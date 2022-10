Ce petit garçon a fait son premier trajet en tram et Internet veut « embouteiller » sa joie

Voir le monde à travers les yeux d’un tout-petit peut guérir, et un moment puissant est devenu viral sur les réseaux sociaux. Vivre quelque chose pour la première fois devient une joie de plus en plus rare à mesure que nous vieillissons, et il n’y a peut-être rien de mieux qu’un point de vue d’enfant pour nous remettre en contact avec les plaisirs plus simples de la vie. Michelle Baoo, qui est la mère de Bebe Baoo et BB2, publie des vidéos relatables de sa vie de famille avec son partenaire et ses deux garçons. Elle a récemment partagé une vidéo de son petit garçon faisant l’expérience de son premier trajet en tram et ça fait fondre les cœurs. Dans la vidéo, l’enfant heureux admire son environnement dans le tram avec émerveillement, puis éclate en un large sourire d’excitation.

«Nous avons récemment emmené les enfants faire leur premier trajet en tram. Et ils ont apprécié !!” Michelle a sous-titré la vidéo. «Ce sourire… J’aimerais pouvoir mettre en bouteille cette joie… Magnifique! Merci pour le partage », a commenté un utilisateur d’Instagram. Un autre a commenté: «Bahaha, il est comme regarde, c’est un siège et je suis assis dedans. Lol au lieu d’un siège baquet pour bébé ou d’une chaise haute de retenue tu sais ! [sic]” Un commentateur est même allé jusqu’à dire que le bambin ressemble à une version bébé de Jungkook de BTS.

Les enfants de Michelle s’intéressent à beaucoup de choses différentes, y compris les super-héros Marvel, manger des gommes et visiter le zoo. Partageant l’amour de Bebe pour les héros Marvel, Michelle a posté une vidéo sur Instagram et a écrit : “Après que Bebe ait regardé le nouveau film Thor sur @disneyplusau, il a reçu un nouveau costume Thor et nous avons réalisé qu’il avait toute une collection de costumes Avengers. Il dit qu’il veut être @chrishemsworth @chrisevans @robertdowneyjr @markruffalo @tomholland2013. Bebe a certainement beaucoup d’ambition là-bas.

Michelle publie également des vidéos sur la nourriture et les voyages et les points de vue de ses enfants sur des sujets très importants tels que les oranges tranchées et les feuilles d’autocollants.

