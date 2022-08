Ce Pixel 5 débloqué à 700 $ est à seulement 430 $ – aujourd’hui seulement

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone, le GooglePixel 5 vaut vraiment le détour. Il regorge de fonctionnalités qui peuvent rivaliser avec les téléphones haut de gamme Apple et Samsung et son prix est très raisonnable.

En ce moment, Woot vend de toutes nouvelles éditions vert sauge de pour 430 $. C’est 270 $ de moins que le prix courant et 40 $ de moins que ce que vous pouvez trouver sur . Mais attention, cette offre expire ce soir.

Le Pixel 5 est une sortie de téléphone Android de marque Google en 2020 et dispose de vitesses 5G, d’un processeur Snapdragon 765G, de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. L’écran OLED 90 Hz de 6 pouces toujours allumé est doté de Corning Gorilla Glass 6. Bien qu’il soit équipé d’Android 11, il peut être mis à niveau vers Android 12.

Vous pouvez prendre de superbes photos avec le Pixel 5. Il dispose d’un appareil photo de 12,2 mégapixels et d’un deuxième appareil photo ultra-large de 16 mégapixels, ainsi que d’un appareil photo frontal de 8 mégapixels. Et la batterie est impressionnante aussi. Il peut durer jusqu’à 48 heures avec le mode Extreme Battery Saver activé.

Non seulement ce téléphone dispose d’une charge sans fil, mais il offre également une charge sans fil inversée pour d’autres appareils certifiés Qi. Et parce qu’il est déverrouillé, vous pouvez choisir le transporteur avec le plan qui équilibre le coût et les fonctionnalités que vous souhaitez.

Lynn La, de Crumpe, a déclaré que le prix élevé le rendait difficile à recommander, mais qu’il était par ailleurs très bien noté. À 39 % de réduction, ce téléphone est beaucoup plus attrayant. Il est également livré avec une garantie limitée du fabricant d’un an et il est prévu de recevoir les dernières mises à jour du système d’exploitation et de sécurité jusqu’en octobre 2023.

