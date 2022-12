Ce poireau britannique est considéré comme le plus long du monde à 56,3 pouces

Jetez un coup d’œil au plus long poireau du monde dans l’un des jardins de Grande-Bretagne. Derek Hulme, un jardinier amateur de Stoke-on-Trent, est le fier producteur du poireau, selon le site officiel du Guinness World Record. Le poireau est maintenant dans la course pour le premier prix aux championnats nationaux de légumes géants dans le Worcestershire. Là, sa longueur a été officiellement vérifiée. Alors qu’un poireau moyen ne mesure qu’un pied de haut et un à deux pouces de large, celui-ci a atteint une hauteur de 4 pieds 8,3 pouces. Découvrez le clip du concours ici:

“Je viens tout juste de me lancer dans la culture de légumes géants. Mais c’était mon rêve d’enfant de détenir un record du monde. En 2019, quelques autres producteurs de légumes géants et moi-même avons reçu un paquet de 30 graines de poireaux longs bulgares dans le but d’établir le tout premier record du monde du poireau le plus long. dit Derek.

En raison des restrictions liées au COVID-19, il n’a pas pu présenter son légume au monde. Il a également ajouté : “Mais cette année, j’ai participé aux championnats nationaux de légumes géants de Malvern, CANNA UK et j’ai finalement officiellement remporté le titre Guinness World Records pour le poireau le plus long du monde.”

Chaque année en septembre, les gens se réunissent dans le concours de légumes géants qui voit de nouveaux et incroyables géants du jardin avec les arbitres officiels du Guinness World Records présents sur place. Parmi ces légumes, plusieurs fois de nouveaux détenteurs de records sont également trouvés. Cette année seulement, la compétition a vu 11 nouveaux records battus lors de cette compétition géante de légumes.

Certains d’entre eux incluent le titre de l’aubergine la plus lourde, qui pesait 3,362 kilogrammes et a été brisée par Peter Glazebrook. Joe Atherton a battu le record du plus long navet qui mesurait 4,605 ​​mètres. Pendant ce temps, le record de citrouille de champ le plus lourd a été établi par une giga-citrouille de 121,6 kilogrammes cultivée par Mark Baggs et le plant de pomme de terre le plus long à 2,847 mètres a été établi par Kevin Fortey.

La compétition de cette année a également vu le plus grand nombre de nouveaux titres Guinness World Records jamais obtenus. Peut-être est-ce digne d’être qualifié de record en soi ?

