Ce pourrait être un été chaud à venir pour les prix du pétrole

Les prix du pétrole pourraient temporairement grimper à 80 $ le baril ou plus cet été alors que la demande revient en force. La réouverture de l’économie a déjà fait grimper le brut d’environ 40% depuis le début de l’année, mais une augmentation de la conduite des Américains, ainsi qu’une augmentation du transport de marchandises et des voyages en avion, pourraient faire pression sur les prix. Pour les consommateurs, cela signifie que le pic typique du début de l’été des prix de l’essence pourrait survenir plus tard dans la saison. L’essence sans plomb coûtait 3,04 $ le gallon en moyenne mercredi, soit environ un centime de plus que la semaine dernière mais plus de 50 % de plus qu’il y a un an, selon AAA. Les contrats à terme sur le Brent, la référence internationale du brut, se sont établis en hausse de 1,6% à 71,48 $ le baril mercredi, le plus haut depuis le 8 janvier 2020. Les contrats à terme West Texas Intermediate pour juillet ont augmenté de 1,6% à 68,83 $ le baril, après avoir atteint un sommet de 69,65 $, le le plus élevé depuis le 23 octobre 2018. « La demande augmente très rapidement parce que tout le monde conduit, et nous avons la réouverture de l’Europe, qui commence vraiment à se produire », a déclaré Francisco Blanch, stratège mondial des produits de base et des produits dérivés chez Bank of America. « L’Inde semble avoir atteint un point d’inflexion, en termes de cas, ce qui, dans mon esprit, pourrait signifier que vous obtenez également un retour de la mobilité. »

Incertitude autour des prix plus élevés

Les analystes énergétiques s’accordent à dire que le monde connaît une période de prix plus élevés, mais ils ne s’entendent pas sur le niveau ni sur la durée. Blanch a déclaré que Brent avait déjà atteint son objectif de 70 $ pour le trimestre, mais qu’il avait une vision à long terme beaucoup plus optimiste que les autres. « Nous pensons qu’au cours des trois prochaines années, nous pourrions revoir 100 $ de barils, et nous nous en tenons à cela. Ce serait une histoire de 2022, 2023 », a déclaré Blanch. « Cela tient en partie au fait que l’OPEP détient toutes les cartes, et le marché n’est pas particulièrement sensible aux prix du côté de l’offre et il y a beaucoup de demande refoulée … Nous avons également beaucoup d’inflation partout Le pétrole a pris du retard par rapport à la hausse des prix dans l’ensemble de l’économie. » Les membres de l’OPEP et leurs alliés, un groupe connu sous le nom d’OPEP+, remettent progressivement du pétrole sur le marché. Ils ont convenu de mettre en œuvre leur augmentation de production précédemment prévue de 350 000 barils par jour en juin et de 450 000 barils supplémentaires par jour à partir de juillet. L’Arabie saoudite a également accepté de prendre du recul par rapport à ses propres coupes d’environ un million de barils par jour, qui ont été mises en place plus tôt dans l’année. L’OPEP+ avait accepté en avril d’augmenter sa production de plus de 2 millions de barils par jour d’ici la fin juillet. L’industrie américaine produit environ 11 millions de barils par jour, contre environ 13 millions avant la pandémie. Mais les analystes disent qu’il n’est pas clair à quelle vitesse ou si les entreprises américaines rétabliront cette production. « La sensibilité des producteurs aux changements de prix a diminué en raison de la discipline du capital », a déclaré Blanch. Il a déclaré qu’il y avait une pression sur les entreprises pour qu’elles fassent preuve de prudence dans la façon dont elles utilisent le capital après l’effondrement des prix l’année dernière. « Pour le moment, nous sommes dans une position où les prix augmentent, les entreprises hésitent à investir », a déclaré Blanch. « Ils remboursent la dette et augmentent les dividendes. » Il a déclaré qu’il y avait également une pression sur les conseils d’administration pour qu’ils se départissent des actifs d’hydrocarbures et s’efforcent d’atteindre le zéro net des émissions de carbone d’ici 2050. « Vous avez actuellement deux forces majeures qui entravent les investissements dans le secteur de l’énergie », a déclaré Blanch.

Une demande en hausse dans un contexte de reprise