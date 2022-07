Ce petit trou à côté de la caméra de votre téléphone ? C’est ce que ça fait

Les smartphones sont indispensables au quotidien, et vous devez avoir repéré un petit trou quelque part autour du flash et de l’objectif de l’appareil photo sur tous les téléphones. Cependant, vous êtes-vous déjà interrogé sur son objectif ou pourquoi il est là ?

Alors, sans plus tarder, allons au fond. Le petit trou n’a rien à voir avec votre appareil photo ou votre flash et n’est pas non plus un bouton. C’est un mini microphone appelé microphone arrière. Il fonctionne comme un mini microphone antibruit tout en rendant le son plus clair.

En creusant plus loin, des trous au bas du téléphone à côté du point de charge ou de la prise pour écouteurs sont également destinés à la suppression du bruit.

Quelques faits plus étonnants sur les téléphones :

Saviez-vous que le premier appel depuis un téléphone portable a été passé le 3 avril 1973 ? De plus, le premier smartphone a été développé il y a environ 27 ans par IBM. C’était le premier téléphone tactile disponible dans le commerce. Et fait intéressant, près de 90 % des téléphones portables au Japon sont étanches.

