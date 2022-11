Ce prisonnier politique arrêtera de boire de l’eau lorsque les dirigeants mondiaux arriveront en Égypte

Comme ça arrive10:17Ce prisonnier politique arrêtera de boire de l’eau lorsque les dirigeants mondiaux se réuniront en Égypte

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants.

Sanaa Seif doit rendre visite à son frère en prison dans une semaine et demie. Mais elle craint que d’ici là, il ne soit déjà trop tard.

Alaa Abdel-Fattah, citoyen britannique et l’un des principaux prisonniers politiques égyptiens, a entamé mardi une grève de la faim dans le complexe pénitentiaire de Wadi El-Natroun, au nord du Caire, où il est actuellement détenu.

Il prévoit d’arrêter de boire de l’eau le 6 novembre, alors que les dirigeants mondiaux se réunissent dans le pays pour la COP27, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques.

Il essaie d’attirer l’attention sur son propre cas et sur celui des dizaines de milliers d’autres prisonniers politiques du pays. Sa famille implore sa liberté, disant que s’il n’est pas libéré, il mourra sûrement derrière les barreaux.

“J’ai vraiment peur”, a déclaré Seif Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal. “Parfois, je le perds … et je panique. Mais j’essaie de me ressaisir et de me rappeler que tant qu’il est en vie, il y a une chance.”

Seif est à Londres, où elle a récemment rencontré des membres du ministère britannique des Affaires étrangères au sujet du cas de son frère après avoir organisé un sit-in devant le ministère. Elle se rendra également à la COP27 à Charm el-Cheikh pour soulever son cas auprès des délégués britanniques et d’autres dirigeants mondiaux.

“Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini”, a-t-elle déclaré. “J’ai peur. Mais je comprends aussi qu’il se bat pour vivre et qu’il essaie de maximiser le potentiel de sortie. Nous devons donc également l’aider dans ce combat et continuer à faire campagne.”

Emprisonné pendant la majeure partie de la dernière décennie

Abdel-Fattah, 40 ans, s’est fait connaître lors des soulèvements pro-démocratie de 2011 qui ont balayé le Moyen-Orient et l’Égypte, et a passé la majeure partie des dernières décennies derrière les barreaux.

Il a été condamné pour la première fois en 2014 après avoir été reconnu coupable d’avoir participé à une manifestation non autorisée et d’avoir prétendument agressé un policier. Il a été libéré en 2019 après avoir purgé une peine de cinq ans, mais a de nouveau été arrêté plus tard cette année-là lors d’une répression qui a suivi des manifestations anti-gouvernementales.

En décembre 2021, il a été condamné à une autre peine de cinq ans pour diffusion de fausses nouvelles. Il fait également face à des accusations distinctes d’utilisation abusive des médias sociaux et d’adhésion à un groupe terroriste – une référence aux Frères musulmans interdits.

Sanaa Seif, la sœur d’Abdel-Fattah, à gauche, pose avec la députée britannique du Parti vert Caroline Lucas devant le ministère des Affaires étrangères à Londres mardi. (Kin Cheung/Associated Press)

Sa famille a également été la cible du gouvernement du président Abdel Fattah el-Sissi. Seif a elle-même été emprisonnée pour son militantisme .

Mais avec son frère affamé en prison, elle dit que sa liberté a un goût aigre-doux.

“Je ne peux pas vraiment me sentir libre”, a-t-elle déclaré. “Je ne peux pas sentir que c’est fini jusqu’à ce que nous soyons tous réunis, réunis dans un endroit sûr.”

“Il avait l’air d’avoir la peau sur les os”

Depuis des mois, Abdel-Fattah fait une grève de la faim partielle, ne consommant que 100 calories par jour. Seif dit que la dernière fois que sa mère l’a vu lors de sa visite mensuelle le 16 octobre, il était à peine capable de se tenir debout.

“Il avait l’air très, très fragile. Il avait l’air d’avoir la peau sur les os”, a déclaré Seif. “Mais il était en un seul morceau.”

Dans une récente lettre à sa famille, il a déclaré qu’il prévoyait de faire passer sa grève de la faim à un niveau supérieur, coïncidant avec la COP27.

Abdel-Fattah, au centre, sourit aux côtés de sa mère Laila Soueif, à droite, et de sa sœur Mona Seif, à gauche, à Gizeh en 2019, lors d’un de ses brefs séjours de liberté. (Khaled Desouki/AFP/Getty Images)

Un groupe de 15 lauréats du prix Nobel a écrit une lettre ouverte demandant aux diplomates et hommes politiques en visite de consacrer une partie de leur agenda à Les quelque 60 000 prisonniers politiques égyptienset le cas d’Abdel-Fattah en particulier.

Seif sera là en tant qu’observateur de la société civile accrédité par l’ONU. Il en sera de même pour Rishi Sunak, le nouveau Premier ministre britannique.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait un message pour Sunak, Seif l’a supplié de faire pression pour la liberté de son frère.

“Si vous ne le faites pas, les Égyptiens interpréteront cela comme un feu vert pour tuer Alaa”, a-t-elle déclaré. “S’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, ramenez Alaa à la maison avec vous.”

Abdel-Fattah a la nationalité britannique par l’intermédiaire de sa mère, Laila Soueif, professeur de mathématiques à l’Université du Caire, née à Londres.

Max Blain, porte-parole de Sunak, a déclaré que le gouvernement britannique “portait son cas au plus haut niveau du gouvernement égyptien” et “travaillait dur pour obtenir la libération d’Alaa Abdel-Fattah”.

Il a dit qu’il ne pouvait pas dire si Sunak soulèverait le cas à la COP27.

Un responsable des médias du gouvernement égyptien n’a pas répondu à une demande de commentaire de l’Associated Press. Les autorités égyptiennes ont précédemment nié qu’Abdel-Fattah soit en grève de la faim.

‘Alaa, pour moi, n’est pas un symbole’

Dans sa lettre, que sa famille a traduite en anglais, Abdel-Fattah écrit : « Si l’on souhaite la mort, alors une grève de la faim ne serait pas une lutte. Si l’on ne s’accroche à la vie que par instinct, alors à quoi bon Si vous retardez la mort uniquement parce que vous avez honte des larmes de votre mère, alors vous diminuez les chances de victoire.

l’autre soeur d’Abdel-Fattah, Mona Seif, écrit sur Twitter que peu importe si son frère survit, il aura gagné son combat.

“S’il s’en sortait vivant… il l’aurait fait en utilisant uniquement son corps et ses mots”, a-t-elle écrit. “S’il ne s’en sort pas et meurt en prison… son corps dira la vérité au monde entier.”

Sanaa Seif dit qu’elle est plus intéressée à sauver son frère qu’à gagner un combat politique. (Kin Cheung/Associated Press)

Sanaa Seif est d’accord avec sa sœur. Pourtant, elle a du mal à voir son frère à travers cet objectif.

“J’ai l’impression que la bataille politique ou symbolique, oui, a été gagnée. Mais cela ne signifie pas grand-chose pour moi. Alaa, pour moi, n’est pas un symbole”, a-t-elle déclaré.

“Je préférerais que nous perdions la bataille politique et que nous soyons, je ne sais pas, comme [branded] dans les médias d’État en Égypte en tant que traîtres ou quoi que ce soit, mais faites revenir mon frère.”