Ce polyvalent HP Spectre 2-en-1 est de 600 $ de rabais pour aujourd’hui seulement chez Best Buy

De nos jours, la plupart des gens n’ont pas besoin à la fois d’une tablette et d’un ordinateur portable. Surtout quand il existe des tonnes de deux-en-un polyvalents qui offrent le meilleur des deux mondes. Et en ce moment, vous pouvez vous procurer l’un de nos modèles préférés de 2023 à un prix très avantageux. Aujourd’hui seulement, Best Buy offre 600 $ de réduction sur ce puissant HP Spectre x360 de 16 pouces, ce qui fait baisser le prix à 1 050 $. De plus, cette offre comprend le stylet HP Tilt Pen 2.0 (un Valeur de 77 $) gratuitement. Cette offre expire ce soir à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Nous avons nommé le HP Spectre x360 le meilleur deux-en-un pour les créatifs grâce à son écran époustouflant et à son matériel puissant, ce qui le rend idéal pour les tâches graphiques telles que l’édition de photos et les croquis. Il est équipé d’un superbe écran tactile de 16 pouces, 3 072 x 1 920 pixels qui utilise des panneaux à faible lumière bleue pour vous aider à protéger vos yeux sans sacrifier la précision des couleurs.

En interne, il offre un disque SSD de 512 Go, 16 Go de RAM et un nouveau processeur Intel Core i7 de 13e génération avec graphiques Iris Xe intégrés, ainsi que la prise en charge du Wi-Fi 6E, pour des performances et des temps de chargement ultra-rapides, si vous avoir un routeur compatible. Il regorge également d’autres fonctionnalités utiles, comme une webcam de 5 mégapixels, un scanner d’empreintes digitales intégré et un écran Gorilla Glass durable. C’est juste un peu lourd à 4,7 livres, mais à seulement 0,7 pouces d’épaisseur, il est toujours facile de le glisser dans votre sac et votre sac à dos et de l’emporter avec vous lors de vos déplacements.

Et si vous êtes à la recherche d’un modèle différent, vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres d’ordinateurs portables pour encore plus de bonnes affaires.