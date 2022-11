Ce petit garçon sait plier des vêtements en un clin d’œil ; Regardez

Après une journée fatigante, même une tâche simple comme plier des vêtements et les garder dans le placard peut sembler énorme. Alors, vous êtes-vous déjà demandé s’il existait un moyen plus simple de plier vos vêtements ? Si oui, alors vous serez surpris de connaître cette petite astuce de gosse, beaucoup plus efficace que l’approche habituelle.

Une vidéo du petit enfant pliant ses vêtements à la vitesse de l’éclair, en utilisant juste un morceau de carton, est récemment devenue virale sur Twitter. “C’est ainsi qu’un simple carton aurait pu rendre notre enfance tellement meilleure”, lit-on dans le tweet.

Voilà comment un simple carton aurait pu rendre notre enfance tellement meilleure pic.twitter.com/p9NlIw45b3 — Vala Afshar (@ValaAfshar) 2 novembre 2022

Les images époustouflantes révèlent le jeune enfant plaçant ses t-shirts sur du carton un par un. Le carton est coupé à mi-hauteur sur deux côtés avec une place suffisante conservée au milieu. De ses petites mains habiles, le garçon étale ses vêtements au milieu du carton et rabat les parties découpées, d’abord celles de chaque côté du carton, puis celle qui reste au milieu.

Les résultats présentent des vêtements magnifiquement pliés en un clin d’œil. Le gamin enlève alors ses vêtements pliés et les range dans l’ordre sur le canapé.

En voyant la vidéo, de nombreux utilisateurs ont partagé leurs réactions dans les commentaires du tweet. “Je lui donnerais un 9”, a fait remarquer un utilisateur. « Suis-je le seul impressionné par le fait qu’il a probablement moins de 5 ans et qu’il fait ce genre de choses ? Combien de nos enfants sont responsables ! ? » écrit un autre. Un troisième utilisateur a déclaré: “Cela améliorerait également ma vie d’adulte.”

Je lui donnerais un 9 – Jim Chicosky Sr (@SrChicosky) 2 novembre 2022

Suis-je le seul impressionné par le fait qu’il a probablement moins de 5 ans et qu’il fait ce genre de choses ? Combien de nos enfants sont responsables ! ? — Mirovina 🍎🍎 (@mirovinna1) 3 novembre 2022

Cela rendrait en fait mon âge adulte meilleur aussi – Danylo Verbovenko (@DVerbovenko) 2 novembre 2022

Jusqu’à présent, la tactique sans effort du petit garçon a recueilli plus de 3,8 millions de vues et reçu plus de 42,8 000 likes sur la plateforme de micro-blogging.

Que pensez-vous de ce hack cool?

