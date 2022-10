Ce plat Kissan Jam and Paratha est une découverte sucrée qui remporte l’approbation des gourmets.

Les recettes alimentaires virales d’Internet nous donnent plus de ratés que de succès, mais heureux sont les jours où les gastronomes déclarent à l’unanimité qu’une invention culinaire est un « coin de paradis ». Partagé par le blogueur culinaire Bismillah Rasoi sur Instagram, ce combo confiture Kissan et paratha sert exactement cela à Internet en ce beau jour. Dans de nombreux foyers, les parathas sont servis avec un côté de sucre ordinaire, et la recette à portée de main est une improvisation à ce sujet. La recette virale consiste à charger la pâte paratha aplatie avec de la confiture de fruits mélangés Kissan, à bien la plier puis à la faire frire dans l’huile. Il en résulte un morceau de bonté sucrée et salée qui devrait confondre vos papilles gustatives dans le bon sens.

La plupart des utilisateurs d’Instagram tenaient à essayer la recette par eux-mêmes. Certains, cependant, ont suggéré que l’étalement de la confiture sur un paratha ordinaire aurait servi plus facilement. Un utilisateur d’Instagram a suggéré que le jaggery pourrait être utilisé comme garniture au lieu de la confiture pour obtenir une concoction encore plus délicieuse. “Cela a l’air vraiment savoureux 🔥🔥🔥”, a commenté un utilisateur d’Instagram. “Faire simple namak ajwain ka parantha puis étalez un peu de confiture de Kissan dessus, roulez-le [and] profitez-en », a suggéré un autre. Il y avait aussi des opposants qui ont qualifié le plat de malsain, mais dans l’ensemble, les critiques semblaient positives.

Une expérimentation culinaire similaire avec paratha avait récemment divisé Internet. Partagée par un créateur se faisant passer pour “Chief Foodie Officer”, la vidéo d’un paratha au chocolat garni de glace à la vanille était devenue virale.

La recette consiste à fourrer des pépites de chocolat dans la pâte avant qu’elle ne soit roulée et cuite dans un paratha. Le paratha est ensuite servi avec une cuillerée de glace à la vanille saupoudrée de sirop au chocolat. Le résultat final ressemble presque à votre crêpe habituelle. Faut-il être aussi audacieux ? Les avis divergent sur Instagram. Alors que de nombreux utilisateurs ont déclaré qu’ils étaient prêts à tenter le coup et à essayer de le préparer eux-mêmes, d’autres ont déclaré que c’était une interdiction immédiate.

Récemment, il y avait aussi une recette virale de burger Gulab Jamun qui tentait une innovation similaire.

