Ce pitch de Shark Tank India a laissé les juges et les téléspectateurs émus

La deuxième saison de Shark Tank India voit de nombreux entrepreneurs présenter leurs idées commerciales innovantes pour sécuriser de gros investissements. Shark Tank est une émission de téléréalité où les startups recherchent des investissements auprès d’hommes d’affaires établis.

Dans le dernier épisode de l’émission de téléréalité, l’histoire émotionnelle d’un entrepreneur a été saluée non seulement par les juges de l’émission, mais a également été saluée par les téléspectateurs.

Ganesh Balakrishnan, fondateur de la marque de chaussures « Flatheads », a cherché un investissement de Rs 75 lakh pour une participation de 3 % dans son entreprise.

Interrogé sur les “chiffres” de “Flathead” en termes de ventes et de bénéfices, M. Balakrishnan a déclaré que “Flatheads” est actuellement confronté à une contrainte de fonds de roulement et que sa piste (le nombre de mois pendant lesquels l’entreprise peut continuer à fonctionner avant de manquer d’argent) est presque plus de. Il a déclaré que l’investissement de Shark Tank est essentiel pour empêcher la fermeture de l’entreprise.

Il s’est effondré et a dit: “Dans de telles circonstances, le doute de soi est normal.”

La détermination de M. Balakrishnan à maintenir le fonctionnement de “Flatheads” a permis aux utilisateurs de Twitter d’apprécier son courage en tant qu’entrepreneur d’accepter à la télévision nationale que son entreprise était en difficulté.

“Nous entendons parler du récit du perturbateur outsider de démarrage, mais il y a aussi un côté dont nous ne parlons pas – parce que ce n’est pas ce que nous voulons que notre idée de l’entrepreneuriat soit”, a tweeté un utilisateur.

Nous entendons parler du récit du perturbateur outsider du démarrage, mais il y a aussi un côté dont nous ne parlons pas – parce que ce n’est pas ce que nous voulons que notre idée de l’entrepreneuriat soit. C’est pourquoi regarder le @flatheads_in lancer ce soir sur #SharkTankIndiaS2 – rien que du respect 🙏 pic.twitter.com/o30lE7Fs4h – Kaushik Mukherjee (@kaushikmkj) 6 janvier 2023

“Ce gars #Flatheads est si authentique et transparent avec son histoire et ses échecs. Dire que vous ne pourriez pas réussir avec l’entreprise à la télévision nationale nécessite tellement de courage”, a déclaré un autre utilisateur.

Cette #Têtes plates Guy est tellement authentique et transparent avec son histoire et ses échecs. Dire que vous ne pouviez pas réussir avec l’entreprise sur une télévision nationale nécessite tellement de courage. — Sagar Khatri 🇮🇳 (@dssagar93) 6 janvier 2023

“Si je n’obtiens pas l’investissement aujourd’hui, je chercherai un emploi car je n’ai pas d’argent”, a déclaré M. Balakrishnan dans sa réponse à la question de Shark Peyush Goyal sur le fait qu’il cherche un emploi.

Anupam Mittal, le fondateur de Shaadi.com, a déclaré que “Shark Tank n’est pas seulement une question d’investissement, mais aussi une question de perspective”. Il lui a même fait une offre ouverte pour un emploi et a apprécié son esprit de survie.