Imaginez que vous descendez une vue panoramique avec une couverture verte des deux côtés. Juste devant se trouve un plan d’eau, au milieu de la route – en quelque sorte. Les Pays-Bas ont construit une merveilleuse structure appelée le “Pont inversé” et il ressemble exactement à ce que cela ressemble. À partir d’un drone du pont, vous pouvez voir un épais jet d’eau divisant le pont. Alors que les voitures se précipitent sur le pont, il semble qu’elles disparaissent comme par magie dans l’eau avant de sortir de l’autre côté. Le yacht qui passe au-dessus rend le clip encore plus impressionnant. Cela ressemble au mélange parfait de nature et d’innovation. Ni au détriment de l’autre. Vérifiez le ici:

De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont fait remarquer qu’ils devaient regarder le clip plusieurs fois pour s’assurer que c’était exactement ce qu’ils regardaient. D’autres ont mentionné que son “Pont inversé” s’appelle un aqueduc. Une merveille d’ingénierie qui permet à l’eau de passer sur la route. Il s’agit de l’aqueduc Veluwemeer, le plus grand aqueduc artificiel du monde. Un utilisateur de Twitter a été impressionné par plus que la structure. Ils ont écrit : « Monter à peu près à la même vitesse que la voiture dans la voie de dépassement ? Mes yeux vont au vélo qui traverse.

“Je me demande si le tunnel était moins cher à construire qu’un pont. Faites confiance aux Néerlandais, ils réussissent généralement bien ! lire un autre tweet.

Je me demande si le tunnel était moins cher à construire qu’un pont. Faites confiance aux Néerlandais, ils réussissent généralement ! — Bart Farris (@farris_bart) 10 octobre 2022

Un autre utilisateur de Twitter a déclaré : “Les Néerlandais sont les maîtres de l’eau, ont inventé les digues et ont fabriqué les meilleurs aqueducs”.

La Rome antique est considérée comme l’inventrice des aqueducs. Ce système est considéré comme une prouesse technique extraordinaire. La raison était simple, il pouvait apporter de l’eau à la ville depuis de très longues distances. Dans le passé, cette structure d’ingénierie était utilisée pour garder l’eau potable propre en la gardant exempte de déchets humains. Il a contribué à améliorer la santé publique. Aujourd’hui, il est encore utilisé pour déplacer l’eau. En fait, l’Europe compte un certain nombre de ces structures. Avec le plus long aqueduc navigable d’Allemagne, appelé le pont d’eau de Magdebourg.

