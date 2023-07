Ce physiothérapeute canadien a remporté la Coupe Stanley en 2006 — cette année, son fils a aidé Denver à remporter le titre NBA

Un père et son fils d’origine saskatchewanaise adorent aider les athlètes à atteindre leurs objectifs — et ils y excellent. Les deux hommes ont aidé des athlètes de haut niveau à ramener du matériel à la maison et à remporter des championnats.

Peter Friesen a aidé les Hurricanes de la Caroline à remporter la Coupe Stanley en 2006, travaillant avec l’équipe en tant que physiothérapeute et préparateur physique. Il a récemment été intronisé au Temple de la renommée des sports de sa ville natale de Prince Albert, en Saskatchewan.

Son fils Jack, né à Saskatoon, est physiothérapeute pour les Denver Nuggets. L’équipe de basket-ball a remporté le championnat NBA 2023 en juin.

« Voir mon fils poursuivre une carrière comme la mienne et remporter le championnat du monde de basket-ball, c’est quelque chose d’unique », a déclaré Peter.

Jack a déclaré que passer du temps avec son père à la patinoire et dans les salles d’entraînement l’avait inspiré à devenir physiothérapeute du sport.

« J’ai vu l’enthousiasme et vraiment le plaisir qu’il avait au travail, et il a toujours prêché que si vous trouvez ce que vous aimez, vous ne travaillerez jamais un jour de votre vie », a déclaré Jack. « Il a vraiment montré que c’est un excellent cheminement de carrière. »

Jack Friesen dans le vestiaire des Denver Nuggets après que l’équipe a remporté les championnats NBA 2023. (Soumis par Jack Friesen)

Leur amour commun de soutenir les athlètes a conduit à un lien spécial entre les deux.

Peter a déclaré que son fils avait montré un talent pour la médecine sportive à un jeune âge. Peter ne peut pas oublier quand son fils a aidé Doug Weight, un centre des Hurricanes de la Caroline, à sortir de la glace après que le joueur ait été durement touché lors de la finale de la Coupe Stanley en 2006.

Son fils était encore au lycée à cette époque et Peter était le physiothérapeute de l’équipe. Les Hurricanes ont remporté la Coupe Stanley.

L’héritage de la physiothérapie a commencé à Prince Albert

Même s’il a travaillé avec une équipe qui a remporté la Coupe Stanley, Peter n’aimait pas le hockey en grandissant. Son introduction au sport a eu lieu lorsqu’un poste s’est ouvert avec les Raiders de Prince Albert, une équipe junior de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l’Ouest.

Il a remporté des championnats nationaux consécutifs avec l’équipe.

« Ma passion m’a poussé. J’ai adoré être entouré d’athlètes qui travaillent dur et à Prince Albert, nous avions les athlètes les plus travaillants », a déclaré Peter.

Peter a ensuite travaillé avec plusieurs équipes primées. Il a aidé des athlètes à remporter plusieurs championnats nationaux dans divers sports à l’Université de la Saskatchewan et à l’Université de l’Alberta. Il a remporté cinq médailles d’or avec l’équipe canadienne et l’équipe américaine aux championnats du monde de la Fédération internationale de hockey sur glace.

Et il y a eu la Coupe Stanley.

Les Friesen après que les Hurricanes de la Caroline ont remporté la Coupe Stanley en 2006. Peter, en bas à gauche, était le physiothérapeute de l’équipe et un préparateur physique. (Soumis par Peter Friesen)

Intronisé au panthéon des sports

Peter n’aurait jamais imaginé qu’il aurait l’opportunité de soutenir des équipes aussi performantes. Il a été intronisé au Prince Albert Sports Hall of Fame en mai.

« Travailler pour les Raiders a établi la norme pour ce que j’ai fait pour le reste de ma carrière », a déclaré Pete. « J’étais extrêmement reconnaissant d’avoir cet honneur. Les gens que j’admirais au début de ma carrière étaient là et c’était extrêmement excitant. »

Peter pratique toujours la physiothérapie et enseigne dans plusieurs universités aux États-Unis.

Il regarde également son fils Jack, 32 ans, faire sa propre marque en tant que physiothérapeute du sport.

Tel père tel fils

En plus d’avoir remporté un championnat NBA avec Denver, Jack a précédemment travaillé pendant une saison avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dans la NFL. Il a également dirigé la réadaptation à long terme à l’Université de Denver – voyageant avec l’équipe de hockey masculine de l’école au Frozen Four, qui est le championnat de hockey de la NCAA.

Jack Friesen et Jamal Murray célèbrent le défilé du championnat des Denver Nuggets en juin. (Soumis par Jack Friesen)

Jack a déclaré que l’un des faits saillants de sa carrière à ce jour avait été d’aider le phénomène canadien du basketball Jamal Murray de retour sur le court après avoir déchiré son LCA et raté la saison 2021-2022.

« Le voir après avoir remporté le cinquième match – il était submergé d’émotions et je lui ai fait un gros câlin », a déclaré Jack. « Vous pouviez sentir dans cette étreinte ce que cela signifiait pour lui et ça va me coller à la peau. »

Ce qui ressort également dans l’esprit de Jack, c’est un moment rendu possible par son père. C’était quand il était adolescent en 2006. Les Hurricanes avaient remporté la coupe et le joueur de la LNH Andrew Ladd lui a remis la coupe Stanley sur la glace.

Peter garde également le souvenir d’avoir vu son jeune fils goûter à faire partie d’une équipe qui gagne gros.

« Voir mon fils tenir la Coupe Stanley sur la glace me serre toujours la gorge, car quel genre de parent a ce privilège? » dit Pierre.