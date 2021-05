Ce pourraient être les emplois du futur, selon Bank of America

Plus de 100 millions de travailleurs dans 8 pays à eux seuls pourraient avoir besoin de changer d’emploi d’ici 2030, selon un récent rapport McKinsey, qui a mis en évidence un certain nombre d’emplois qui pourraient exister encore plus loin dans le futur.

La pandémie de coronavirus a accéléré la transformation technologique, à tel point que 12% de personnes de plus que prévu avant la crise pourraient avoir besoin de changer d’emploi d’ici la fin de la décennie. C’est selon les données d’un rapport publié en février par le cabinet McKinsey sur l’avenir du travail après la pandémie.

Les données ont été citées dans Rapport « Future of Work » de la Bank of America, publié mercredi, qui regardait encore plus loin, compte tenu de la création de nouveaux rôles. Il s’est référé aux conclusions du Forum économique mondial qui ont montré que près des deux tiers des enfants qui commencent maintenant l’école travailleront dans des emplois qui n’ont même pas encore été inventés.

Les stratèges de la Bank of America qui ont rédigé le rapport ont souligné que de nombreuses technologies de nouvelle génération, telles que l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, la réalité augmentée et virtuelle, en sont encore à leurs balbutiements.

Cependant, ils ont fait valoir qu’il serait essentiel d’anticiper les emplois nécessaires pour travailler dans ces domaines d’innovation afin que les gens puissent «adapter leurs compétences avec l’éducation appropriée pour le lieu de travail de demain».

Le stratège en actions de Bank of America, Felix Tran, qui était l’auteur principal du rapport, a mis en évidence les exemples suivants d’emplois possibles pour l’avenir, sur la base des informations contenues dans ce rapport et des recherches thématiques précédentes menées par la banque d’investissement.