Ce petit garçon obtient son CV pour un entretien d’embauche avec sa mère, une vidéo virale gagne les internautes

Une vidéo virale mettant en scène un tout-petit se préparant pour un entretien d’embauche avec sa mère a fait le buzz en ligne. Partageant cette adorable vidéo en ligne, l’utilisatrice américaine de TikTok, Mum Maggie, a déclaré qu’elle avait perdu son emploi régulier pendant la pandémie de COVID-19 et qu’elle devait apparaître dans un entretien pour un nouveau poste. Cependant, elle n’a pu trouver personne avec qui elle aurait pu laisser son petit fils. Alors, elle a décidé de parler de ce petit problème à l’entreprise, et ils étaient plus que compréhensifs à ce sujet. Ils lui ont dit qu’ils étaient amis des enfants et l’ont invitée à l’amener à l’entretien.

Tel que rapporté par Le miroir, la vidéo TikTok partagée par Maggie présente son fils se préparant pour le grand jour de l’interview alors qu’il s’habille d’un costume rayé bleu et blanc complété par un arc. Le duo mère-fils lave la poussette du tout-petit et rédige même son propre CV expliquant pourquoi il serait un excellent ajout à l’équipe de l’entreprise.

Le CV répertorie ses qualités uniques, notamment sa capacité à manger toutes les collations et à sentir les fleurs de ses dents. Son œil expert pour « repérer un chien à un kilomètre » trouve également sa place sur le CV.

Le clip montre ensuite le petit garçon entrant dans la réception avec sa mère et apparemment l’interview s’est bien déroulée, il sort en mangeant un cornichon dans le sandwich du propriétaire. Maggie remercie et félicite l’entreprise d’avoir été si compréhensive et accueillante pour elle et l’enfant.

Cette vidéo adorablement mignonne du tout-petit a accumulé près de 9 millions de vues ainsi que des milliers de commentaires des utilisateurs de la courte application de partage de vidéos.

Réagissant à la vidéo, les utilisateurs ne pouvaient tout simplement pas s’empêcher de jaillir de la gentillesse du petit enfant et ont déclaré que s’ils étaient la personne qui passait l’entretien, ils les auraient embauchés tout de suite.

Et on dirait que la personne qui a passé l’entretien était également d’accord avec les autres utilisateurs car Maggie a publié une autre vidéo sous peu mettant à jour que l’équipe de rêve avait obtenu une offre d’emploi et que les deux allaient maintenant se concerter pour l’examiner.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici