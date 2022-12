Ce petit véhicule néerlandais pour personnes handicapées prend son envol

Le prix des voitures varie d’environ 15 500 € pour la Canta Comfort à plus de 23 000 € pour la Canta 2 Inrijwagen.

Les anciens modèles de la Canta étaient à essence, mais le dernier modèle est électrique, conformément aux efforts municipaux. Amsterdam, par exemple, vise à être une ville sans émissions d’ici 2025. La micromobilité peut et doit jouer un rôle important.

“Lorsque nous examinons les non-voitures, un vaste espace d’opportunités pour les solutions de mobilité devient possible”, déclare Horace Dediu, un expert de l’avenir de la micromobilité. “Cela signifie non seulement des alternatives plus efficaces et moins exigeantes pour les courts trajets, mais aussi des véhicules pour ceux qui sont trop jeunes, trop vieux ou handicapés.”

Dediu note que « 8 milliards de personnes ont besoin de mobilité. Seul 1 milliard de personnes savent actuellement conduire. Tout le monde, dit-il, « sera servi par la micromobilité ».