L’ancien secrétaire d’État américain et chef de la CIA Mike Pompeo, avec sa piste d’allégations de corruption, est prêt pour une candidature à la présidence

Après les récentes élections de mi-mandat de 2022 qui ont vu les républicains sous-performer par rapport aux sondages tout en retournant la Chambre des représentants en leur faveur, les deux principaux partis politiques américains tournent leur attention vers les élections présidentielles de 2024. L’ancien président américain Donald Trump a été le premier challenger du GOP à jeter son chapeau sur le ring, comme prévu, mais un certain nombre d’autres stars républicaines devraient également se lancer dans ce qui sera probablement une élection primaire bondée.

L’un de ces candidats probables est l’ancien secrétaire d’État de Trump, Mike Pompeo. L’ancien diplomate a depuis longtemps des ambitions politiques de grande envergure et son PAC a lancé des publicités numériques dans des États primaires à vote anticipé tels que l’Iowa, la Floride, le Kansas, le Nevada, le New Hampshire et la Caroline du Sud, vantant son bilan en matière d’économie et d’immigration. Il a également publié un livre intitulé “Never Give An Inch”, ce qui est typique pour les politiciens de collecter des fonds et de promouvoir leur programme avant les élections présidentielles.

Pompeo a servi sous Donald Trump et était un loyaliste de MAGA pendant son mandat à la Maison Blanche. Cependant, le secrétaire a tenté de se différencier de son ancien patron depuis sa sortie de la fonction publique. Il l’a fait en se présentant comme un leader plus responsable avec moins de bagages que Trump, qui a été semé d’embûches depuis le début de sa carrière politique en 2015.

En termes de politique, Pompeo renforcera probablement sa position anti-chinoise sévère en tant que chef de la diplomatie américaine, ainsi qu’augmentera son soutien à toute épreuve à Israël. Pompeo a été l’un des principaux architectes de la guerre commerciale menée par les États-Unis contre la Chine et a été l’un des principaux porte-parole de la désinformation anti-chinoise, comme la soi-disant «théorie des fuites de laboratoire» qui soutient que Covid-19 a émergé d’un Laboratoire chinois.

Concernant Israël, Pompeo a été le plus haut responsable américain de l’histoire à visiter une colonie israélienne illégale et il a supervisé les tentatives de l’administration Trump de renverser la politique américaine de plusieurs décennies vis-à-vis du Moyen-Orient en reconnaissant l’annexion par Israël du territoire palestinien. Cette politique a été inventée la «doctrine Pompeo» par les fonctionnaires du département d’État.

Outre son mandat de secrétaire d’État, Pompeo était également l’ancien chef de la Central Intelligence Agency (CIA), où, selon ses propres mots, il “menti, triché et volé” dans le cadre de ses fonctions officielles. C’est là, on peut supposer, que Pompeo a acquis son penchant pour la désinformation. Il a également siégé au Congrès de 2011 à 2017, où il était l’un des principaux agents du GOP impliqués dans le scandale des e-mails d’Hillary Clinton et la soi-disant “surveillance” du Département d’État.

Et avant que tout cela ne commence, Pompeo était un militaire, ce qui a été le précurseur de son implication dans le complexe militaro-industriel. C’était son travail avant d’entrer dans la vie publique en tant que politicien et de l’aider à se lier à Koch Industries, la société détenue par la célèbre famille Koch de milliardaires de droite, l’un des cartels politiques les plus puissants des États-Unis.

La carrière de Pompeo sent les stratagèmes payants et la corruption. S’il existe une image du proverbial “marais” à laquelle Donald Trump a fréquemment fait référence en public, l’ancien secrétaire est certainement une créature des marais. Mais rien de tout cela ne se rapproche même des scandales documentés et de la mauvaise utilisation des fonds publics qui se sont produits pendant qu’il servait dans l’administration Trump.

Depuis son entrée en fonction en 2018 jusqu’au printemps 2020, lui et sa femme ont organisé environ deux douzaines de «dîners Madison» dans les salles de réception diplomatiques du siège du département d’État à Washington, DC. Ces dîners somptueux ont été suivis par des célébrités, des politiciens, des représentants du gouvernement et d’autres personnalités publiques. Ils étaient organisés par le personnel du département d’État financé par les contribuables et n’avaient rien à voir avec les fonctions officielles de Pompeo.

Par exemple, il a été signalé qu’ils demanderaient aux employés du bureau de réserver des rendez-vous au salon, d’organiser des dîners et même de promener le chien de Pompeo. Pourtant, malgré ces graves préoccupations éthiques révélées par diverses enquêtes, rien ne s’est jamais produit. En fait, le président de l’époque, Trump, a simplement limogé la personne chargée de superviser cette enquête et est passé à autre chose sans hésiter.

En effet, le secrétaire a dépensé des milliers de dollars pour côtoyer certaines des personnes les plus puissantes et les plus influentes du pays sans autre raison que de faire avancer ses propres ambitions. Selon des rapports de lanceurs d’alerte et des enquêtes de l’inspecteur général, Pompeo et sa femme faisaient également l’objet d’une enquête pour plus de 100 cas d’inconduite dans lesquels ils ont utilisé du personnel du département d’État financé par les contribuables à leur profit personnel.

Même si Trump a tendu le cou à Pompeo à l’époque, il est presque garanti que sa campagne soulèvera ces scandales pour attaquer Pompeo lors de la primaire s’il devait aller de l’avant en défiant son ancien patron. Et à juste titre. Le public mérite de savoir à quel point Mike Pompeo est réellement corrompu – et pourquoi il ne devrait jamais être autorisé à s’approcher de la Maison Blanche.