covid en Chine.

L’usine de Zhengzhou, connue sous le nom d’iPhone City, produit la grande majorité des appareils haut de gamme iPhone 14 Pro et Pro Max. En novembre, des milliers de travailleurs avaient fui ou organisé des manifestations contre les règles extrêmes de Covid. Mais Foxconn a mis fin à la plupart de ces restrictions le mois dernier et a offert plus d’incitations aux nouveaux employés et aux employés actuels.