«  Ce pourrait être le meilleur film Marvel de tous les temps  »: la réalisatrice Taika Waititi sur Chris Hemsworth avec «  Thor: Love and Thunder  »

Le tournage de Thor: l’amour et le tonnerre produit sous Marvel Studios et distribué par Walt Disney’s Studio Motion Picture est entré dans sa dernière étape. le Jojo Lapin Le réalisateur Taika Waititi a affirmé que ce serait le meilleur film Marvel de tous les temps.

Interrogé sur l’expérience de tournage du film, lors d’une apparition sur Weekend Today en Australie, rapporté par Daily Mail, « Il nous reste quatre semaines, je peux voir la lumière au bout du tunnel », a déclaré Waititi. « C’est peut-être le meilleur film Marvel de tous les temps. »

En outre, le réalisateur a commenté son travail avec le protagoniste du film, Chris Hemsworth, qui joue le rôle principal. Il était ravi de travailler avec lui car il a toutes les qualités d’un super-héros ou à dire dans le rôle principal.

« C’est un gars drôle, c’est un bon ami, et c’est aussi quelqu’un avec qui tu veux juste sortir tout le temps. Et je pense que c’est tout ce que tu veux vraiment d’un super-héros ou d’un personnage principal de ton film », a déclaré Waititi .

En assumant leurs rôles titulaires, Chris Hemsworth serait considéré comme Thor et Tessa Thompson comme Valkyrie. L’intérêt amoureux de Thor, vu pour la dernière fois Thor: Le Monde des Ténèbres, Le rôle de Jane Foster, sera joué par Natalie Portman. Christian Bale a subi une transformation de look avec une tête chauve et un corps maigre pour le rôle de Gorr The God Butcher. Le réalisateur reprend également son rôle de Korg dans le film.

Le moment le plus attendu du film serait un croisement avec gardiens de la Galaxie alors que Thor a été repéré sur le vaisseau Benatar à la fin de Avengers: Fin de partie.

Le film devait sortir d’ici la fin de cette année, mais a été reporté au 6 mai 2022 en raison de la pandémie en cours.