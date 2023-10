Ce Prime Day, procurez-vous la caméra thermique InfiRay P2 Pro pour seulement 229 $ (économisez 70 $)

Vous n’avez pas besoin d’être un professionnel pour utiliser une caméra thermique : même les amateurs peuvent bénéficier de la capacité de détecter et d’identifier les fuites dans la maison. Et à l’approche des mois les plus froids, investir dans une caméra thermique peut vous aider à économiser de l’argent sur le chauffage. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser 70 $ sur InfiRay Caméra thermique P2 Pro pour Android portant le prix à 229 $. Cette offre est uniquement valable pour le Prime Day d’octobre, alors profitez-en pendant que vous le pouvez.

James Bricknell de CNET a testé le P2 Pro et expliqué comment une caméra thermique peut vous aider à économiser de l’argent. Ces caméras peuvent identifier les fuites de tuyaux, les points chauds et froids autour de la maison, les endroits qui pourraient nécessiter une meilleure isolation et bien plus encore, le tout pour un coût inférieur au coût moyen d’une inspection thermique professionnelle.

Cette caméra thermique détecte des températures allant de -4 à 1 112 degrés Fahrenheit, ce qui permet d’obtenir facilement des lectures claires de température et de repérer les fuites autour de votre maison. Téléchargez simplement l’application, branchez votre appareil photo et pointez. Vous pouvez prendre des photos ou des vidéos qui seront enregistrées sur votre pellicule pour une utilisation ultérieure. Il offre une option d’image dans l’image afin que vous puissiez garder une meilleure trace de ce que vous photographiez. De plus, en appuyant sur l’écran, vous obtiendrez une lecture précise de la température de la zone que vous avez sélectionnée.

Il existe une option similaire pour Utilisateurs d’iPhone qui est livré avec un objectif macro qui est également en vente, mais il est plus cher. Pour les utilisateurs d’Android qui choisissent l’une ou l’autre option, Bricknell a constaté que « le P2 Pro sans objectif est un meilleur achat pour le consommateur moyen ».