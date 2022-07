Ce prêtre autochtone dirigera le pape François lors de sa visite au Canada ce mois-ci

Lorsque les responsables du Vatican cherchaient quelqu’un au Canada pour agir comme agent de liaison pour la planification des programmes lors de la visite du pape plus tard ce mois-ci, ils avaient des critères spécifiques.

Idéalement, la personne aurait un héritage autochtone, aurait un lien avec le système des pensionnats et parlerait italien.

Cela leur a laissé un seul nom : Cristino Bouvette.

Le prêtre catholique romain de 36 ans de Calgary est italien par sa mère et cri et métis par son père. Son kokum, ou grand-mère, était une survivante des pensionnats.

“J’ai ces deux mondes qui se sont réunis”, a déclaré Bouvette lors d’une entrevue à Edmonton.

“Ce nouveau rôle est quelque chose qui, je pense, me convient parfaitement. Si dans la providence de Dieu, il a mis les choses en place pour que j’en fasse partie de cette façon, je suis honoré de le faire.”

Bouvette a été nommée directrice liturgique nationale pour la première visite au Canada du pape François. Le thème du voyage est « Marcher ensemble » et, du 24 au 29 juillet, le pape doit rencontrer des groupes autochtones et des survivants des pensionnats à des arrêts à Edmonton, Québec et Iqaluit.

Bouvette devant l’église Scared Heart à Edmonton. L’église sera l’un des endroits que le pape François visitera lors de son voyage en Alberta. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

Le poste exige que Bouvette travaille avec les organisateurs locaux et le bureau de la liturgie du Vatican pour s’assurer que toutes les cérémonies qui ont lieu pendant la visite reflètent la terre sur laquelle ils résident et l’Église catholique.

Bouvette a été approchée plus tôt cette année lorsque des conversations ont commencé sur la visite du pape François au Canada.

“J’ai tout de suite su que je ne voulais pas le faire”, se souvient-il. “C’est très écrasant. J’étais sûr que ça allait être vraiment compliqué. J’avais juste peur de faire quelque chose de mal ou de me tromper.”

Être prêtre autochtone s’accompagne d’un niveau de pression, a-t-il déclaré. C’est un rôle qu’il accepte avec joie mais qui le remplit de peur lorsqu’il pense à favoriser la guérison et la réconciliation entre son propre peuple et l’église qui lui a infligé de la douleur.

On estime que 150 000 enfants autochtones ont été forcés de fréquenter des pensionnats pendant un siècle, et l’Église catholique romaine dirigeait environ 60 % des écoles.

“Quand j’ai l’impression que beaucoup de gens comptent sur moi pour dire ou faire exactement ce qu’il faut au bon moment, c’est le fardeau le plus lourd.”

Les pensées de son kokum lui sont venues à l’esprit, a-t-il dit.

Quand Amelia Mae Bouvette avait sept ans, elle a été forcée de quitter sa famille dans la nation crie de Saddle Lake, dans le centre-est de l’Alberta, pour fréquenter le pensionnat d’Edmonton, qui était géré par l’Église unie.

Malgré cela, elle a maintenu un lien profond avec sa foi chrétienne. Elle a grandi en tant que membre de l’Église unie et les membres de sa famille ont été ordonnés ministres.

Des décennies plus tard, quand est venu le temps pour Cristino Bouvette de dire à sa grand-mère qu’il avait décidé de devenir prêtre, elle lui a dit qu’elle avait rencontré de bons religieux et prêtres dans sa vie et espérait qu’il serait l’un d’entre eux.

Elle est décédée en 2019, un mois avant son 100e anniversaire.

Quand Bouvette pense à ce que son kokum dirait de son rôle dans la visite canadienne du pape, ce ne sont pas les mots qui viennent à l’esprit.

“Je peux voir l’expression de son visage et sentir sa main dans la mienne”, a-t-il déclaré. “Elle serait un refuge pour moi de savoir que peu importe ce qui se passerait et peu importe ce que je ferais ou comment je le ferais, elle me soutiendrait. Cela apporte donc beaucoup de réconfort.”

Le pape devrait développer des excuses pour le rôle de l’Église dans les pensionnats, qu’il a présentées aux délégués autochtones plus tôt cette année au Vatican.

Bouvette a été approchée plus tôt cette année lorsque des conversations ont commencé sur la visite du pape François au Canada. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

Les derniers mois ont été un tourbillon de rencontres, a dit Bouvette.

Il a été en contact avec des représentants autochtones de chaque région que le pontife doit visiter pour entendre ce qu’ils espèrent voir du programme. Des fonctionnaires du Vatican ont également parcouru les sites prévus.

“C’est tout simplement surréaliste de pouvoir, en italien, expliquer à certains monsignors ce qu’est la tache ou pourquoi prier dans les quatre directions a une signification”, a-t-il déclaré. “Toutes ces choses se mélangent en une seule.”

Les détails sur ce à quoi ressembleront les cérémonies sont secrets, mais Bouvette a déclaré qu’il était important de développer un programme auquel le pape François puisse participer de manière significative tout en respectant les traditions et les coutumes autochtones.

“J’espère que les gens qui recherchent quelque chose de cela obtiennent ce dont ils ont besoin et que, s’il y a des gens qui ne pensaient pas qu’ils en avaient besoin ou qui ne le font pas activement, cela ne leur causera pas au moins toute perturbation ou tout dommage.”