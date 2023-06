Ce pompier volontaire a perdu sa maison alors qu’il travaillait pour sauver les autres

La dernière fois que Kasey DeMings a vu sa maison, c’était le jour où l’incendie s’est propagé à Carleton Village, qui se trouve à environ 15 minutes de route de Shelburne, en Nouvelle-Écosse.

DeMings, un pêcheur de 10 ans, venait de rejoindre les pompiers volontaires de Gunning Cove quelques jours plus tôt. Ce matin-là, il le trouva debout à la tête de son allée alors que le feu se rapprochait.

Mais son équipage était nécessaire ailleurs, alors DeMings s’est détourné et est allé sauver la maison de quelqu’un d’autre.

« C’était émouvant, mais l’adrénaline était si élevée que je l’ai en quelque sorte bloquée », a-t-il déclaré. « Je savais que je ne pouvais pas m’inquiéter pour ma maison. Je devais essayer de sauver ce que nous pouvions sauver. »

À la fin, DeMings, ainsi que sa femme et ses deux jeunes filles, ont perdu leur maison et leur garage, ainsi que le chalet familial.

La maison familiale de DeMings a été détruite par l’incendie du comté de Shelburne. Il envisage de reconstruire au même endroit, dans le temps. (Shaina Luck/CBC)

Tous les casiers à homard, les engins à flétan et les filets à hareng qui étaient entreposés dans la cour près de leur maison ont également brûlé – des engins non assurés qui, selon DeMings, valaient 250 000 $.

« Je suppose que nous avions l’espoir que le DNR et les bombardiers d’eau allaient l’arrêter. Et ils ne pouvaient tout simplement pas, c’était tout simplement trop gros. »

DeMings a perdu environ 250 000 $ d’engins de pêche non assurés dans l’incendie. Il lève la main pour indiquer à quelle hauteur ses casiers à homards étaient empilés avant l’incendie. (Shaina Luck/CBC)

Intervention massive contre les incendies

L’incendie de Barrington Lake a commencé le 27 mai dans le comté rural de Shelburne et a fait rage pendant des jours. Au moment où la province a annoncé que l’incendie avait été maîtrisé, il avait atteint environ 235 kilomètres carrés, ce qui en faisait le plus grand jamais enregistré en Nouvelle-Écosse.

Les responsables ont déclaré que l’incendie avait détruit environ 60 maisons et 90 autres structures comme des dépendances et des granges.

Il a également déplacé 6 700 personnes de leurs maisons, certaines pendant deux semaines.

Dans la cour de DeMings, un morceau de matériel de pêche en ruine montre comment la chaleur du feu a fait fondre le matériel métallique. (Shaina Luck/CBC)

Pas moins de 150 pompiers du ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables et de nombreux services d’incendie volontaires ont combattu l’incendie avec des hélicoptères, des avions et des bombardiers à eau.

« C’était comme si tu conduisais en enfer »

DeMings avait déjà suivi une formation sur les incendies grâce à son travail de pêcheur et s’est rendu au service d’incendie de Gunning Cove le week-end même où l’incendie du lac Barrington a commencé.

Il s’est enrôlé ce jour-là et a reçu une formation de base sur les trois camions de pompiers du service.

Ensuite, il s’est dirigé vers la zone d’incendie, chargeant des réservoirs d’eau géants en forme de cube à l’arrière de camionnettes et utilisant des pompes empruntées à la Garde côtière pour tremper autant de maisons que possible.

« J’aimerais vraiment que les gens sachent que ce sont les pompiers volontaires qui ont beaucoup sauvé », a-t-il déclaré.

« Ils se sont battus jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus se battre. »

Après avoir rejoint les pompiers, cet homme a perdu sa maison et ses biens dans l’incendie qu’il combattait. Après le début des incendies, Kasey DeMings s’est joint au service d’incendie volontaire de Gunning Cove, en Nouvelle-Écosse, mais peu de temps après, il a perdu sa maison, le garage, un chalet familial et environ 250 000 $ d’équipement de pêche.

Le ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables prend les devants dans la lutte contre les incendies de forêt et compte 112 employés qui se consacrent à la tâche pendant la saison des incendies. Il peut également s’appuyer sur d’autres employés qualifiés du ministère pour avoir environ 300 employés au total dans la lutte contre les incendies dans toute la province.

Cependant, dans des endroits comme le comté de Shelburne, l’appel au 911 est d’abord envoyé aux pompiers volontaires, de sorte qu’ils sont généralement les premiers sur les lieux avant que le service n’intervienne.

Eric Jeffery est également pêcheur et l’un des 20 pompiers volontaires de Gunning Cove. Il a été pompier pendant des années avec différents services, mais n’avait jamais vu un tel incendie.

« C’était comme si vous rouliez en enfer », a-t-il dit à propos d’une nuit particulièrement mauvaise. « C’était juste du feu des deux côtés de la route, d’après ce que vous pouviez voir. »

« Nous avons travaillé vraiment, vraiment dur », a-t-il déclaré. « J’ai déjà fait des incendies de forêt, mais normalement, vous ne faites que transporter de l’eau par camion au DNR, vous la versez dans leur réservoir et vous partez. Mais celui-ci, nous étions en première ligne. »

Eric Jeffery est pêcheur et bénévole au service d’incendie de Gunning Cove. (Shaina Luck/CBC)

Jeffery a déclaré que la plupart des membres de son département se battaient pour sauver leur propre maison ou celle de leurs voisins, alors ils se sont poussés à la limite.

« Ils voulaient le protéger, mais ils savaient qu’ils devaient le faire en toute sécurité », a-t-il déclaré. « Quand le feu est complètement autour de tout, vous ne pouvez pas vous mettre dans une situation où vous allez vous blesser. »

Sauvegarder des souvenirs précieux

Kasey DeMings savait que le département de Gunning Cove devait prendre des décisions sur les maisons à prioriser pour la pulvérisation d’eau. Il savait aussi que sa maison n’en faisait pas partie car elle était située au bord de l’océan, loin de la route principale.

« Vous pourriez être piégé ici assez rapidement », a-t-il déclaré. « Ce n’était pas quelque chose pour lequel il valait la peine de risquer sa vie. »

Finalement, la fumée est devenue suffisamment épaisse pour forcer les pompiers à quitter Gunning Cove, mais DeMings savait que sa maison était toujours debout.

Avant de retourner dans la zone d’incendie le lendemain matin, son enfant de six ans lui a demandé de saisir le collier que sa tante lui avait donné. Il est donc allé chez lui et l’a attrapé, ainsi que quelques autres objets. C’étaient les dernières choses qu’il accomplirait.

Une balançoire dans la cour de DeMings n’a pas été touchée, à l’exception du toboggan en plastique et d’un pneu en caoutchouc, qui ont fondu sous la chaleur. (Shaina Luck/CBC)

« Même ce matin-là, je ne croyais pas que le feu allait arriver ici », a-t-il déclaré.

DeMings prévoit de reconstruire au même endroit. Sa maison était assurée, alors que ses engins de pêche ne l’étaient pas. Mais d’autres pêcheurs se sont manifestés pour offrir des casiers, des cordes et des bouées.

Il est réconforté par le fait que son département a sauvé plus de maisons dans la communauté qu’il n’en a été perdu. Il espère que les petits départements bénévoles obtiendront de l’aide pour remplacer leur équipement ancien et endommagé.

« Il y a beaucoup de maisons perdues et beaucoup de choses perdues, et juste des pertes en général », a-t-il déclaré.

« Mais nous nous en sortirons, tant que nous resterons ensemble en tant que communauté. Je pense que c’est la chose la plus importante maintenant. Nous nous en sortirons d’une manière ou d’une autre. »