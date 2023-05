Ce petit garçon de Cuba a obtenu la première thérapie génique approuvée pour les maladies de la peau

Virus de l’herpès

Les scientifiques disposent désormais de nombreux outils pour manipuler les gènes dans leurs laboratoires, où fixer des cellules dans un plat ou même guérir des souris de conditions mortelles est monnaie courante. Mais le défi dans le traitement des personnes est qu’il est plus difficile d’obtenir de l’ADN corrigé dans leur corps, un problème connu sous le nom de délivrance de gènes.

Krystal fait partie des dizaines d’entreprises qui recherchent des moyens innovants de fournir des gènes de remplacement à davantage d’endroits du corps humain, y compris des organes difficiles à atteindre comme le cerveau.

« La livraison est le facteur le plus important en médecine génétique », déclare Maxx Chatsko, fondateur de Solt DB, une société d’édition et d’analyse des investissements, qui achète et vend également des actions dans des sociétés de biotechnologie (dont Krystal). « Je pense que cela pourrait éventuellement être la première dose de thérapie génique à la maison. »

La délivrance de gènes consiste généralement à placer un brin d’ADN à l’intérieur d’un virus naturellement équipé pour pénétrer dans une cellule humaine et y déposer le gène. Dans le cas de Krystal, l’entreprise utilise le virus de l’herpès simplex, le même qui cause les boutons de fièvre.

Le HSV-1, comme le virus est connu, est très répandu – environ la moitié des personnes dans le monde en sont infectées. Cela signifie qu’il est assez sûr, mais il a aussi l’avantage d’échapper naturellement au système immunitaire. Krishnan dit que cette caractéristique est ce qui permet au médicament d’être utilisé à plusieurs reprises, sans provoquer de réactions négatives.

Bien que la startup ait réussi, Chatsko dit qu’il y a également eu une certaine controverse sur la façon dont elle a mis en place sa stratégie. En 2022, Krystal a accepté de payer jusqu’à 75 millions de dollars à une autre startup, PeriphaGen, qui a accusé Krishnan et l’entreprise de voler ses idées et sa technologie.

Gouttes pour les yeux

Qu’il s’agisse ou non d’un « Eureka » volé, Krystal a déjà démontré la polyvalence de son approche en développant une version en gouttes oculaires du médicament à la demande de l’ophtalmologiste d’Anthony, Alfonso Sabater, directeur du Corneal Innovation Lab à l’école de médecine de l’Université de Miami.

« Quand j’ai appris qu’il participait à l’essai cutané, j’ai pensé, pourquoi ne pas essayer cela sur les yeux », explique Sabater, qui a conclu un accord spécial avec la FDA pour tester l’idée sur un seul patient, Anthony. Tout d’abord, Sabater a enlevé chirurgicalement une couche de tissu cicatriciel qui s’était accumulée sur les yeux d’Anthony. Après cela, dit-il, l’utilisation mensuelle des gouttes ophtalmiques semble avoir empêché la réapparition de ces blessures.